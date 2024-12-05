台灣富士軟片資訊推出全新A3彩色多功能事務機

*1：透在單一平台連接既有系統和業務流程，支援一站式數位轉型和數位雲端服務。FUJIFILM IWpro是FUJIFILM Corporation的註冊商標或商標。

*2：連結雲端服務（截至2024年10月）: Kintone、DocuSign eSignature、Box、Microsoft 365（OneDrive for Business、Exchange Online、SharePoint Online、Teams）、Google Drive、Dropbox、Salesforce、ABBYY、DOKMEE、Esker、KOFAX、M-Files、UiPath。

*3：Apeos C7071/C6571/C5571/C4571/C3571/C3071。

*4：Apeos C7071/C6571/C5571（CPS-C機型）/C4571（CPS-C機型）。

*5：Apeos C5571（CPS機型）/C4571（CPS機型）/C3571/C3071。

*6：需要以下設備之一。B5裝訂撿集機、C5裝訂撿集機（2孔/4孔打孔）、C5裝訂撿集機（2孔/3孔打孔）、C5裝訂撿集機（小冊子製作2孔/4孔打孔）、C5裝訂撿集機（小冊子製作2孔/3孔打孔）（可選）。

*7：C4裝訂撿集機、C4裝訂撿集機（小冊子製作）、C4裝訂撿集機（小冊子製作2孔/4孔打孔）、C5裝訂撿集機（2孔/4孔打孔）、C5裝訂撿集機（2孔/3孔打孔）、C5裝訂撿集機（小冊子製作2孔/4孔打孔）、C5裝訂撿集機（小冊子製作2孔/3孔打孔），需要其中一款裝訂撿集機和CD3摺頁器（選配）。

*8：Apeos C3067/C2567。

*9：Apeos C2061。

*10：Apeos C3060/C2560/C2060。

*11：使用手送紙盤時。

*12：根據2024年7月的內部研究得出的A3雷射多功能事務機碳粉熔著溫度。

*13：Apeos C3067（0.31kWh）、Apeos C2567（0.25kWh）、Apeos C2061（0.20kWh）。

*14：啟用嵌入式外掛程式/客製服務時。

*15：需要選購傳真組件。

*16：Apeos C3061（CPS-B機型）主機比前一代Apeos C3060（CPS-B機型）輕8,000克。

*17：B1大容量紙盤（選配）。

*18：在搭配4段紙盤和雙面自動送稿器下。設備塑膠總重量的15% 為回收材料。