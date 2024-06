信達生物將在美國糖尿病協會大會（ADA 2024）報告瑪仕度肽的多項臨床研究數據

美國舊金山和中國蘇州2024年6月12日 /美通社/ -- 信達生物製藥集團(香港聯交所股票代碼:01801),一家致力於研發、生產和銷售腫瘤、自身免疫、代謝及心血管、眼科等重大疾病領域創新藥物的生物製藥公司宣佈,瑪仕度肽的多項臨床研究數據將在美國糖尿病協會(ADA)第84屆科學會議上以重磅進展(Late Breaking)口頭報告和大會壁報形式報告,具體包括瑪仕度肽首個減重III期註冊臨床研究GLORY-1,GLORY-1肝臟脂肪含量探索性研究,以及瑪仕度肽9mg減重II期臨床研究。本次大會將於2024年6月21-24日在美國奧蘭多召開。具體信息如下:

標題:Efficacy and Safety of Mazdutide in Chinese Participants with Overweight or Obesity (GLORY-1)

摘要編號:1856-LB

展示形式:口頭報告(ePoster Theater)

時間:2024年6月23日13:30 PM – 13:40 PM(美國東部時間)

演講者:紀立農教授 北京大學人民醫院

標題:Improvement of Liver Steatosis by Mazdutide in Chinese Participants with Overweight or Obesity — An Exploratory Analysis of GLORY-1

摘要編號:1857-LB

展示形式:壁報展示

標題:A Phase 2 Study of Mazdutide 9 mg in Chinese Adults with BMI of 30 kg/m2 or more

摘要編號:1866-LB

展示形式:壁報展示

信達生物製藥集團臨床開發副總裁錢鐳博士表示:「瑪仕度肽是全球首個在超重/肥胖人群中完成III期註冊研究並取得成功的GLP-1R/GCGR雙重激動劑,我們很高興在ADA大會公佈瑪仕度肽首個III期臨床研究GLORY-1的研究結果。同時,瑪仕度肽9 mg在中國中重度肥胖患者中的II期研究結果同樣令人振奮,其對應的III期研究GLORY-2目前也正在進行中。瑪仕度肽是首個針對肥胖不同程度人群提供差異化治療方案的減重藥物,旨在為超重和肥胖人群提供更加個性化、強效、安全的減重藥物治療方案。」

關於瑪仕度肽(IBI362)

瑪仕度肽(IBI362)是信達生物與禮來製藥共同推進的一款胰高血糖素樣肽-1受體(GLP-1R)/胰高血糖素受體(GCGR)雙重激動劑。作為一種人體內天然存在的胃泌酸調節素(OXM)類似物,瑪仕度肽除了通過激動GLP-1R促進胰島素分泌、降低血糖和減輕體重外,還可通過激動GCGR增加能量消耗增強減重療效,同時改善肝臟脂肪代謝。瑪仕度肽已在多項臨床研究中展現出優秀的減重和降糖療效,以及降低腰圍、血脂、血壓、血尿酸、肝酶及肝臟脂肪含量,以及改善胰島素敏感性,帶來多重代謝獲益。目前,瑪仕度肽在中國超重或肥胖(GLORY-1和GLORY-2)受試者和2型糖尿病(DREAMS-1,DREAMS-2和DREAMS-3)受試者中的五項III期臨床研究正在進行中。 其中,GLORY-1和DREAMS-2研究已經達成主要終點。

2024年2月,瑪仕度肽的首個NDA獲NMPA受理,用於成人肥胖或超重患者的長期體重控制。

關於信達生物

「始於信,達於行」,開發出老百姓用得起的高質量生物藥,是信達生物的使命和目標。信達生物成立於2011年,致力於開發、生產和銷售腫瘤、代謝及心血管、自身免疫、眼科等重大疾病領域的創新藥物。公司已有10款產品獲得批准上市,同時還有4個品種在NMPA審評中,4個新藥分子進入III期或關鍵性臨床研究,另外還有18個新藥品種已進入臨床研究。公司與海內外藥企深入合作加速藥物創新,與禮來、羅氏、賽諾菲、Adimab、Incyte和MD Anderson癌症中心等國際合作方達成30多項戰略合作。

信達生物在不斷開發創新藥物、謀求自身發展的同時,始終心懷科學善念,堅守「以患者為中心」,心繫患者並關注患者家庭,積極履行社會責任。信達生物希望和大家一起努力,提高中國生物製藥產業的發展水平,以滿足百姓用藥可及性和人民對生命健康美好願望的追求。

