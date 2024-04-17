85間本地企業獲GS1 Hong Kong「貼心企業2023」嘉許

計劃依據四大準則進行評核：以消費者為中心、信守承諾、追求品質及關愛員工，所有參與企業均須通過自我評估、詳細訪談、第三方機構消費者調查及實地考察。本會亦參照了國際認可的有效消費者回應 (Efficient Consumer Response，簡稱ECR)的原則進行審核，評估參加企業對消費者的關懷及表現。

為加强計劃對品牌的宣傳效益，今年全新推出「貼心企業嘉許計劃+」，讓參加企業獲得電視廣告曝光機會，向大衆宣揚正面品牌形象。

香港貨品編碼協會總裁林潔貽女士表示：「政府舉辦更多大型宣傳活動吸引旅客，有助於提振香港品牌的消費增長。要把握當中機遇，企業就需堅守貼心企業各個理念，强化品牌形象。各『貼心企業』為業界樹立好榜樣，宣揚貼心服務，創造更佳購物體驗的重要。希望未來有更多企業參與其中，一同增强香港品牌的競爭力。」

今年首度獲得「貼心企業嘉許」的美利米業有限公司也積極履行各個以客為先理念，更會回饋社會。公司業務經理朱麗儀女士說：「我們會從世界各地搜羅優質的米，亦非常關注食品安全，讓消費者食得安心。在網上銷售方面，我們堅持以消費者為中心的原則，並努力將優質產品更快速、準確地送到消費者手中。此外，我們也積極履行企業社會責任，推行義米轉贈計劃，在經營業務的同時回饋社會。很開心今年能首次成爲『貼心企業』，助我們建立品牌形象，讓消費者對我們的產品更有信心。」

而獲得「十年+賞」的香港高露潔棕欖有限公司，是連續31年全港No.1的口腔護理品牌。公司總經理韓斌先生表示：「高露潔擁有多種專利技術，每款配方都經由科研專家研製，切合消費者不同的口腔需要，更能幫助他們從根源預防口腔問題。產品更含有牙醫界認可的成份，有品質保障。我們還設立體驗區與消費者互動，讓他們於購物前先了解產品。客戶服務部也會積極回應及處理消費者的意見及問題。獲得『貼心企業』認證，是對我們多年來堅持貼心為消費者的肯定。」

更多「貼心企業」詳情，請瀏覽本會網站：https://www.gs1hk.org/zh-hk/industry-recognition/consumer-caring-scheme

附件 - 2023年度貼心企業嘉許名單

(按品牌或企業英文名稱字母排序, 瀏覽獲嘉許企業公司標誌: https://gs1hongkong.box.com/s/j8u3g2x42qq4el5262amr053aamfpcxg)

「十年＋賞」 1 艾橋生物科技集團有限公司 2 快易通有限公司 3 卡撒天嬌香港有限公司 4 Cherry 床上用品 5 周大福珠寶集團有限公司 6 泉昌有限公司 7 香港高露潔棕欖有限公司 8 華潤堂有限公司 9 DCH ToolBox 大昌行電器維修中心 10 森田藥粧(香港)有限公司 11 福揚行(零售)有限公司 12 茲曼尼 13 源生坊有機功能產品專門店 14 康和堂藥業有限公司 15 香港郵政 16 鴻福堂集團有限公司 17 隆順環球海產貿易有限公司 18 六福集團(國際)有限公司 19 雀巢香港有限公司 20 原味家作有限公司 21 御藥堂(控股)有限公司 22 威寶(香港)有限公司 23 香港太古可口可樂 24 亞洲國際餐飲集團 25 虎標藥行(香港)參茸補品有限公司 26 維他奶國際集團有限公司 27 屈臣氏蒸餾水



「十年賞」 1 寶健先鋒 2 Sinomax Health & Household Products Limited 「五年＋賞」 1 家得路天然健康食品有限公司 2 濟生堂製藥廠有限公司 3 錦源企業(香港)有限公司 4 皇冠爐具(集團)有限公司 5 溢豐工程有限公司 6 eprint集團有限公司 7 髮再生 8 HKT 9 帝豪停車場管理(香港)有限公司 10 卡格®高級寵物食品 11 郭錦記(香港)有限公司 12 李錦記有限公司 13 美贊臣營養品(香港)有限公司 14 安永國際亞洲有限公司 15 美國如新企業香港分公司 16 實惠家居有限公司 17 標寶淨水器材有限公司 18 Smartech 19 太和洞藥廠有限公司 20 全球藥業有限公司 - 法國雙飛人 21 同珍醬油罐頭有限公司 22 优一百 23 wishh! 護膚彩妝時尚連鎖店 24 環美郵輪碼頭 25 惠氏(香港)控股有限公司 26 卓營方 27 You Group HK 28 美味棧國際有限公司 29 紫花油



「五年賞」 1 特爾高能源有限公司 2 皇玥集團控股有限公司 3 高頻(香港)有限公司 - ommicare 4 飛達帽業控股有限公司 5 農社330



連續兩年或以上的貼心企業 1 雅蘭集團有限公司 2 AQUA PRO + TECH 3 肌齡喜源™ 4 攝達 5 DIREACH - 尚華(香港)有限公司 6 大昌華嘉香港有限公司 7 美科世界藥業有限公司 8 國際華威有限公司 - DoDoME 9 麥文記麵家有限公司 10 米思捷國際有限公司 11 澳利高食品國際有限公司 12 百佳超級市場(香港)有限公司 13 莎莎國際控股有限公司 14 太興飲食集團 15 東華搬屋服務有限公司 16 Vision Infinity 視美無限 / Vision365 / LFC FormuLa NMN 17 YHKCARE



新入選企業 1 百滙霖 2 金寶麗寢室用品有限公司 3 獅球嘜 4 美利米業 5 天龍牌

















關於香港貨品編碼協會

香港貨品編碼協會(GS1 HK)於1989年由香港總商會成立，是GS1®環球組織的香港分會，提供全球供應鏈標準(包括產品編碼及條碼)及一系列相關平台、解決方案及服務，助企業數碼化，提升供應鏈透明度及效率、確保產品真確性、促進線上線下貿易及推動可持續價值鏈。

GS1 HK目前有近 8,000名企業會員，涵蓋約20種行業，包括零售消費品、食品及餐飲、醫療護理、成衣、物流及資訊科技。本會與各貿易夥伴、業界組織、政府及資訊科技公司積極建立協作生態，實踐「智能商貿，優質生活」的願景。

GS1®是一家提供全球供應鏈標準的非牟利組織，總部位於比利時的首都布魯塞爾，擁有超過115個分會，遍及全球150個國家。

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SOURCE 香港貨品編碼協會