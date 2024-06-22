先為達生物將在美國糖尿病協會（ADA）第84屆年會上公佈伊諾格魯肽注射液（Ⅲ期）、口服伊諾格魯肽（Ⅰ期）以及新型胰澱素類似物的積極研究結果

口服伊諾格魯肽（ Oral Ecnoglutide，XW004） (1871-LB) 的Ⅰ期臨床研究表明，該藥物安全耐受性良好，並可顯著降低體重（給藥6周後體重降低達6.76%）。改善的口服生物利用度使每日15 - 30mg的口服伊諾格魯肽劑量可達到或超過每週皮下注射GLP-1類似物 用於減肥的血漿暴露水 平 。

針對 2型糖尿病（T2DM）患者（742-P，793-P）的Ⅲ期臨床研究證實，每週一次皮下注射伊諾格魯肽注射液（Ecnoglutide injection，XW003），治療24周後，HbA1c較基線顯著下降高達-2.43%，其中，高達35.2%的受試者達到正常糖化水平（HbA1c <5.7%），43.7%的受試者體重減輕≥5%。

新研發的胰澱素類似物（788-P, 789-P)，在體外研究中展示了良好活性，在臨床前研究中，該胰澱素類似物與伊諾格魯肽（Ecnoglutide）聯用對體重減輕具有更好的協同作用，減重效果優於卡格列肽（Cagrilintide)和司美格魯肽（Semaglutide）組合。此外，我們還開發了在中性pH值下穩定性高的胰澱素類似物，可以與伊諾格魯肽（Ecnoglutide）或其他GLP-1類似物製成聯合制劑，從而降低成本並提高患者的使用便捷性。

中國杭州和美國舊金山2024年6月22日 /美通社/ -- 杭州先為達生物科技股份有限公司，一家處於臨床階段、專注於研究和開發治療代謝性疾病創新療法的生物醫藥公司，今天宣佈將在美國糖尿病協會（ADA）第84屆年會上展示五幅壁報，其中一幅入選突破性進展報道。屆時將公佈兩項臨床研究的積極結果，包括伊諾格魯肽注射液（Ecnoglutide injection，XW003）在中國成人2型糖尿病受試者（T2DM）中Ⅲ期臨床研究及口服伊諾格魯肽（Oral Ecnoglutide，XW004）在健康受試者、健康肥胖受試者中的Ⅰ期臨床研究。同時，還將公佈新型胰澱素類似物的臨床前研究成果。

美國糖尿病協會（ADA）第84屆年會將於2024年6月21日至24日在佛羅里達州奧蘭多舉行。

突破性進展壁報展示(1871-LB)：2024年6月22日星期六 12:30PM - 1:30PM

標題：「口服伊諾格魯肽（Oral Ecnoglutide）Ⅰ期臨床有關安全性、有效性和藥代動力學的頂線結果」

壁報展示(742-P)： 2024年6月23日星期日12:30PM - 1:30PM

標題：「cAMP偏向性長效GLP-1受體激動劑伊諾格魯肽注射液（Ecnoglutide injection，XW003）治療成人2型糖尿病的Ⅲ期臨床研究」

壁報展示(793-P)：2024年6月23日星期日12:30PM - 1:30PM

標題：「偏向性GLP-1受體激動劑伊諾格魯肽注射液（Ecnoglutide injection ，XW003）相對於無偏向性多肽具有更好的療效」

壁報展示(789-P)：2024年6月23日星期日12:30PM - 1:30PM

標題：「一種可用於體重控制的新型長效胰澱素（Amylin）受體激動劑的發現」

壁報展示(788-P)：2024年6月23日星期日12:30PM - 1:30PM

標題：「GLP-1類似物伊諾格魯肽（Ecnoglutide）和胰澱素（Amylin）類似物在臨床前動物模型中的協同減重效果」

關於伊諾格魯肽（Ecnoglutide）， 伊諾格魯肽注射液（XW003）和口服伊諾格魯肽（XW004）

胰高血糖素樣肽-1（GLP-1）激動劑可有效治療2型糖尿病和肥胖症，並顯示出治療代謝功能障礙相關脂肪性肝炎（MASH）的潛力。伊諾格魯肽注射液（XW003）是一種具有cAMP偏向性的新型長效GLP-1激動劑，經優化提高生物活性，降低生產成本，可實現每週給藥一次。已完成的臨床研究證實，伊諾格魯肽對2型糖尿病和肥胖症患者具有優異的治療效果，並顯示出良好的安全性和耐受性。口服伊諾格魯肽（XW004）是伊諾格魯肽的一種口服制劑。

關於先為達生物

先為達生物是一家臨床階段、專注於研究及開發治療代謝性疾病的創新療法的生物製藥公司，研發管線包括同類首創和最佳候選藥物，長效GLP-1多肽伊諾格魯肽注射液（臨床Ⅲ期）、口服GLP-1多肽伊諾格魯肽（臨床Ⅰ期）和口服小分子GLP-1受體激動劑XW014（臨床Ⅰ期）等。先為達生物開發了多項包括口服多肽和吸入蛋白給藥平台在內的專利技術，並基於核心技術平台確立了一系列候選藥物。欲瞭解更多信息，請訪問：www.sciwindbio.com。

SOURCE 杭州先為達生物科技股份有限公司