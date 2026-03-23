「時光淬鍊，向新致遠」摩飛90週年亮相AWE 2026榮獲艾普蘭創新獎

自1936年創立以來，摩飛持續以工程技術與設計創新為核心發展基礎。品牌於1940年代參與航空零組件製造，奠定精密製造能力；1970年代成為英國具代表性的家電品牌之一；1990年代拓展至全球市場。2013年進入中國市場後，透過在地化產品策略持續成長。現今業務遍及全球多個市場，在中國設有超過2,000家門市，全球累計服務超過一億戶家庭，並屢獲iF、Red Dot及艾普蘭等國際設計與創新獎項。

九十年創新：連結科技與生活體驗

「Smart Ideas for Your Life」是摩飛貫穿90年發展的核心品牌概念。本屆AWE，摩飛展位以多款旗艦級廚電產品，共同組成精品廚電體驗區，呈現科技如何融入日常生活場景。現場展示多款以飲品體驗為核心的新品，包括全自動咖啡機、冰沙機與InfuseChill口味冰。

其中，全自動咖啡機搭載冷熱雙萃系統，可於單一設備中完成義式咖啡與冷萃咖啡製作，提供更完整的風味選擇。冰沙機則以「家庭冰吧」概念出發，無需預先製冰，即可快速製作多樣化冷飲；InfuseChill口味冰進一步延伸飲品創作的可能性，支援果汁、茶或咖啡等多種風味製冰，提升居家飲品體驗的多樣性。

此外，摩飛亦於展會中首次展示全自動免清洗破壁機。該產品整合加熱、攪拌、清洗與烘乾等功能，透過一鍵操作簡化傳統繁複流程，展現智慧化廚電的應用趨勢。

創新食藝機產品獲肯定

本次榮獲艾普蘭創新獎的「食藝機」，以「廚房空間整合」為設計概念，結合多種烹調功能於一台機器中，並透過可替換模組提升使用彈性，有效回應現代家庭對空間效率與多功能料理的需求。

展望未來，摩飛電器表示將持續以消費者需求為核心，結合技術創新與設計，發展更符合現代生活方式的家電產品，持續拓展全球市場。

PR contact

Email: [email protected]

SOURCE 摩飛電器