嘉里物流聯網第九年蟬聯AFLAS「最佳第三方物流服務供應商」大獎及七奪「最佳物流服務供應商－空運」獎項

香港2024年6月26日 /美通社/ -- 嘉里物流聯網有限公司（「嘉里物流聯網」；股份代號0636.HK）在昨晚於上海舉行之2024年亞洲貨運物流及供應鏈獎（「AFLAS大獎」）中連續第九年榮獲「最佳第三方物流服務供應商」獎項，並第七度榮膺「最佳物流服務供應商－空運」獎項，足證其持之以恆提供卓越服務，並具備超卓的空運能力，是國際客戶穩定可靠的供應鏈夥伴。

嘉里物流聯網行政總裁張炳銓表示：「我們非常高興再度奪得AFLAS兩大獎項。感謝主辦機構對我們不懈努力的認可，以及客戶長久以來對我們的信任和支持。我們堅守提供卓越服務的承諾，尤其在環球供應鏈動盪之際，我們在制定物流解決方案時力求創新，並在應對客戶不斷變化的需要時展現靈活彈性。我們的可靠性和堅韌頑強將繼續成為向客戶提供優質服務的根基，並讓我們充分把握瞬息萬變的物流形勢，捕捉市場機遇。」

在2023年，嘉里物流聯網擴展其售後服務至電子科技供應鏈，為消費體驗增值。嘉里物流聯網亦為一家環球快速時裝品牌引入分貨機械人KOOLBee，以提升分貨生產力及配送效率。隨著2023年年底貨運市場動盪加劇，嘉里物流聯網為客戶提供替代服務，其貫通歐亞的創新貨運解決方案減省交付時間和成本。在2024年年初，嘉里物流聯網收購法國領先的國際貨運公司Business By Air SAS多數股權，以鞏固其於歐洲、中東及非洲地區的地位，並提升其環球國際貨運能力。

AFLAS大獎於1986年由Asia Cargo News創辦，旨在表彰於亞太區表現領先的航運及供應鏈服務供應商，表揚其領導能力、穩定的服務質素、創新能力、客戶關係管理及可靠度。獲獎企業由超過15,000名Asia Cargo News讀者投票選出，代表亞太區貨運及物流業人士的一致認可。

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關於嘉里物流聯網有限公司（股份代號0636.HK）

嘉里物流聯網是以亞洲為基地，擁有高度多元化業務及強大亞洲網絡覆蓋的國際第三方物流服務供應商，業務涵蓋一系列供應鏈解決方案，包括綜合物流、國際貨運（海陸空、鐵路及多式聯運）及電子商貿，以及工業項目物流和基建投資等。

嘉里物流聯網的辦事處遍佈全球60個國家及地區，於全球一半新興市場設立據點，其多元基建設施、廣泛國際樞紐覆蓋和本地專業知識遍及中國內地、印度、東南亞、獨聯體、中東、拉美及其他地區。

嘉里物流聯網有限公司於2023 年全年收入超過 474 億港元，於香港聯合交易所上市，並是恒生可持續發展企業基準指數成份股。

關於亞洲貨運物流及供應鏈獎

亞洲貨運物流及供應鏈獎是由空運、海運及物流刊物Asia Cargo News於1986年創辦的年度盛事，旨在表揚於貨運及物流業具卓越表現的服務供應商。獲獎企業由Asia Cargo News讀者及電子新聞訂閱者提名及投票選出，得獎結果確切反映其服務用家的看法。

SOURCE 嘉里物流聯網有限公司