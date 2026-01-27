南方東英華泰柏瑞中證A500ETF明日在港交所上市

中證A500指數（指數）從各行業選取市值較大、流動性較好的500隻A股證券作為成分股，以反映各行業最具代表性上市公司的整體表現。從行業配置角度分析，中證A500指數在工業、信息技術、原材料、金融、通信服務等板塊具有較高配置比例，具備釋放相對超額收益的潛力。2025年，中證A500指數收益率達到22.43%[2]。

華泰證券CEO、南方基金管理股份有限公司（南方基金）董事長、南方東英資產管理有限公司（南方東英）董事長周易先生表示：「此次南方東英華泰柏瑞中證A500ETF在香港上市是南方東英全面ETF戰略的重要一步。該產品依託與華泰柏瑞基金的合作，為香港投資者提供投資中國主流行業公司的新渠道，有助於豐富香港ETF市場，並滿足投資者配置A股寬基指數的需求。」

關於南方東英

經過十餘年的發展，南方東英作為ETF發行商不斷創新，資產管理規模達至全港第二，成功地樹立了在香港ETF行業的領先地位。通過建立健康的ETF生態系統並管理香港和新加坡市場的64隻ETP和4隻互惠基金，南方東英的總資產管理規模達到274億美元（截至2025年12月31日）*。2025年，香港交易最活躍的前10名ETP中有6隻由南方東英管理**。

