環球新材國際（6616.HK）2024年上半年營收增長66.8%，高質量收入促盈利水平提升

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Global New Material International

29 8月, 2024, 23:41 CST

香港2024年8月29日 /美通社/ -- 8月29日晚間，環球新材國際（6616.HK）發佈了截至6月30日止的2024年上半年業績。報告期內，公司實現營收7.75億元，同比增長66.8%；毛利潤3.88億元，同比增長72.8%，毛利率為50.1%，較去年提升1.7個百分點；實現營業利潤1.45億元，同比增長52.7%。

據悉，環球新材國際控股有限公司是中國最大的珠光顏料生產商。公司旗下品牌七色珠光與韓國CQV在珠光材料和人工合成雲母的研發、生產和銷售領域擁有深厚的專業知識與經驗。2024年上半年，公司業務版圖持續擴大，高質量發展推動盈利水平大幅提升。

2023年8月，公司收購了韓國知名珠光顏料企業CQV，提升了公司在國際市場中的收入。2024年上半年，公司韓國業務實現收益為1.64億元，公司上半年總收益的21.2%。公開數據顯示，CQV在2024年收入較去年同期增長30.2%，淨利潤增長達到490%。長期來看，CQV業績的改善將對環球新材國際產生較大的助益。

收入方面，珠光顏料銷售為公司的主要收入來源，上半年實現收入7.01億元，同比增長66.2%，收入比重為90.5%。公司財報指出，收入增長主要由於2024年上半年集團的銷量增加、售價上升以及產品組合迭代的助力。

截至2024年6月30日，公司旗下七色珠光提供的珠光顏料產品數量達到1138種，CQV提供的產品數量達到985種。雙方共同打造更為完整、豐富的珠光顏料產品線，提升公司高端定位產品比，滿足市場對高品質產品的需求。

產能方面，公司旗下七色珠光年產三萬噸珠光材料二期工廠正式投產，主要以生產高端汽車耐候級、化妝品級、特殊功能級珠光材料為主。新工廠擁有智能化雲母加工生產線、化妝品級產品生產車間、智能化生產集成控制和管理系統和智能化倉儲與物料傳輸系統，未來將釋放更多高端產能。

2024年7月，環球新材國際宣佈了對德國默克（Merck KGaA）全球表面解決方案業務的收購，為公司進一步外延式擴張奠定基礎。收購完成後，環球新材國際將成長為行業領軍者，推動行業穩定發展。截至2024年6月30日，公司擁有現金及現金等價物達到34.37億元，在手現金充足。

環球新材國際管理層表示公司將始終貫徹內源式發展與外延式擴張並重的發展戰略，未來會不斷深耕珠光材料行業，積極創新，為行業和社會創造更大的價值。

SOURCE Global New Material International