500師生參與嶺大國際日 支持特區政府打造留學香港品牌

嶺大校長及韋基球數據科學講座教授秦泗釗教授致辭時，分享嶺大在國際化學習環境方面的新進展。他表示：「我很欣喜與大家分享嶺大在國際化方面一些令人鼓舞的成果，我們在新學期迎接來自內地、奧地利、比利時、加拿大、芬蘭、法國、德國、意大利、日本、哈薩克、墨西哥、荷蘭、巴基斯坦、波蘭、韓國、西班牙、瑞典、美國及英國等的超過20個國家和地區的180多名交換生。此外，還有許多國際生加入嶺南大家庭追尋夢想。我們多元化的校園為學生提供豐富的體驗和學習機會，使同學能夠與來自不同文化背景的年輕人加強互動，並了解不同文化。」

他表示，嶺大已與50多個國家和地區的270多個國際交流合作夥伴建立網絡，為學生提供豐富的文化交流體驗。本學期有90名嶺大學生前往包括內地、加拿大、法國、德國、日本、立陶宛、挪威、韓國及英國等17個國家進行交流，下學期更將有另外92位學生參加交流項目。

秦泗釗校長表示：「嶺大將加強與世界各地學府合作，助力香港在全球推廣『留學香港』品牌，吸引非本地人才來港追尋夢想，從而為香港的社會和經濟發展注入新動力。」

他又表示，對於嶺大在吸引國際生來校學習，以及為嶺大學生提供國際交流學習機會方面，取得顯著的成果感到欣喜。嶺大一直以學生的全人發展和福祉為首要考慮，對大學培育學生成長和提供卓越的學習機會充滿信心，並相信這有助同學在日益互聯的世界中盡展潛能。

SOURCE 嶺南大學