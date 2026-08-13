希迪智駕首份半年報：營收飆升97%，機器人業務從零到一

2026年上半年，希迪智駕延續強勁增長態勢，總收入達8.04億元，同比躍升97.0%。自動駕駛業務持續擔當核心增長引擎，收入同比暴增107.3%至7.84億元，營收占比高達97.6%。亮眼增長背後，是無人礦卡在露天礦山場景的深度滲透與規模化落地、無人重卡訂單持續放量，疊加作業機器人業務實現突破性營收落地，充分印證公司在剛需場景下無可替代的技術實力與商業化交付能力。

公司在營收高速擴張的同時，盈利水平同步實現質的飛躍，增收更增利。報告期內，公司實現毛利潤2.12億元，同比勁增204%；毛利率由上年同期的17.1%大幅躍升至26.4%，增加9.3個百分點；經調整淨虧損收窄至約1968萬元，同比收窄幅度達82%；經調整淨利率由上年同期的-27.2%顯著改善至-2.4%。公司規模效應加速釋放，交付能力持續攀升，逼近盈虧平衡臨界點，經營基本面迎來根本性向好。

希迪智駕採用獨特的「輕資產」商業模式，作為全球唯一一家直接向終端礦山運營商銷售無人礦卡及調度系統的物理AI公司，不持有資產、不介入運營，以產品銷售和技術賦能切入市場，把資源集中在重載具身智能的技術底座上，規模效應直接兌現成毛利，構築了堅實的競爭壁壘。

現金流儲備同步迎來爆發式增長，資產負債結構持續優化，資金管理穩健高效。報告期內，現金及現金等價物達12.14億元，較上年同期的1.86億元淨增10.28億元，同比暴增551.7%。充沛的現金儲備，既能支撐現有業務擴產、核心技術持續迭代，也為產業鏈上下游縱深佈局、戰略併購整合、全球市場拓展築牢資金底盤，打開長期成長空間。

希迪智駕CEO胡斯博博士表示：「公司重載具身智能業務已經從規模落地走向價值兌現。依托自主研發的核心技術底座，我們將智能化能力從自動駕駛延伸至作業機器人，完成從單一產品供給到多品類協同佈局的關鍵跨越，這將成為下一階段增長的起點。」

自動駕駛領跑全球賽道，多元增長曲線強勢崛起

截至2026年上半年，希迪智駕智能產品累計出貨量已達23000台。其中，自動駕駛板塊已交付及待交付車輛超3400台，擔當增長主引擎；作業機器人、智能硬件及服務板塊同步起勢，多元增長曲線加速成型。

自動駕駛業務仍是希迪智駕穩固的核心基本盤，旗下無人礦卡業務穩居行業第一梯隊，跨境貨運、樞紐轉運、大宗短倒等多場景的無人運輸同步迎來商業化突破。

希迪智駕面向礦山場景全無人化、系統級解決方案元礦山MetaMine持續迭代升級。截至報告期末，無人礦卡累計出貨量超過1900台，上半年出貨量較上年同期增長213.57%，覆蓋全球近40座礦山，在多礦型、複雜工況及全天時、全天候條件下實現常態化無人運輸作業，全面涵蓋剝離/採煤裝運、排土場倒運、充/換電補能、破碎站供料等核心作業環節。

目前，已有7座礦山實現超過100台無人礦卡常態化運行，單礦常態化運行規模最高超過220台，標誌著公司已具備大規模無人運輸系統的建設、交付和運行能力。2026年2月，公司與廣納集團簽訂500輛無人礦卡採購訂單，創下截至6月末全球無人駕駛礦卡領域最大的單筆正式採購紀錄。

無人重卡業務同步打開增量空間。上半年公司在海內外斬獲大宗短倒訂單超400台，部分訂單已完成小批量交付。在中越跨境物流通道、成都國際鐵路港等標桿項目中，公司無人重卡產品均實現常態化穩定運營，多元場景適配能力與商業化落地成效得到充分驗證。

依托與自動駕駛同源的技術底座，公司作業機器人產品矩陣穩步完善，實現從零到一的里程碑式突破，報告期內板塊營收達308.2萬元。其中挖採機器人出貨34台，露天礦裝藥機器人已下線，冶煉抱罐機器人已投入使用，井下採礦掘進機器人完成設計、研發與製造。公司以做具身智能大腦的開放生態策略，與四足、人形機器人本體廠商合作，快速構建覆蓋礦山巡檢機器人、井下人形機器人等多形態礦用機器人的產品矩陣。

智能硬件及服務業務多點突破、動能強勁。報告期內，公司V2X產品出貨量突破2000台，行業首發V2P智能硬件產品，以及「V2X+露天礦」安全解決方案。SIL4級列車自主感知系統已在全國9個省市落地應用；「安保智行」商用車安全解決方案新簽訂單破萬台，業務覆蓋20余個省份、百餘家運輸企業及多種商用車類型，初步形成貫通主機廠車輛智駕、保險公司風險減量與運輸企業安全管理的商業閉環。

技術平台構築核心壁壘，全球化版圖加速拓展

支撐全產品線規模化落地的核心競爭力，源自希迪智駕自主研發的重載具身智能技術平台。該平台由統一數據引擎、重載世界大模型、集群協同決策調度系統形成完整技術閉環，技術能力可快速復用至多元重載場景，持續構築公司核心技術壁壘。

截至報告期末，該技術平台已支撐超2000台智能裝備累計商業化運營超1300天，持續保持零安全事故紀錄，構建起「規模化部署—數據沉澱—模型迭代—性能躍升」的正向飛輪。

面向中長期發展，公司以統一技術平台與多元產品矩陣為核心戰略主線，持續深耕物理AI技術研發與海內外商業化落地，推動重型裝備從傳統作業工具向自主智能體演進。公司採用縱向深耕與橫向拓展雙線推進策略：縱向深挖礦山垂直場景，加速挖採、鑿巖、裝藥等專用作業機器人規模化落地；橫向拓寬場景邊界，將多品類機器人逐步延伸至物流、大型基建、交通工程等複雜場景，推動無人重卡應用從封閉場景向幹線物流等更廣闊領域滲透。

全球化佈局方面，公司將率先在澳大利亞、巴西、印尼等資源型國家落地業務，並逐步向非洲、中亞、中東等區域縱深拓展，將重載具身智能的技術優勢與成本競爭力轉化為全球市場競爭優勢。

2026年上半年，是希迪智駕邁向經營提質的重要進階期，多業務協同發力的發展格局已然成型。站在產業升級的窗口期，公司憑借輕資產技術輸出的模式優勢、可復用的通用技術底座以及全場景全球化的佈局勢能，將持續釋放盈利彈性，不斷拓寬成長邊界，也為中國物理AI產業的商業化落地提供可參考的實踐路徑。

關於希迪智駕

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希迪智駕（03881.HK）成立於2017年，從商用車智能駕駛起步，已成長為全球領先的重載具身智能企業。公司以物理AI技術為核心，聚焦重載作業智能化，構建起三大核心業務板塊：重載自動駕駛——以無人礦卡、無人重卡破解極端工況下的安全高效運輸難題；重型裝備具身智能——賦予專用機器人自主完成複雜作業的能力；智能硬件與服務——以高性能感知技術為底座，覆蓋多行業安全需求。作為國家高新技術企業、國家級專精特新「小巨人」企業，希迪智駕先後獲得胡潤「中國人工智能企業50強」、《財富》中國科技50強、福布斯中國人工智能科技企業50強等諸多榮譽。

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SOURCE 希迪智駕