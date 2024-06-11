順豐同城(9699.HK)有意持續進行H股回購

突顯業務發展信心，意在創造價值回報

香港2024年6月11日 /美通社/ -- 中國最大的第三方即時配送服務商杭州順豐同城實業股份有限公司(統稱「順豐同城」或「集團」)（股份代號：9699.HK）欣然宣佈，董事會決議將視乎市況繼續動用其2023年一般授權項下的股份購回授權，以於2023年10月19日所公佈的2億港元購回H股限額的剩額部分，即約3,700萬港元，不時在公開市場購回H股。

2023年10月19日，順豐同城董事會決定行使於2023年6月6日舉行的2022年股東週年大會通過决議授予董事會的2023年股份購回授權，預計動用最多為2億港元資金，在公開市場上不定期回購H股股份。截至2024年6月6日，公司已使用合共163,109,888.01港元購回16,082,200股H股。於2024年6月11日前（即建議修訂香港聯合交易所有限公司證券上市規則有關庫存股份的生效日期）購回的H股將於適當時進行註銷。

根據順豐同城於2024年6月6日舉行的2023年股東週年大會，董事會獲授一般股份購回授權項下之權力以進一步購回H股。董事會同日宣佈，於2024年6月6日繼續動用於2023年10月19日刊發的公告所公佈的2億港元購回H股限額的剩餘部分，即約3,700萬港元，不時在公開市場上購回H股。

建議股份購回所需資金，公司擬以自有資源撥付，並非動用集團於2021年12月在香港聯合交易所有限公司主板上市的所得款項，而集團相信現有財務資源足以實施建議股份購回同時維持順豐同城在穩健的財務狀況。

集團相信，在目前的市場環境下，持續購回股份行動能彰顯順豐同城對自身業務發展及前景的信心，並最終使集團受益及為股東創造價值。

順豐同城重申，本次建議持續股份回購行動展示集團對自身業務發展和前景的信心，向市場和投資者發放積極訊號之餘，有望優化每股盈利、甚至提升集團財務指標吸引力，並旨在為集團股東、投資者帶來更大的價值回報。

SOURCE 順豐同城