AECOM 啟動「永續傳承獎學金」，支持臺灣青年人才發展

AECOM 在臺灣推動青年人才發展規劃還包括「AECOM 種子實習計畫」，該計畫在暑假期間為學生提供寶貴的職業體驗，幫助他們獲得對未來工作環境的實際了解。始於 2015 年，計畫著重於提供學生對基礎設施行業的認識，瞭解行業趨勢，同時提升專業技能，增強其在就業市場的競爭力。

AECOM 持續強化與臺灣頂尖學術機構的合作夥伴關係，實現人才發展並參與專業技術交流。透過與大專院校的合作，公司致力於將學術見解融入實務工作中，培養創新精神。此外，AECOM 的多位行業專家亦有擔任學校系所講師，提供產業最新動態的見解，進一步促進產學合作交流。

「我們非常高興啟動這些計畫，支持臺灣的青年人才發展，更體現了我們對社會責任的承諾。」AECOM 臺灣區董事長勇興台表示：「我們相信，這些機會能夠激勵學生在學業與職涯中追求卓越表現，實現他們的夢想，並為更永續的未來做出貢獻。」

AECOM 連續八年獲評為全球最具道德企業之一。公司積極推動在地重要的 ESG 舉措，助力青年人才的培養，支援弱勢群體與文化遺產的保護; 並確保專案執行的過程中，為環境與社會做出貢獻，持續走在永續發展的道路上。

如欲瞭解更多詳情，請訪問「AECOM 永續傳承獎學金」和「AECOM 種子實習計畫」專頁。

關於 AECOM

AECOM 是深受全球信賴的基礎設施全方位綜合服務企業。從規劃、設計、工程到專案及施工管理，我們為客戶提供專案全生命週期各階段的專業服務，涵蓋交通運輸、建築、水務、新能源及環境等多個領域，協助公家機關及民營企業應對最複雜的挑戰。AECOM卓越的專業技術和創新能力，堅持貫徹的平等、多元與包容文化，以及對踐行環境、社會和治理（ESG）理念的承諾，引領我們全力構築一個更美好的世界。作為《財富》500強公司之一，在 2023財年，AECOM 專業服務業務的年營業額為144億美元。歡迎瀏覽 www.aecom.com/TW，瞭解 AECOM 如何永續發展，澤被未來。

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