復銳醫療科技宣佈長效A型肉毒毒素產品达希斐®通過中檢院質量標準檢驗

上市關鍵里程碑達成，高端醫美產品組合再升級

香港2026年1月5日 /美通社/ -- 復銳醫療科技有限公司（英文「Sisram」；簡稱「公司」或「復銳醫療科技」，股份代號：1696.HK，連同其附屬公司統稱「集團」），一家全球化的美麗健康集團，致力於以能量源設備及注射填充產品為核心構建客戶導向的美麗健康生態系統，今日宣佈旗下長效A型肉毒毒素產品达希斐®（英文商標DAXXIFY）已正式通過中國食品藥品檢定研究院（簡稱「中檢院」）的質量標準檢驗，標誌著达希斐®在質量、安全性與有效性方面均符合國家藥品監管體系的嚴格要求，順利完成上市前的最終關鍵環節。

达希斐®是全球首款且唯一一款長效肽製劑神經調節劑，其藥物活性成分為A型肉毒桿菌毒素（DaxibotulinumtoxinA）。該產品也是中國境內首個且目前唯一獲批的、採用專有肽交換技術（Peptide Exchange Technology，PXT）開發的含穩定肽製劑A型肉毒毒素產品，適用於暫時性改善成人因皺眉肌和/或降眉間肌活動引起的中度至重度眉間紋。达希斐®兼具持久療效與快速起效的雙重優勢。目前，復銳醫療科技已與多家核心醫美機構達成达希斐®的首批訂單合作，充分印證市場對這一長效創新產品的期待與認可，也標誌著該產品正式從籌備階段邁向銷售落地階段。

為全面推進达希斐®的商業化進程，公司已組建覆蓋前端市場拓展、中端臨床支持與後端供應鏈保障的全鏈路專業團隊。銷售與營銷團隊憑藉豐富的市場經驗，持續深耕核心醫療網絡，深化與醫美機構的戰略協作。醫學團隊通過提供系統化的醫師培訓與臨床證據支持，助力醫生實現規範化、精準化的治療應用。在運營與供應鏈方面，公司與萬邦醫藥、上海醫藥等行業夥伴緊密合作，構建了高效、可靠、全程可追溯的供應鏈體系，確保產品從生產、物流到終端臨床交付的每一環節均符合高質量與合規標準，為市場拓展提供堅實支撐，進一步鞏固公司在醫美領域的領先地位。

引領高端求美新趨勢，注入業務增長新動力

作為復銳醫療科技在中國市場推出的首款注射填充類產品，达希斐®致力於為追求高品質醫美體驗的求美者提供更優選擇。此次通過中檢院檢驗，標誌著產品上市前的「最後一公里」已全面貫通。依託清晰的差異化市場策略、完整的價值體系與穩健的運營架構，公司相信达希斐®成為注射填充業務矩陣的核心支柱與業績增長的重要引擎，並有望助力公司戰略性拓展注射填充業務版圖，打造「第二增長曲線」。通過融合能量源設備、注射填充產品、診斷及協同解決方案的生態系統，公司將持續提升整體市場競爭力。目前，該產品即將進入臨床應用階段，預計將很快抵達全國合作機構，讓廣大求美者親身體驗其卓越效果，從而為市場帶來更加多元、可信賴的美麗健康解決方案。

