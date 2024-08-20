香港寬頻企業方案推出Aegis Intelligence 重新定義網絡服務

香港寬頻持股管理人兼企業方案科技總裁及銷售工程副總裁葉智文指：「作為打造資訊及通訊技術方案的領袖，我們一直致力發展超越傳統網絡連接的服務，為企業客戶提供創新、全面的方案，其中包括網絡性能可視化和先進人工智能技術等強大功能。 在現今數碼時代，網絡基建穩定性、安全性和靈活性對企業營運至關重要。HKBNES堅定承諾提升用戶體驗，確保網絡連接無間。」

香港寬頻持股管理人及企業方案高級副總裁—方案及服務交付管理周健雲指：「AegisInsight 目前正服務過千家公司和機構，當中包括香港其中一家最大的非政府組織和著名的高級酒店。從互聯網使用到 Wi-Fi 終端用戶體驗，我們的方案為他們提供了卓越的網絡效能可見性和管理。透過新增的Gen AI功能Aegis Intelligence，我們可以更快速地評估頻寬分配和效能問題，並即時進行精確調整以改善網絡流量。透過減少時延和主動排除故障，持續提升服務質素，並更容易預防潛在的網絡問題。」

屢獲殊榮的AegisInsight旨在滿足各行各業的多元化需求。這個統一的平台透過簡易的儀表板使網絡狀態清晰可見，並提供即時洞察和訂製化功能。它幫助企業輕鬆監察重要網絡指標，包括連接可用性、頻寬使用率、設備資源和整體網絡性能。配合香港寬頻廣泛而可靠的光纖寬頻，企業可以實現最佳的網絡性能和流暢無間的連接。

了解更多關於Aegis Intelligence，請參閱：Aegis Intelligence | 香港寬頻企業方案 HKBN Enterprise Solutions (hkbnes.net)

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關於香港寬頻集團

香港寬頻集團（「香港寬頻」或「集團」）是領先的綜合電訊及科技服務供應商，總部設於香港，業務遍及香港、澳門及中國內地。集團的三重光纖網絡覆蓋香港超過257萬住戶及8,100幢商業樓宇及設施，為個人及企業客戶提供全方位的資訊及通訊科技（ICT）方案及無限合一服務組合。香港寬頻以「成就更美好家園」為核心目標，致力為其業務所至地區帶來長遠效益，並於2024年獲MSCI ESG 最高AAA評級，表現力壓同儕。集團由數百位自資購入香港寬頻有限公司（香港聯合交易所股份代號：1310）股票的持股管理人（主任及管理級別人才）管理。有關香港寬頻的詳情，請瀏覽 www.hkbn.net/group/。

關於香港寬頻企業方案

香港寬頻企業方案（「HKBNES」）隸屬香港寬頻集團旗下，專注發展企業方案業務，是領先的系統集成ICT服務供應商。憑藉專業團隊和豐富經驗，結合香港寬頻全港獨有的三重光纖網絡覆蓋優勢，HKBNES為企業提供一站式全方位的數碼轉型方案，包括雲端與數據中心、網絡保安、智能及數碼方案、AegisConnect及中小企方案易．IT等。有關香港寬頻企業方案的詳情，請瀏覽 www.hkbnes.net。

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