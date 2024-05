卡西歐發佈全新電子樂器品牌宣言「Sound for Style」

東京2024年5月20日 /美通社/ -- 卡西歐計算機株式會社 (Casio Computer Co., Ltd) 在戛納國際電影節期間舉辦的「日本之夜」 (JAPAN NIGHT) 活動上,發佈了最新品牌宣言「Sound for Style」,旨在清晰傳達卡西歐電子樂器品牌的共同願景。

「Sound for Style」詮釋了卡西歐的一貫理念,即通過打造與各種生活方式完美融合的個性化音樂體驗,將音樂的快樂傳遞給每一個人。這一全新品牌宣言以卡西歐的創新精神和親和力為基礎,彰顯了我們致力於推動充滿活力的音樂文化,並與全球各行各業的人們產生共鳴的使命。展望未來,卡西歐將以這一品牌宣言為指引,開展一系列戰略舉措,包括: