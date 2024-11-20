Acurx 董事會批准比特幣為庫務儲備資產

紐約州史泰登島2024年11月21日 /美通社/ -- Acurx Pharmaceuticals, Inc.（納斯達克股票代碼：ACXP）（「我們」或「Acurx」或「該公司」）是一家後期生物製藥公司，已開發一種用於治療難治細菌感染的新型抗生素。該公司於今日宣佈其董事會已批准購買高達 100 萬美元的比特幣，以作為庫務儲備資產。

Acurx 的總裁兼執行長 David P. Luci 表示：「大眾對比特幣的需求增長且其也已將比特幣視為主要資產類別，我們相信比特幣將成為未來 12 到 18 個月內不需要現金的強大庫務儲備資產。「比特幣的 ETF 最近大獲批准且政府機構和機構投資者也越來越支援比特幣，比特幣已成為我們庫務策略的重要補充。比特幣的供應有限且耐通脹，此類特性正是功能性存儲價值所需要的。這項新庫務策略是一項金融策略，對我們全面藥物開發計劃沒有影響。」

關於 Acurx Pharmaceuticals, Inc.

Acurx Pharmaceuticals 是一家後期生物製藥公司，已開發了一種用於治療難治細菌感染的新型小分子抗生素。該公司採用的方法是開發攜帶革蘭氏陽性選擇性譜的抗生素候選劑（GPSS®），阻斷革蘭氏+ 特定細菌酶 DNA 聚合酶 IIIC（pol IIIC）的活性部位，抑制 DNA 複製，從而致使革蘭氏陽性細胞死亡。其研發管道包括針對革蘭氏陽性細菌的抗生素產品候選產品，諸如艱難梭狀芽胞桿菌、耐甲基西林金黃色葡萄球菌（MRSA）、抗萬甲氨酸抗性腸球菌（VRE）和耐藥性肺炎鏈球菌（DRSP）。

欲瞭解有關 Acurx Pharmaceuticals 及其產品管道的更多資訊，請瀏覽www.acurxpharma.com。

前瞻性聲明

根據1995年《私人證券訴訟改革法》的解釋，本新聞稿中有關我們未來期望、計劃和前景的任何聲明，包括有關我們的策略、未來營運、前景、計劃和目標的聲明，以及其他包含「相信」、「預期」、「計劃」、「期望」等詞句的聲明，均構成前瞻性聲明。由於各種重要因素的影響，實際結果可能與該等前瞻性聲明所表明的顯著不同，包括：投資比特幣有一定的風險，諸如比特幣的波動性；實施新庫務策略的風險；被批準獲得 QIDP 資格是否會讓 ibezapolstat 從中受益；ibezapolstat 是否會及時通過臨床試驗流程；ibezapolstat 的臨床試驗結果是否能提交市場批准申請，如有，ibezapolstat 是否獲得 FDA 或外國同等監管機構的批准；如果 ibezapolstat 獲得批准，其是否能成功分銷和上市；截至 2023 年 12 月 31 日，公司以 10-K 表格形式向證券交易委員會提交的年度報告中所述的其他風險和不確定性，此及公司隨後向證券交易委員會提交的文件中所述的其他風險和不確定性。此類前瞻性聲明僅適用於本新聞稿之日，對於該等聲明發出之日後的事件或情況，Acurx 無任何意向或義務更新這些前瞻性聲明，法律可能要求的除外。

投資者聯絡：

Acurx Pharmaceuticals, Inc.

總裁兼執行長 David P.Luci

電話：917-533-1469

電子郵件:[email protected]

SOURCE Acurx Pharmaceuticals, Inc.