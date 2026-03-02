華為李鵬：5G-A x AI，攜手加速邁入智能體互聯網時代

李鵬表示：「人類社會正邁入智能體互聯網時代，網絡的行動主體，將在90億人的基礎上，激增9000億規模的智能體。」泛在的智能體應用將對網絡提出更高要求，未來十年，網絡價值將從「人與人溝通」全面升級為「智能體互聯」，推動運營商從「數據管道」向「價值服務平台」躍遷，孕育出十萬億美元級的新產業空間。

商業模式轉型：從流量到體驗變現，全面升級品牌和產商品，實現提質增收

網絡能力的演進，必然伴隨商業模式的升級。5G商用七年來，全球超300家運營商發佈套餐，流量變現成功帶動了用戶規模和收入的雙增長。而作為產業一直倡導的方向，體驗變現是5G發展深入後的必由之路。5G SA和5G-A帶來了更豐富的網絡資源，全球已有30多家先鋒運營商推出了多維量綱的體驗套餐（速率、時延等）。通過動態資源調度，實現從「盡力而為」到「確定性體驗」的跨越，強化口碑與付費意願。通過「身份顯標」「隨時隨地X倍速」等可視化方案，讓關鍵時刻的網絡優勢直觀呈現，增強用戶體驗的顯性化。

聯接場景向AI服務轉型：AI賦能toC、toH、toB核心業務，打開增長新空間

大模型和AI應用的成熟，讓運營商有機會重構主營業務，全面提升消費者獲得感。

AI 重構 toC ：語音業務仍有54億的全球月活基本盤。引入AI後，傳統通話延展出速記、實時翻譯、伴聊等高頻功能，已在中韓等市場規模商用。配合自有AI手機，運營商正快速搶佔新入口，煥新占比最高的個人業務。

：語音業務仍有54億的全球月活基本盤。引入AI後，傳統通話延展出速記、實時翻譯、伴聊等高頻功能，已在中韓等市場規模商用。配合自有AI手機，運營商正快速搶佔新入口，煥新占比最高的個人業務。 AI 重構 toH ：突破單純的帶寬邁向超千兆的提升，引入AI打造智慧家庭新形態。上網加速助手為關鍵業務如遊戲和直播帶來確定性體驗，速率可保障；網絡助手通過語音交互簡化Wifi報障與自優化；生活助手融入視頻與存儲，讓家庭雲盤自動生成時光相冊並多端流轉，激活傳統業務新價值。

：突破單純的帶寬邁向超千兆的提升，引入AI打造智慧家庭新形態。上網加速助手為關鍵業務如遊戲和直播帶來確定性體驗，速率可保障；網絡助手通過語音交互簡化Wifi報障與自優化；生活助手融入視頻與存儲，讓家庭雲盤自動生成時光相冊並多端流轉，激活傳統業務新價值。 AI重構toB：5G-A與AI的結合正深入工業核心生產流的智能化環節。未來，大模型將直連產線數據，推動企業向秒級響應、敏捷交付、「所想即所得」的柔性製造轉型。

共赴新程：華為使能業務和網絡智能，助力運營商向AI服務提供商轉型

展望未來，低空智聯、千億物聯、具身智能等會帶來更廣闊的想像空間。運營商依托5G-A與AI的能力，可以展開面向未來應用的探索與實踐。為把握新機遇，李鵬提出三點建議：一是全業務、全終端、全頻段向5G-A演進，夯實生態基礎；二是增強B.O.M.（業務、運營、管理）域的智能化，支撐多元業務運維；三是推動基礎設施智能化，為網絡架構升級做好準備。

「華為願與運營商及產業夥伴並肩前行。」李鵬在演講最後呼籲，「我們將以5G-A與AI的融合為起點，面向6G，持續探索價值場景。通過多智能體協同平台強化核心業務，共同構建面向智能體互聯網時代的目標網，提升商業價值與網絡效率，全力助力運營商向AI服務提供商轉型。」

MWC26 巴塞羅那於3月2日至3月5日在西班牙巴塞羅那舉行。華為展區位於Fira Gran Via 1號館1H50展區。2026年，智能體互聯網時代正加速到來，5G-A規模商用全面提速，華為將與全球運營商、合作夥伴一起，攜手共進，充分釋放5G-A潛能，為6G演進奠定基礎，同時深耕AI-Centric Network業務、網絡、網元三層注智，以AI煥新主營業務，加速ANL4規模部署，共同打造價值驅動的領先網絡與智算底座，邁向全面智能化。欲瞭解更多詳情，請參閱：https://carrier.huawei.com/cn/minisite/events/mwc2026/

