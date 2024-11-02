500師生參與嶺大國際日 支持特區政府打造留學香港品牌

新聞提供者嶺南大學
02 11月, 2024, 12:04 CST
香港2024年11月2日 /美通社/ -- 為響應特區政府最近在施政報告中提出推動香港成為國際高等教育樞紐的目標，打造「留學香港」品牌，嶺南大學（嶺大）日前（10月29日）舉行一年一度的國際日，以「文化薈萃、環球視野」（Cultural Fusion, Global Vision）為主題，吸引約500位教職員及學生參與這場文化盛宴，致力打造國際多元文化的校園。
今年的活動設有多元化的特色表演項目，除了學生表演K-pop舞蹈、演唱巴基斯坦音樂及表演哈薩克樂器外，活動更設有中國、德國、日本、哈薩克、墨西哥等共11個國家及地區的攤位，展示各地包括「一帶一路」國家的特色美食、手工藝及遊戲，為學生和教職員提供沉浸式體驗，加強師生互動和體現嶺大校園多元文化的學習氛圍。
嶺大校長及韋基球數據科學講座教授秦泗釗教授致辭時，分享嶺大在國際化學習環境方面的新進展。他表示：「我很欣喜與大家分享嶺大在國際化方面一些令人鼓舞的成果，我們在新學期迎接來自內地、奧地利、比利時、加拿大、芬蘭、法國、德國、意大利、日本、哈薩克、墨西哥、荷蘭、巴基斯坦、波蘭、韓國、西班牙、瑞典、美國及英國等的超過20個國家和地區的180多名交換生。此外，還有許多國際生加入嶺南大家庭追尋夢想。我們多元化的校園為學生提供豐富的體驗和學習機會，使同學能夠與來自不同文化背景的年輕人加強互動，並了解不同文化。」
他表示，嶺大已與50多個國家和地區的270多個國際交流合作夥伴建立網絡，為學生提供豐富的文化交流體驗。本學期有90名嶺大學生前往包括內地、加拿大、法國、德國、日本、立陶宛、挪威、韓國及英國等17個國家進行交流，下學期更將有另外92位學生參加交流項目。
秦泗釗校長表示：「嶺大將加強與世界各地學府合作，助力香港在全球推廣『留學香港』品牌，吸引非本地人才來港追尋夢想，從而為香港的社會和經濟發展注入新動力。」
他又表示，對於嶺大在吸引國際生來校學習，以及為嶺大學生提供國際交流學習機會方面，取得顯著的成果感到欣喜。嶺大一直以學生的全人發展和福祉為首要考慮，對大學培育學生成長和提供卓越的學習機會充滿信心，並相信這有助同學在日益互聯的世界中盡展潛能。
SOURCE 嶺南大學
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