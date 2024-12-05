台灣富士軟片資訊推出全新A3彩色多功能事務機

新聞提供者FUJIFILM Business Innovation
05 12月, 2024, 09:00 CST
旗艦和精巧機型強化辦公數位轉型
台北2024年12月5日 /美通社/ -- 台灣富士軟片資訊股份有限公司宣佈推出三款全新Apeos系列A3數位彩色多功能事務機，強化與商業解決方案的整合，進一步鞏固台灣A3彩色多功能事務機市場的領先地位。
旗艦款Apeos C7071系列重新定義A3彩色數位多功能事務的產品，而精巧的Apeos C3067系列和C2061系列則為中小企業量身打造。這三款新品特別針對客戶應用需求設計，展現台灣富士軟片資訊助力辦公室數位化轉型的承諾。
三款設備均可透過掃描和列印收集的資料與各種雲端服務連結（包括文件管理和財會系統），以支援辦公室數位轉型。例如與雲端服務FUJIFILM IWpro*[1]相連，透過以下方式提升工作效率：
- 在掃描或傳真資料時，啟用檔案自動命名和篩選功能，以減少數位化後的工作負荷，提高數位化環境下的作業效率。
- 在建立資料、確認、處理、輸出和傳輸營運所需資料的過程中，可整合工作區其他公司的雲端服務*[2]。有助資料在不同系統間的傳輸和使用。
【主要功能】
Apeos C7071系列：
- 該系列多功能事務機做為辦公室的核心設備、商務營運的樞紐。該系列機型的列印速度高達每分鐘70頁，其中Apeos C7071*[4]等中高速機型，能以每分鐘270頁高速掃描，且具單次雙面自動掃描功能。該系列可在各種業務類型、辦公環境下將紙本文件順利轉換為電子格式。
- Apeos C5571*[5]等中低速機型可自動連續掃描多張名片或收據大小的紙張，還能以每分鐘160頁速度進行雙面自動掃描，完成高效的內部資訊共用和費用處理任務。
- Apeos C7071系列*3在輸出過程支援各種印後處理，例如無針裝訂*[6]、Z形對折*[7]和三折*[7]。
Apeos C3067系列和C2061系列：
- Apeos C3067*[8]系列和C2061系列是適用中小企業的輕巧多功能事務機。
- 透過優化手送紙盤和紙張傳送路徑的設計，主機寬度比以往型號*[10]減少13 mm，使機身更加精巧，可安裝於小型辦公室內。紙張處理能力更經提升，可支援52 gsm薄紙到300 gsm厚紙，以及297x1,200 cm紙張*[11]，滿足企業內部製作的宣傳素材的需求。
- 此外，兩款系列均採用業界領先*[12]的新型低溫熔著碳粉，相較於之前系列*[10]碳粉的熔著溫度降低15°C。碳粉融合到紙張的過程是多功能事務機最耗能的環節，而新型碳粉的技術可降低TEC值*[13]和預熱時間*[46]。此外零件的形狀和結構更兼顧未來回收利用，採用便於拆卸、清潔和分類的新產品設計，不僅有助因應氣候變化挑戰，還促進資源的回收利用。
Apeos C3067系列：
- Apeos C3067系列配備可媲美高端機型*[5]的10.1吋操作面板，搭載的掃描器支援每分鐘160頁的單次雙面掃描。
- 該系列標配兩項多功能事務機應用：輕量版掃描專遞 (Scan Delivery Light) 可提高常用的掃描操作效率，無紙傳真 (Paperless Fax Delivery) 可將傳真*[15]接收的文件進行數位化、自動分類和轉發。此外，一鍵操作設計簡化紙本資訊數位化相關的各種任務，如設定掃描方法、指定資料儲存位置和重新命名檔案，減輕數位化工作的負擔。這些應用可拓展數位化資訊的使用範圍，為中小企業提高營運效率。
Apeos C2061系列：
- 該系列機身小巧，除具備多功能事務機的基本功能外，還可根據客戶的使用需求靈活配置各種紙盤。
- Apeos C2061系列具備複印、列印和掃描等基本功能，相較於之前系列*[10]，其主機體積更小、重量更輕*[16]，但仍能支援多種類型紙張。該系列提供從一段到四段的紙盤配置，同時增加新開發的A3裝訂器，可實現事務機雙向輸出，讓使用者能夠根據設備的安裝位置及實際使用需求，自由搭配組合。
[其他重要功能］
Apeos C7071系列、Apeos C3067系列、Apeos C2061系列共通之處
使用者可以透過多功能事務機設備管理員的身份登錄遠端操作面板，並在電腦上顯示操作螢幕，實現設備的遠端操作。設備管理員無需前往多功能事務機的安裝地點即可更改設定。
這三款新設備獲得ISO/IEC 20243供應鏈安全標準，確保產品整個生命週期內的安全性。
Apeos C7071系列
- 支援大容量進紙。Apeos C7071/C6571/C5571（串聯紙盤）/ C4571（串聯紙盤）標配容量為3,200張，加上選配紙盤*[7]容量多達5,200張。Apeos C5571（四段紙盤）/C4571（四段紙盤）/C3571/C3071標配為2,170張，使用選配紙盤*[7]後，最大容量達4,170張。
- 通知燈有助於確保掃描文件或列印紙張被取用。
- 搭載多張進紙檢測功能，防止雙面自動送稿機將多頁紙張重疊裝入。
- 配備10.1吋操作面板。
Apeos C3067系列
- 可透過標準紙盤1輸出信封、明信片和小尺寸非標準紙張。
- 搭載新開發的A3裝訂撿集機，可安裝在內側輸出區的小型裝訂撿集機，實現事務機雙向輸出。
- 擁有從一段到四段的多種紙盤配置。
- 前蓋、紙盤和其他零件由回收塑膠*[18]製成。
- 搭載可媲美高端機型*[3]的裝訂撿集機（C4型裝訂撿集機、搭載手冊製作組件的C4型裝訂撿集機，及手冊製作組件的C5裝訂撿集機）和B1大容量紙盤。
Apeos C2061系列
- 可透過標準紙盤1輸出信封、明信片和小尺寸非標準紙張。
- 搭載新開發的A3型裝訂撿集機，可安裝在內側輸出區的小型裝訂撿集機，實現事務機雙向輸出。
- 前蓋、紙盤和其他零件由回收塑膠*[20]製成。
- 7吋操作面板。
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*1：透在單一平台連接既有系統和業務流程，支援一站式數位轉型和數位雲端服務。FUJIFILM IWpro是FUJIFILM Corporation的註冊商標或商標。
關於富士軟片資訊股份公司
富士軟片資訊（FUJIFILM Business Innovation）領先全球，致力為全球客戶持續提供創新服務，並透過數位轉型（DX）有效運用資訊和知識，以打造創新且高效能的商業營運。1962年成立以來，我們在多種技術持續領先並累積專業，且透過有效採用資訊知識，建構一個鼓勵創新、提升組織優勢的環境。我們研發、製造及銷售全球頂尖的工作流程解決方案、IT 服務，以及如數位多功能事務機（MFPs）等印刷設備，亦提供商業流程委外（BPO）服務、企業資源規劃（ERP）系統之行銷和執行。2021年4月起，富士全錄正式更名為富士軟片資訊股份有限公司，體現其持續追求商業創新的承諾。
台灣富士軟片資訊股份公司前身為台灣富士全錄，成立於1970年，以「辦公室事務暨數位印刷設備租賃服務」、「文件數位化管理服務」、「資訊安全服務」、「行動辦公與雲端服務」與「自動化工作流程服務」，協助台灣企業革新商業流程、進行數位轉型。
SOURCE FUJIFILM Business Innovation
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