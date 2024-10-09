AECOM於ReThink HK 2024推廣自然向好基礎設施

AECOM的專家代表綜合其 ESG 和不同領域的基礎設施專業知識，就創建宜居城市、增強出行流通性和建設自然向好的環境提供富有啓發性的觀點。討論內容包括促進綠色建築技術以實現可持續發展，通過城市和景觀規劃設計將建築空間轉變成充滿活力的社區公共空間。他們亦探討了城市規劃和基礎設施發展於北部都會區帶來的機會與挑戰，並深入分析如何提升香港公共交通使用者的體驗，以實現以人為本的交通出行。此外，講者就應用基於自然的解決方案（Nature-based solutions）的全球倡議和最佳實踐分享真知灼見，探討這些方案應用於大灣區和香港的可行性。

AECOM環境執行董事David Gallacher表示：「作為香港試行自然相關財務信息披露工作組（TNFD）的顧問，AECOM一直協助企業辨別、評估、管理與自然相關的依賴性、影響、風險及機會，並適時披露相關訊息，以實現可持續發展目標。另一方面，我們亦與企業合作、設計、建造及管理基於自然的解決方案，因爲這是實現自然向好的未來的重要工具之一。」

在《工程新聞記錄》環境200強環境諮詢企業中AECOM名列第一，致力於通過其「永續發展 澤被未來」策略提供持久的積極影響，結合專業知識和創新解決方案，帶領業界攜手邁向實現自然向好的未來。

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AECOM講者參與的ReThink專業會議

主題 講者 透過 TNFD 和政策驅動因素將自然商業案例主流化 David Gallacher 環境執行董事 促進香港及海外的綠色建築技術 劉葆琪 建築工程（結構）執行董事 將建築空間轉變為以社區為中心的社區 陳萍君 建築與人居環境副總裁 建設北部都會區成為香港矽谷的機遇與挑戰 黃文靖 城市設計總監 引領以人為本的智慧出行 陳樂章 交通運輸規劃執行董事 自然向好發展：利用大自然的力量實現永續成長 張振明 環境副總裁

關於AECOM

AECOM 是深受全球信賴的基礎設施全方位綜合服務企業。從規劃、設計、工程到專案及施工管理，我們為客戶提供專案全生命週期各階段的專業服務，涵蓋交通運輸、建築、水務、新能源及環境等多個領域，協助公家機關及民營企業應對最複雜的挑戰。AECOM卓越的專業技術和創新能力，堅持貫徹的平等、多元與包容文化，以及對踐行環境、社會和治理（ESG）理念的承諾，引領我們全力構築一個更美好的世界。作為《財富》500強公司之一，在 2023財年，AECOM 專業服務業務的年營業額為144億美元。歡迎瀏覽 www.aecom.com/hk/ ，瞭解 AECOM 如何永續發展，澤被未來。

SOURCE AECOM