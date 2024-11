Le conseil d'administration d'Acurx approuve le Bitcoin en tant qu'actif de réserve de trésorerie

STATEN ISLAND, N.Y., 20 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Acurx Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ : ACXP) (« nous », « Acurx » ou la « société »), une société biopharmaceutique en phase avancée de développement d'une nouvelle classe d'antibiotiques pour les infections bactériennes difficiles à traiter, a annoncé aujourd'hui que le conseil d'administration de la société a approuvé l'achat de jusqu'à un million de dollars en Bitcoin pour les détenir comme actif de réserve de trésorerie.

« Au fur et à mesure que la demande pour Bitcoin augmente et qu'il est accepté comme une classe d'actifs majeure et primaire, nous pensons que le Bitcoin servira de réserve de trésorerie solide pour les liquidités non nécessaires au cours des 12 à 18 prochains mois », a déclaré David P. Luci, président et CEO d'Acurx. « Avec l'approbation récente des FNB en Bitcoin et le soutien croissant des agences gouvernementales et des investisseurs institutionnels, il s'agit d'un excellent complément à notre stratégie de trésorerie. Son offre limitée et ses caractéristiques de résistance à l'inflation en font une réserve de valeur fonctionnelle. Cette nouvelle stratégie de trésorerie est une stratégie financière et n'a aucun impact sur nos plans globaux de développement de médicaments ».

À propos d'Acurx Pharmaceuticals, Inc.

Acurx Pharmaceuticals est une société biopharmaceutique en phase avancée de développement axée sur le développement d'une nouvelle classe d'antibiotiques à petites molécules pour les infections bactériennes difficiles à traiter. L'approche de la société consiste à développer des candidats antibiotiques à spectre sélectif Gram positif (GPSS®) qui bloquent le site actif de l'enzyme bactérienne spécifique Gram+, l'ADN polymérase IIIC (pol IIIC), inhibant la réplication de l'ADN et entraînant la mort des cellules bactériennes Gram positif. Son portefeuille de R&D comprend des produits candidats antibiotiques qui ciblent les bactéries à Gram positif, notamment Clostridioides difficile, Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM), Enterococcus résistant à la vancomycine (ERV) et Streptococcus pneumoniae résistant aux médicaments (DRSP).

Pour en savoir plus sur Acurx Pharmaceuticals et son portefeuille de produits, veuillez consulter le site www.acurxpharma.com.

Déclarations prospectives

Toute déclaration contenue dans le présent communiqué de presse concernant nos attentes, plans et perspectives, y compris les déclarations concernant notre stratégie, nos opérations futures, nos perspectives, nos plans et nos objectifs, ainsi que toute autre déclaration contenant les mots « croire », « anticiper », « planifier », « s'attendre à » et des expressions similaires, constitue des déclarations prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les résultats réels peuvent différer matériellement de ceux indiqués dans ces déclarations prévisionnelles en raison de divers facteurs importants, notamment : les risques inhérents à l'investissement dans le Bitcoin, y compris la volatilité du Bitcoin ; les risques liés à la mise en œuvre d'une nouvelle stratégie de trésorerie ; la question de savoir si l'ibezapolstat bénéficiera de la désignation QIDP ; la question de savoir si l'ibezapolstat progressera dans le processus d'essai clinique en temps opportun ; la question de savoir si les résultats des essais cliniques de l'ibezapolstat justifieront la présentation de demandes d'approbation de commercialisation et, le cas échéant, si l'ibezapolstat recevra l'approbation de la FDA ou d'organismes de réglementation étrangers équivalents là où l'approbation est demandée ; si, en cas d'approbation, l'ibezapolstat sera distribué et commercialisé avec succès ; et d'autres risques et incertitudes décrits dans le rapport annuel de la société déposé auprès de la Securities and Exchange Commission sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, et dans les dépôts ultérieurs de la société auprès de la Securities and Exchange Commission.Ces déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse, et Acurx décline toute intention ou obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives pour tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date de ces déclarations, sauf dans la mesure où la loi l'exige.

