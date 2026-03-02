匯聚超過70間保險公司 AWM春茗晚宴圓滿舉行 共慶創新與合作

AWM亦不斷拓展企業保險及商業風險管理方案，現已為多間企業及上市公司提供包括專業責任險、董事及高級職員責任保險（D&O）等方案，協助企業應對市場變化及合規挑戰，提升整體營運安全及穩定性。

AWM行政總裁 徐敬恩先生在 致辭中表示，AWM在過去數年間迅速成長，成功關鍵在於公司以「速度與溫度」為核心價值——在追求效率的同時，注重服務中的人性化與關懷。今年，AWM將以 「企業解決方案」 為主軸，全面推動企業保險服務升級，為合作夥伴及客戶創造更具前瞻性的保障價值。

是次晚宴除回顧過去一年團隊成果與業績外，亦標誌著AWM邁向新階段的重要里程碑。AWM將繼續發揮專業優勢，攜手與保險公司及企業夥伴推動業界發展，共創共贏新局面。

SOURCE AutoMate Wealth Management Limited