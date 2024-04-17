85間本地企業獲GS1 Hong Kong「貼心企業2023」嘉許

17 4月, 2024, 17:35 CST
企業冀以貼心服務 吸引旅客及本地消費者
香港2024年4月17日 /美通社/ -- 本港旅游業逐漸復蘇，訪港旅客人數穩步上升，更已恢復至疫情前近七成。政府也將舉行更多大型宣傳活動吸引旅客，企業要把握當中的大機遇，就要為旅客和本地消費者帶來難忘的消費體驗。於今年的GS1 Hong Kong 35週年晚宴上舉行了第13屆「貼心企業嘉許計劃」頒獎典禮，嘉許了85間本地企業，各企業冀望為消費者帶來貼心體驗，抓住消費者的心，吸引長期客戶。
「貼心企業嘉許計劃」(計劃) 旨在表揚於業務經營上致力「以客為先」的本地企業，獲計劃嘉許的企業可於店内或宣傳品上使用計劃的標誌認證，提升消費者信心。根據本會委託KANTAR Hong Kong進行的消費者調查顯示，超過7成受訪消費者對獲「貼心企業」認證的機構更感信心。獲嘉許的企業的產品及服務與日常生活息息相關，當中連續5年或以上獲嘉許的企業佔大多數，今年更有不少快速消費品企業新加入其中。(嘉許名單請參閱附件)
計劃依據四大準則進行評核：以消費者為中心、信守承諾、追求品質及關愛員工，所有參與企業均須通過自我評估、詳細訪談、第三方機構消費者調查及實地考察。本會亦參照了國際認可的有效消費者回應 (Efficient Consumer Response，簡稱ECR)的原則進行審核，評估參加企業對消費者的關懷及表現。
為加强計劃對品牌的宣傳效益，今年全新推出「貼心企業嘉許計劃+」，讓參加企業獲得電視廣告曝光機會，向大衆宣揚正面品牌形象。
香港貨品編碼協會總裁林潔貽女士表示：「政府舉辦更多大型宣傳活動吸引旅客，有助於提振香港品牌的消費增長。要把握當中機遇，企業就需堅守貼心企業各個理念，强化品牌形象。各『貼心企業』為業界樹立好榜樣，宣揚貼心服務，創造更佳購物體驗的重要。希望未來有更多企業參與其中，一同增强香港品牌的競爭力。」
今年首度獲得「貼心企業嘉許」的美利米業有限公司也積極履行各個以客為先理念，更會回饋社會。公司業務經理朱麗儀女士說：「我們會從世界各地搜羅優質的米，亦非常關注食品安全，讓消費者食得安心。在網上銷售方面，我們堅持以消費者為中心的原則，並努力將優質產品更快速、準確地送到消費者手中。此外，我們也積極履行企業社會責任，推行義米轉贈計劃，在經營業務的同時回饋社會。很開心今年能首次成爲『貼心企業』，助我們建立品牌形象，讓消費者對我們的產品更有信心。」
而獲得「十年+賞」的香港高露潔棕欖有限公司，是連續31年全港No.1的口腔護理品牌。公司總經理韓斌先生表示：「高露潔擁有多種專利技術，每款配方都經由科研專家研製，切合消費者不同的口腔需要，更能幫助他們從根源預防口腔問題。產品更含有牙醫界認可的成份，有品質保障。我們還設立體驗區與消費者互動，讓他們於購物前先了解產品。客戶服務部也會積極回應及處理消費者的意見及問題。獲得『貼心企業』認證，是對我們多年來堅持貼心為消費者的肯定。」
更多「貼心企業」詳情，請瀏覽本會網站：https://www.gs1hk.org/zh-hk/industry-recognition/consumer-caring-scheme
附件 - 2023年度貼心企業嘉許名單
(按品牌或企業英文名稱字母排序, 瀏覽獲嘉許企業公司標誌: https://gs1hongkong.box.com/s/j8u3g2x42qq4el5262amr053aamfpcxg)
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「十年＋賞」
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1
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艾橋生物科技集團有限公司
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2
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快易通有限公司
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3
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卡撒天嬌香港有限公司
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4
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Cherry 床上用品
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5
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周大福珠寶集團有限公司
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6
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泉昌有限公司
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7
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香港高露潔棕欖有限公司
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8
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華潤堂有限公司
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9
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DCH ToolBox 大昌行電器維修中心
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10
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森田藥粧(香港)有限公司
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11
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福揚行(零售)有限公司
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12
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茲曼尼
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13
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源生坊有機功能產品專門店
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14
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康和堂藥業有限公司
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15
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香港郵政
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16
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鴻福堂集團有限公司
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17
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隆順環球海產貿易有限公司
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18
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六福集團(國際)有限公司
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19
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雀巢香港有限公司
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20
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原味家作有限公司
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21
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御藥堂(控股)有限公司
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22
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威寶(香港)有限公司
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23
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香港太古可口可樂
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24
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亞洲國際餐飲集團
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25
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虎標藥行(香港)參茸補品有限公司
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26
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維他奶國際集團有限公司
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27
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屈臣氏蒸餾水
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「十年賞」
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1
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寶健先鋒
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2
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Sinomax Health & Household Products Limited
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「五年＋賞」
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1
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家得路天然健康食品有限公司
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2
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濟生堂製藥廠有限公司
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3
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錦源企業(香港)有限公司
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4
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皇冠爐具(集團)有限公司
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5
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溢豐工程有限公司
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6
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eprint集團有限公司
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7
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髮再生
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8
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HKT
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9
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帝豪停車場管理(香港)有限公司
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10
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卡格®高級寵物食品
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11
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郭錦記(香港)有限公司
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12
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李錦記有限公司
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13
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美贊臣營養品(香港)有限公司
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14
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安永國際亞洲有限公司
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15
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美國如新企業香港分公司
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16
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實惠家居有限公司
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17
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標寶淨水器材有限公司
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18
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Smartech
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19
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太和洞藥廠有限公司
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20
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全球藥業有限公司 - 法國雙飛人
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21
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同珍醬油罐頭有限公司
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22
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优一百
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23
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wishh! 護膚彩妝時尚連鎖店
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24
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環美郵輪碼頭
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25
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惠氏(香港)控股有限公司
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26
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卓營方
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27
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You Group HK
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28
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美味棧國際有限公司
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29
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紫花油
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「五年賞」
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1
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特爾高能源有限公司
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2
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皇玥集團控股有限公司
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3
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高頻(香港)有限公司 - ommicare
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4
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飛達帽業控股有限公司
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5
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農社330
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連續兩年或以上的貼心企業
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1
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雅蘭集團有限公司
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2
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AQUA PRO + TECH
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3
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肌齡喜源™
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4
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攝達
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5
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DIREACH - 尚華(香港)有限公司
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6
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大昌華嘉香港有限公司
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7
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美科世界藥業有限公司
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8
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國際華威有限公司 - DoDoME
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9
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麥文記麵家有限公司
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10
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米思捷國際有限公司
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11
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澳利高食品國際有限公司
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12
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百佳超級市場(香港)有限公司
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13
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莎莎國際控股有限公司
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14
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太興飲食集團
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15
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東華搬屋服務有限公司
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16
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Vision Infinity 視美無限 / Vision365 / LFC FormuLa NMN
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17
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YHKCARE
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新入選企業
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1
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百滙霖
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2
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金寶麗寢室用品有限公司
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3
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獅球嘜
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4
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美利米業
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5
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天龍牌
關於香港貨品編碼協會
香港貨品編碼協會(GS1 HK)於1989年由香港總商會成立，是GS1®環球組織的香港分會，提供全球供應鏈標準(包括產品編碼及條碼)及一系列相關平台、解決方案及服務，助企業數碼化，提升供應鏈透明度及效率、確保產品真確性、促進線上線下貿易及推動可持續價值鏈。
GS1 HK目前有近 8,000名企業會員，涵蓋約20種行業，包括零售消費品、食品及餐飲、醫療護理、成衣、物流及資訊科技。本會與各貿易夥伴、業界組織、政府及資訊科技公司積極建立協作生態，實踐「智能商貿，優質生活」的願景。
GS1®是一家提供全球供應鏈標準的非牟利組織，總部位於比利時的首都布魯塞爾，擁有超過115個分會，遍及全球150個國家。
SOURCE 香港貨品編碼協會
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