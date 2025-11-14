500位世界保險團隊領袖齊聚曼谷，以扎根扎深之道跨越競局

CIA500世界華人保險500強團隊領導人峰會創會主席梁天龍在開幕致詞中表示：「愈懂得奔向未來、愈懂得以終為始，就愈明白扎根的重要性。」領導者唯有建立卓越的三觀格局、洞見未來的視野，並持續在思想上、行為上精進，才能引領團隊邁向成功。

依此，大會主席陳嘉虎在首場專題報告中指出，雖然多數人都明白「扎根」的重要性，但往往缺乏系統化的落實方法。因此，他特別提出團隊領軍人的 32 條自我評量指標，協助領導者全面檢視自身的領導力與團隊運作現況。

203位卓越保險領軍人榮膺世界級榮譽

自2016年創設以來，CIA500榮譽始終以世界級標準——組織人力、績優人力占比、13個月保單件數繼續率三項指標，為全球卓越保險團隊建立標準，搭建至高的榮譽殿堂，為世界金融保險業團隊樹立典範。

2025年共有203位團隊領軍人榮膺CIA500，共計229個獎項誕生，其中桂冠獎189位、皇冠獎40位，更有26位團隊領軍人榮獲CIA500雙冠會員，他們以卓越立標竿，以信念創輝煌。甚至有16位團隊領軍人刷新世界紀錄，連續9年榮獲CIA500殊榮，續寫榮譽新篇章。

頒證典禮上，大會副主席黃俊文表示，能成為CIA500的獲獎團隊領軍人，必然具備卓越的策略眼光與非凡的領導能力。他們所帶領的團隊，不僅專業精湛、素質優異，更展現出世界級團隊必備的行動力與執行力，實為保險業的典範。黃主席在恭賀所有獲獎者之餘，也向他們致上深切的謝意——感謝他們以實力與堅持，持續為世界金融保險業帶來卓越貢獻。

相互扶持、教學相長，世界學府引領學員預約成長

同時，CIA500亦以共榮、共進、共好為使命搭建「世界學府」平台，邀請CIA500獲獎會員以導師身份，跨時間跨地域分享團隊經營的寶貴經驗，期許所有參會的團隊領軍人都能相互扶持、教學相長、攜手共進，並相約2026年CIA500世界華人保險500強團隊領導人峰會於中國上海再相見。

