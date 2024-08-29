環球新材國際（6616.HK）2024年上半年營收增長66.8%，高質量收入促盈利水平提升

香港2024年8月29日 /美通社/ -- 8月29日晚間，環球新材國際（6616.HK）發佈了截至6月30日止的2024年上半年業績。報告期內，公司實現營收7.75億元，同比增長66.8%；毛利潤3.88億元，同比增長72.8%，毛利率為50.1%，較去年提升1.7個百分點；實現營業利潤1.45億元，同比增長52.7%。

據悉，環球新材國際控股有限公司是中國最大的珠光顏料生產商。公司旗下品牌七色珠光與韓國CQV在珠光材料和人工合成雲母的研發、生產和銷售領域擁有深厚的專業知識與經驗。2024年上半年，公司業務版圖持續擴大，高質量發展推動盈利水平大幅提升。

2023年8月，公司收購了韓國知名珠光顏料企業CQV，提升了公司在國際市場中的收入。2024年上半年，公司韓國業務實現收益為1.64億元，佔公司上半年總收益的21.2%。公開數據顯示，CQV在2024年收入較去年同期增長30.2%，淨利潤增長達到490%。長期來看，CQV業績的改善將對環球新材國際產生較大的助益。

收入方面，珠光顏料銷售為公司的主要收入來源，上半年實現收入7.01億元，同比增長66.2%，佔收入比重為90.5%。公司財報指出，收入增長主要由於2024年上半年集團的銷量增加、售價上升以及產品組合迭代的助力。

截至2024年6月30日，公司旗下七色珠光提供的珠光顏料產品數量達到1138種，CQV提供的產品數量達到985種。雙方共同打造更為完整、豐富的珠光顏料產品線，提升公司高端定位產品佔比，滿足市場對高品質產品的需求。

產能方面，公司旗下七色珠光年產三萬噸珠光材料二期工廠正式投產，主要以生產高端汽車耐候級、化妝品級、特殊功能級珠光材料為主。新工廠擁有智能化雲母加工生產線、化妝品級產品生產車間、智能化生產集成控制和管理系統和智能化倉儲與物料傳輸系統，未來將釋放更多高端產能。

2024年7月，環球新材國際宣佈了對德國默克（Merck KGaA）全球表面解決方案業務的收購，為公司進一步外延式擴張奠定基礎。收購完成後，環球新材國際將成長為行業領軍者，推動行業穩定發展。截至2024年6月30日，公司擁有現金及現金等價物達到34.37億元，在手現金充足。

環球新材國際管理層表示﹕「公司將始終貫徹『內源式發展與外延式擴張並重』的發展戰略，未來會不斷深耕珠光材料行業，積極創新，為行業和社會創造更大的價值。」

SOURCE Global New Material International