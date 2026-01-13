商戶留存率超90% 富匙科技憑 AI 產品叩開海外市場大門

香港2026年1月13日 /美通社/ -- AI熱潮仍在持續並且有逐漸高漲的趨勢。有機構表示，2026年將是AI應用從「技術驗證」邁向「商業推廣」的關鍵之年。

究其原因，華鑫證券認為，主要得益於三大拐點：一是技術的逐步成熟，不少大模型已具備強工具調用、多模態理解、自主規劃能力；二是政策持續護航，國家提出深入實施「人工智能+」行動的意見，指出要形成商業化應用；三是市場需求共振，從B端降本增效到C端普及[1]。

在這樣的背景下，也有很多中國企業把目光瞄向了海外市場，將中國的AI能力輸出，與國際競爭對手形成差異化的競爭優勢，比如富匙科技。

富匙科技是港股上市公司移卡（9923.HK）旗下生態企業，其定位是全球商戶AI服務提供商，目前客戶已覆蓋新加坡、馬來西亞、越南、印尼、日本、澳大利亞等地區，為全球商戶提供支付管理、門店運營、會員管理等服務。

富匙科技副總裁 Johnson Tan 此前在接受採訪時指出，公司從2023年開始加大AI研發投入，並通過AI創新來賦能業務決策、提高業務效率。

2025年，富匙科技的AI產品開始落地，於當年3月份宣佈在東南亞推出針對餐飲行業的AI Agent，後又推出了另一款AI Agent產品AI SHOP。

當前，富匙科技的產品主要包括AI CRM以及AI SHOP。其中，AI CRM匯聚海量商戶與會員資訊，數據蘊含巨大商業價值，接下來將推出自然語言交互生成獲客頁面等創新功能，如商家只需描述商品、服務及目標轉化等需求，系統便可通過自然語言處理等人工智能技術，在商家端自動生成並上線可直接用於投放與承接的獲客頁面。這不僅是工具的升級，更是Agent助力商戶敏捷響應市場，縮短從洞察到增長的距離。

AI SHOP則可根據用戶熟悉的語言對話描述需求，動態生成商品分類，打造個性化購物體驗。全流程可無縫切換分類場景，並通過顧客偏好和行為數據提前預判消費需求，主動智能推薦最優購物組合，提升銷售轉化率。

2026年是Agent「創造經濟價值」的關鍵一年，這已經成為許多業內人士的共識。清華大學教授、智譜創始人唐傑在近期演講中表示，仍有三個因素決定Agent未來的走勢：價值剛性、成本控制和開發速度。他認為，首要因素是Agent能否解決具有真實高價值的人類需求；其次，實現成本必須可控，否則難以商業化；最後，在快速迭代的大模型時代，「拼速度、拼時間」成為關鍵，企業需要在有限的時間窗口內快速驗證和佔領市場[2]。

從結果來看，截至目前，富匙科技覆蓋的品牌數超過220個，商戶數量超過3.4萬家，為超過4000萬的顧客提供服務。在AI的加持下，商戶留存率超90%，遠超傳統營銷方式的客戶留存率。

公開資料顯示，富匙科技當前已經完成多輪融資，資方包含順豐同城、同創偉業等多家國內知名投資機構[3,4]。據瞭解，富匙科技已邀請曾梓健先生加盟，並領導公司財務管理、融資和資本市場工作。曾梓健之前曾在高盛集團和小紅書公司工作。

市場方面，富匙科技將會持續深入挖掘AI技術在內部和外部的應用場景，進一步鞏固AI研發成果，以快速擴大海外業務規模。

