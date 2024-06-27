一加Ace 3 Pro搭載逐點半導體視覺處理器帶來遊戲體驗新升級

持續精進的渲染加速解決方案，帶來更涼爽更沉浸的高幀遊戲體驗

上海2024年6月27日 /美通社/ -- 專業的圖像和顯示處理方案提供商逐點半導體今日宣布，新發布的一加 Ace 3 Pro智能手機搭載逐點半導體 X7 Gen 2 視覺處理器，該處理器採用了基於神經網絡算法的AI分布式渲染架構，可有效分擔應用處理器的渲染壓力，提升手機的渲染能力和顯示質量。值得一提的是，作為一加最新的IRX認證手機，一加Ace 3 Pro此次適配了多款IRX認證遊戲，通過加入遊戲內容創作者視角，更高效地發揮逐點半導體視覺處理器的功能優勢，助力手機更精准地分配渲染算力，實現符合不同遊戲場景特色的個性化調優。

一加Ace 3 Pro搭載專為高性能手機打造的電池技術——一加冰川電池，是行業唯一的6100mAh + 100W 閃充續航組合，採用高通第三代驍龍R8移動平台，安兔兔跑分高達2326659。不僅是續航滅霸，更是性能猛獸。遊戲體驗方面，逐點半導體視覺處理器作為一加超幀超畫引擎的重要組成部分，持續助力一加Ace 3 Pro提升渲染效率和顯示質量，實現遊戲畫質和性能的全面優化。

AI分布式渲染架構優化算力部署，輕松實現120幀和1.5K超畫質體驗

採用AI分布式渲染架構的逐點半導體 X7 Gen 2 視覺處理器，集成了超低延時MotionEngine™技術和高效AI遊戲超分技術，讓手機只需渲染低至1/4的遊戲幀數和1/4的圖像分辨率，即可在顯示端獲得至高120幀和1.5K分辨率的沉浸視覺體驗。通過有的放矢地優化算力部署，在較低的系統功耗下實現更涼爽更長時的遊戲體驗。超低延時MotionEngine™技術通過提升遊戲內容幀率，有效減輕因原生幀率與屏幕刷新率不匹配所造成的畫面抖動，提升運動畫面的流暢性和穩定性；高效AI遊戲超分技術則採用了逐點半導體自研的高效神經網絡引擎，通過深度學習訓練更有效地為遊戲實現自然清晰的高分辨率擴展，讓人物線條更流暢，細節呈現更完整。用戶可根據自己的喜好，在遊戲助手的超幀超畫界面選擇不同畫質優化模式，感受高幀率、高分辨率帶來沉浸高清體驗。

遊戲專屬IRX渲染加速功能，一鍵體驗創作者眼中的精彩遊戲世界

逐點半導體通過為IRX認證手機提供IRX全鏈路遊戲體驗調優服務，讓遊戲創作者參與調用逐點半導體視覺處理器的渲染加速算力，在保證遊戲具有出色的畫質、功耗與性能表現外，實現符合原始創作意圖的個性化調優。用戶只需打開遊戲內專屬的渲染加速開關，便可一鍵體驗創作者視角的酣暢遊戲體驗，實現技術與藝術的完美融合。目前一加Ace 3 Pro已鏈接多款IRX認證遊戲， 包括《暗黑破壞神：不朽》 、《逆水寒》、《星球：重啟》、《使命召喚手遊（國服）》、《天諭》、《女神異聞錄：夜幕魅影》、《航海王熱血航線》、《晶核》等人氣手遊。隨著IRX渲染加速內容生態的不斷成熟，更多IRX認證遊戲將在一加Ace 3 Pro逐個落地。

一加產品線總裁劉豐碩說道：「去年，一加Ace 3首發搭載採用AI分布式渲染架構的逐點半導體X7 Gen 2視覺處理器，讓用戶以更低的功耗享受更高的幀率和更驚艷的畫質。今年，升級版的一加Ace 3 Pro攜手逐點半導體在遊戲體驗方面持續精進，除了提供用戶可自主選擇的畫質優化模式來提升遊戲體驗外，作為IRX認證手機，一加Ace 3 Pro還鏈接了最新的IRX認證遊戲，讓用戶可以一步到位零距離感受創作者視界，盡享涼爽絲滑的遊戲體驗。希望隨著IRX遊戲生態的日益成熟，我們能夠不斷超越自我，為終端用戶帶來更加出色的遊戲體驗。」

逐點半導體（上海）股份有限公司總裁熊挺表示：「作為一款面向中端市場的性能旗艦，一加Ace 3 Pro在遊戲方面的性能優勢幾乎全線拉滿。高性能的處理器、高素質的屏幕、超大存儲和超長續航，都為運行高負載遊戲打下了堅實的基礎。很高興在優化遊戲體驗方面，逐點半導體可以參與其中，在硬件層面為手機GPU持續提升渲染效率，讓高幀遊戲暢快穩定，低幀遊戲畫質升級；在內容層面不斷平衡遊戲的性能表現和藝術表達，讓遊戲體驗更加豐富多元。希望在未來，我們能繼續與一加以及更多遊戲生態伙伴深入合作，為移動端的遊戲體驗創造更多新的可能。」

一加簡介

一加是OPPO旗下主打性能的先鋒品牌，匯聚了一群敢於挑戰行業極限、追求前沿科技、注重品質細節的工程師，秉持「不將就」的品牌理念，為科技愛好者提供兼具極致性能、質感設計、旗艦體驗的科技精品。

逐點半導體公司簡介

逐點半導體成立於2004年，是納斯達克上市公司Pixelworks Inc. （Nasdaq：PXLW）在中國的控股子公司。逐點半導體專注於手機視覺處理芯片，視頻轉碼芯片和3LCD投影儀主控芯片及實施方案的開發和設計，是業內先進的創新視頻和顯示處理解決方案提供商。2023年7月，逐點半導體全新的IRX遊戲體驗品牌正式上線。該品牌以逐點半導體在移動端沉澱多年的圖像渲染與顯示技術方案為基礎，加以基於遊戲特點的針對性調優服務，為不同類型的遊戲在移動端實現高性能體驗與高畫質顯示效果，力求為終端用戶帶來最佳手遊體驗。

Pixelworks提供業界先進的內容創作、視頻傳輸和顯示處理解決方案和技術，可在從影院到智能手機的所有屏幕上提供真實的視覺體驗和優越畫質。該公司擁有20多年的歷史，為領先的消費電子產品、專業顯示器和視頻流媒體服務的供應商提供圖像處理創新方案。欲了解更多信息，請訪問公司官網www.pixelworks.com。

敬請注意：Pixelworks、IRX以及Pixelworks標志是Pixelworks, Inc.的商標。MotionEngine為Pixelworks，Inc.的商標。高通和驍龍是高通公司在美國和其他國家/地區注冊的商標。高通驍龍是高通技術和/或其子公司的產品。所有提及的其他商標均屬於其各自所有者。

SOURCE Pixelworks, Inc.