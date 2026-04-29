ADI推出A²B™ 2.0協助新一代車載音訊體驗全面升級

A²B專為要求確定性低延遲的應用而打造，以一種簡潔、彈性且高性價比的音訊連接方式輕鬆因應路面降噪和車內通訊等嚴苛場景。其採用「單一主節點+多個子節點」的菊鏈架構，使佈線複雜度和相關成本降低達75%。此外，這種簡潔架構無需軟體開銷，因此能進一步協助OEM廠商和一級供應商縮短整體開發時間、降低開發投入。

得益於涵蓋OEM廠商、晶片合作夥伴和原始設計製造商(ODM)的生態系統，同時憑藉豐富的開發和測試工具，A²B的市場動能不斷增強，並大幅提升產品上市進程。

轉向現代車載網路和軟體定義汽車(SDV)架構

隨著汽車向軟體定義架構演進，座艙功能越來越依靠軟體來實現和提升。此一趨勢對車載連接技術帶來了更高要求，不僅需要具備確定性和高頻寬，還必須能與現代車載網路無縫整合。座艙技術正成為汽車製造商差異化競爭的一個關鍵因素，消費者對高階音訊與資訊娛樂體驗的期望不斷上升，最終推動了產業對更高頻寬和先進連接的需求，並且要求與目前的車載網路無縫整合。

ADI全球副總裁暨汽車事業部負責人Yasmine King表示：「在座艙持續邁向軟體定義的背景下，音訊成為駕駛感知車內優異體驗、安全性和敏捷回應的核心要素。在這個新時代，工程師需要一種能與更廣泛整體車載網路無縫整合的音訊連接方案。而A²B 2.0則能在不增加架構複雜性的前提下提供更高頻寬、低延遲以及乙太網路隧道傳輸能力。」

A²B 2.0：專為新一代座艙和SDV架構而打造

A²B 2.0在保持上一版本低延遲、簡潔架構優勢的基礎上實現了更高頻寬和乙太網路相容性，進一步擴展了A²B平台能力。主要功能包括：

更高性能及可擴展性 頻寬提升4倍（高達98.3Mbps，全雙工），支援更先進的車載音訊架構 支援多達119個上游和119個下游音訊通道，滿足先進汽車音訊系統組態需求

乙太網路相容性 透過業界標準開放聯盟SPI (OASPI)介面，實現乙太網路資料隧道傳輸，增強連接能力和彈性

降本增效、低延遲、輕鬆升級 憑藉更高的功能整合度、簡化的外部電路和更少的外部元件，系統成本最高可降低30% 延遲低且具確定性（62μs的低延遲尤為亮眼），架構設計便於直接整合 與現有A²B 1.0線纜和連接器基礎設施相容，升級簡便。此外，ADAA245x元件可輕鬆連接A 2 B 1.0網路，實現對現有模組的最大化重用



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