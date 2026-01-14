復銳醫療科技長效A型肉毒毒素產品达希斐®完成中國首例臨床應用

開啟臨床應用與商業化新篇章，打造高端多元美麗健康解決方案

香港2026年1月14日 /美通社/ -- 復銳醫療科技有限公司（英文「Sisram」；簡稱「公司」或「復銳醫療科技」，股份代號：1696.HK，連同其附屬公司統稱「集團」），一家全球化的美麗健康集團，致力於以能量源設備及注射填充產品為核心構建客戶導向的美麗健康生態系統，宣布旗下長效A型肉毒毒素產品达希斐®成功完成首例臨床應用，標誌著該產品正式進入臨床實踐與商業推廣並行的新階段，為中國醫美行業及廣大求美者帶來高品質的治療選擇。

在本次首例臨床應用中，臨床專家對產品的起效特征給予了積極評價。臨床反饋顯示，达希斐®在產品設計與給藥特性方面，圍繞劑量穩定性、注射精準度及作用持續時長等關鍵參數進行了優化，旨在支持臨床操作過程中對目標肌肉區域的精細化管理與動態表情相關的應用需求。憑借其長效作用特征，該產品有望為臨床提供更靈活的治療窗口期選擇與劑量調整空間，有力支持了精準化、長效化、個性化三位一體的臨床治療策略。這一特性不僅提升了單次治療的綜合價值，也為中國醫美行業向更高質、更規範的方向發展，提供了新的技術路徑與臨床範例。

隨著达希斐®正式進入臨床應用階段，復銳醫療科技將依托覆蓋市場拓展、醫學支持與供應鏈保障的前-中-後全鏈路體系，加速產品在全國市場的推廣。作為公司注射填充業務的重要戰略產品，復銳醫療科技有信心达希斐®將憑借其差異化優勢獲得積極的市場反饋並釋放強勁的增長潛力。未來，公司會進一步拓展达希斐®與現有能量源設備業務的協同，致力於構建注射填充與能量源設備「雙輪驅動」增長的新格局。在持續為求美者提供長效、自然、高標準的綜合美麗健康解決方案的同時，鞏固並提升公司在行業內的領先地位。

關於復銳醫療科技

復銳醫療科技有限公司（股份代號：1696.HK）是一家全球化的美麗健康集團，擁有逾25年能量源設備（EBD）領域的專業經驗。公司以技術創新與臨床卓越為根基，構建了涵蓋能量源設備、注射填充產品、診斷及協同解決方案的生態系統。公司業務遍及全球110多個國家和地區，通過提供屢獲殊榮的卓越產品，公司為全球數百萬消費者在安全、有效及個性化醫美護理領域樹立了新標桿。復銳醫療科技為中國領先的醫療健康產業集團復星醫藥的控股子公司，自2017年9月起在香港聯合交易所主板上市。

更多信息，請訪問：https://sisram-medical.com/。

