卡西歐發佈全新電子樂器品牌宣言「Sound for Style」
20 5月, 2024, 16:37 CST
東京2024年5月20日 /美通社/ -- 卡西歐計算機株式會社 (Casio Computer Co., Ltd) 在戛納國際電影節期間舉辦的「日本之夜」 (JAPAN NIGHT) 活動上，發佈了最新品牌宣言「Sound for Style」，旨在清晰傳達卡西歐電子樂器品牌的共同願景。
「Sound for Style」詮釋了卡西歐的一貫理念，即通過打造與各種生活方式完美融合的個性化音樂體驗，將音樂的快樂傳遞給每一個人。這一全新品牌宣言以卡西歐的創新精神和親和力為基礎，彰顯了我們致力於推動充滿活力的音樂文化，並與全球各行各業的人們產生共鳴的使命。展望未來，卡西歐將以這一品牌宣言為指引，開展一系列戰略舉措，包括：
- 率先開發革命性的電子樂器，通過沉浸式音樂體驗提升生活方式。
- 在日本和北美等地區與全球知名藝術家建立合作關係，促進創意碰撞，擴大文化交流。
「日本之夜」為「Sound for Style」的發佈提供了舞台，彰顯了我們在全球範圍內展示日本藝術和創新的承諾。作為卓越工藝的典範，卡西歐自豪地展示了其標誌性的數字鋼琴PX-S7000HM。該鋼琴來自著名的Privia系列，因其卓越的音樂性能和精美絕倫的外觀而廣受讚譽。
在一場精彩絕倫的現場演出中，PX-S7000HM矗立在舞台中央，表演者則是對法國香頌流派貢獻卓越的著名藝術家Jeanne Cherhal。在談及PX-S7000HM的品質時，Jeanne Cherhal表示：「Privia是一款極具創造力的樂器，它以卓絕的音質和設計點燃了人們的熱情，更激發了大家的靈感。」她演繹了多首膾炙人口的電影名曲，令包括國際電影界名流和媒體代表在內的觀眾如癡如醉。
- 「日本之夜」
https://www.youtube.com/shorts/CAqCR1b40Q0
SOURCE 卡西歐計算機株式會社
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