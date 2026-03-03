超越Telcos：探索智能體時代商業成功的確定性路徑

家庭，是運營商深耕多年、優勢顯著的核心場景。通過將 AI 深度融入家庭網絡管理、體驗確定性保障、智能觀影等業務，協同高品質網絡與 Wi‑Fi 7 終端，推動家庭業務從 「被動使用」 向 「主動感知」 全面升級。用戶可通過語音交互，簡單一句話實現智能體自動檢測修復網絡、上網時長管控、游戲及視頻等重點業務體驗優先保障。結合帶寬升級與家庭組網服務，助力運營商實現提質增收。

話音業務是運營商2C核心基礎業務。全新通話智能體不但讓用戶在喧囂場景下仍能獲得高品質的靜謐通話體驗，而且還提供AI同聲傳譯、AI 速記、AI通話健康助手，幫助運營商開辟語音業務增收新路徑。圍繞移動上網業務，智能體還可以提供智能網絡質差監測和即時體驗保障服務，並通過跨app調度執行打造個人出行預訂、差旅規劃、實時翻譯等全場景智慧助手。

二、提供跨端跨場景一致性體驗，增強用戶粘性；

無論用戶身處家中、辦公或出行途中，無論使用小屏、中屏、大屏，智能體均可提供連貫一致、個性化的 AI 服務。比如，在家庭端可以高速訪問運營商雲盤，並通過智能體支持語音交互和智能搜索，在移動端可以通過運營商專屬網絡通道，高速訪問家庭本地存儲。依托多模態意圖理解、用戶長短期記憶及多任務並發調度能力，智能體服務平台打破場景與終端壁壘，為用戶帶來跨場景、跨終端、連貫一致的智慧服務體驗。

三、AI自用提質提效，進而使能千行百業

運營商開拓 B2B 智能化新機遇，場景是變現關鍵，能力是服務基礎。圍繞營銷、客服、辦公、運維等關鍵價值流場景，通過AI提升運營商自身運營效率、優化用戶體驗並拓展業務能力，構築AI時代能力基礎。

把運營商的AI能力嵌入到行業客戶的商業與運營中。面向政務、製造等高安全、高可靠需求的行業核心場景，發揮運營商雲+網系統性優勢，通過與伙伴的端到端可落地方案，助力行業數智化轉型。

未來不只是奔赴的遠方，更是我們親手創造的當下。最後，楊揚表示，華為在聯接領域打造業務、網絡、網元三層智能的AI-Centric網絡，助力運營商充分發揮網絡優勢，提供差異化體驗與智能服務。華為將持續與運營商及產業伙伴攜手創新、共築生態，共同邁向智能新世界，實現價值新躍升。

MWC26 巴塞羅那於3月2日至3月5日在西班牙巴塞羅那舉行。華為展區位於Fira Gran Via 1號館1H50展區。2026年，智能體互聯網時代正加速到來，5G-A規模商用全面提速，華為將與全球運營商、合作伙伴一起，攜手共進，充分釋放5G-A潛能，為6G演進奠定基礎，同時深耕AI-Centric Network業務、網絡、網元三層注智, 以AI煥新主營業務，加速ANL4規模部署，共同打造價值驅動的領先網絡與智算底座，邁向全面智能化。欲了解更多詳情，請參閱: https://carrier.huawei.com/cn/minisite/events/mwc2026/

