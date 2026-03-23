「時光淬鍊，向新致遠」摩飛90週年亮相AWE 2026榮獲艾普蘭創新獎

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摩飛電器

23 3月, 2026, 11:05 CST

上海2026年3月23日 /美通社/ -- 3月12日，全球家電與消費電子產業的重要展會——中國家電及消費電子博覽會（AWE 2026）於上海登場。適逢品牌創立90週年，英國高端創意小家電品牌摩飛電器（Morphy Richards）以「時光淬鍊，向新致遠為主題，展示多款旗艦新品，並憑藉其創新整合型產品「食藝機」榮獲艾普蘭創新獎，成為展會焦點之一。

九十年積累：從英國工坊走向全球品牌

"Time Forged, Vision Forward": Morphy Richards at AWE 2026
"Time Forged, Vision Forward": Morphy Richards at AWE 2026
Morphy Richards Immersive Interactive Kitchen Zone at AWE 2026
Morphy Richards Immersive Interactive Kitchen Zone at AWE 2026
Morphy Richards Kitchen Master 2‑in‑1 Mixing Fryer Wins the AWE 2026 Innovation Award
Morphy Richards Kitchen Master 2‑in‑1 Mixing Fryer Wins the AWE 2026 Innovation Award
"Time Forged, Vision Forward": Morphy Richards at AWE 2026 Morphy Richards Immersive Interactive Kitchen Zone at AWE 2026 Morphy Richards Kitchen Master 2‑in‑1 Mixing Fryer Wins the AWE 2026 Innovation Award

自1936年創立以來，摩飛持續以工程技術與設計創新為核心發展基礎。品牌於1940年代參與航空零組件製造，奠定精密製造能力；1970年代成為英國具代表性的家電品牌之一；1990年代拓展至全球市場。2013年進入中國市場後，透過在地化產品策略持續成長。現今業務遍及全球多個市場，在中國設有超過2,000家門市，全球累計服務超過一億戶家庭，並屢獲iF、Red Dot及艾普蘭等國際設計與創新獎項。

九十年創新：連結科技與生活體驗

Smart Ideas for Your Life是摩飛貫穿90年發展的核心品牌概念。本屆AWE，摩飛展位以多款旗艦級廚電產品，共同組成精品廚電體驗區，呈現科技如何融入日常生活場景。現場展示多款以飲品體驗為核心的新品，包括全自動咖啡機、冰沙機與InfuseChill口味冰

其中，全自動咖啡機搭載冷熱雙萃系統，可於單一設備中完成義式咖啡與冷萃咖啡製作，提供更完整的風味選擇。冰沙機則以家庭冰吧概念出發，無需預先製冰，即可快速製作多樣化冷飲；InfuseChill口味冰進一步延伸飲品創作的可能性，支援果汁、茶或咖啡等多種風味製冰，提升居家飲品體驗的多樣性。

此外，摩飛亦於展會中首次展示全自動免清洗破壁機。該產品整合加熱、攪拌、清洗與烘乾等功能，透過一鍵操作簡化傳統繁複流程，展現智慧化廚電的應用趨勢。

創新食藝機產品獲肯定

本次榮獲艾普蘭創新獎的食藝機，以廚房空間整合為設計概念，結合多種烹調功能於一台機器中，並透過可替換模組提升使用彈性，有效回應現代家庭對空間效率與多功能料理的需求。

展望未來，摩飛電器表示將持續以消費者需求為核心，結合技術創新與設計，發展更符合現代生活方式的家電產品，持續拓展全球市場。

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SOURCE 摩飛電器