如祺出行(9680.HK)盈喜：預計2026上半年收入約39億元，同比增長132.6%

香港、廣州和深圳2026年8月4日 /美通社/ -- 8月3日，出行科技及服務公司如祺出行(9680.HK)發佈正面盈利預告，截至2026年6月30日止六個月，預計錄得綜合收入不低於39億元（人民幣，下同），較2025年同期增加不少於22.24億元，同比高增132.6%，利潤同比改善不低於40.0%。

2026年以來，如祺出行已連續兩期發佈盈利預喜，疊加公司近兩年毛利率已轉正，顯示其已邁入「規模盈利」的關鍵轉折期。

公告提及，收入翻倍主要得益於網約車訂單量顯著增加，以及公司加大技術服務銷售及營銷力度帶動技術服務收入增長；而利潤改善則源於網約車服務運營效率提升及成本結構優化、技術服務業務量增加，共同推動毛利增長。

拉長時間軸來看，不難發現如祺出行已形成明確的增長趨勢。公司2025年上半年收入為16.76億元，2025年下半年已達36.10億元，規模約為上半年兩倍。而此次公告顯示，2026年上半年收入預計最低將達39億元，較2025年上半年大幅增長132.6%，增長曲線持續陡峭上揚。

從此次披露內容來看，如祺出行「出行+技術」雙引擎驅動的收入結構已成型。出行服務和技術服務共同構成了2026年上半年收入倍數級增長的核心動力。

根據往期業績數據，如祺出行兩大板塊此前已處於高速增長狀態。2025年上半年增幅分別為86%和207%。結合本期公告內容，預計2026年上半年兩項業務增幅將進一步提升，這也顯示公司核心業務增長動能仍在增強。

持續擴大的出行服務為如祺出行提供了充沛的現金流支撐、技術服務已形成明確「新增長曲線」，有望改善整體盈利能力。不同於單純的規模擴張階段，當前公司在毛利率轉正、營收連續高增和利潤持續改善的多重共振下，已具備可持續的盈利基礎，中長期成長邏輯也更為清晰。

今年3月，東吳證券研報指出，如祺出行業績已呈現「增長強勁、虧損收窄、結構優化」的顯著趨勢，收入結構正從單一出行服務向「出行+技術」雙輪驅動模式演進，預計公司將在2027年實現盈利。

SOURCE Ontime