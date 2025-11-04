「全球Agentic AI第一股」來了！明略科技正式登陸港交所主板

值得關注的是，明略科技以不同投票權（WVR）架構上市，一方面保障管理層對戰略方向掌控力，維持經營穩定性；另一方面亦吸引市場資本參與。截至2025年10月，全港WVR上市公司僅20余家，市值占比不足8%，稀缺性進一步提升其市場吸引力。

據弗若斯特沙利文報告，按2024年總收入計，明略科技是中國最大的數據智能應用軟件供應商，同時也是中國營銷智能與營運智能應用軟件領域的最大提供商。深厚的行業數據積累，疊加其在數據智能、企業知識圖譜及數據隱私等三大核心技術優勢，構成了公司切入企業級AI大模型賽道的堅實壁壘。數據顯示，截至2025年6月30日，明略科技已獲得2,322項授權專利及596項專利申請。

近年來，明略科技在AI領域持續實現關鍵突破。2024年，明敬超圖多模態大模型（HMLLM）實現了AI模擬人類主觀情感反應的技術突破，榮獲全球頂會ACM MM 2024最佳論文提名。2025年，專有GUI模型Mano（「AI靈巧手」）通過首創的在線強化學習與數據智能採集技術，成功登頂全球Mind2Web與OSWorld兩大權威榜單，達到SOTA水平，為智能體的圖形界面操作帶來了可擴展、可進化的新範式；專為高效執行專業指令推理而設計的輕量級模型Cito（「AI專家腦」），在多輪對話場景中表現卓越。

基於一系列創新技術成果，明略科技於今年9月推出了企業級專有大模型產品線DeepMiner，正式將核心戰略聚焦於「打造企業級Agentic AI」，以「可信智能體模型+可信數據」為核心差異化優勢，切入企業級AI大模型賽道，推動企業實現「可信生產力」。同期，明略科技正式簽約成為香港特區政府「重點引進企業」。隨著中國企業海外擴張加速，其全球化戰略有望進一步打開增長空間。

明略科技創始人、CEO兼CTO吳明輝在上市慶祝活動致辭表示，「人工智能的發展離不開信任，只有解決了信任問題的人工智能才能真正融入到生產流程中為人類的文明貢獻價值。信任建立在可信的模型和可信的數據基礎之上。我們的使命，正是打造數據驅動的可信生產力，為全球企業提供分析過程可信、可回溯的智能化解決方案。香港是中國鏈接世界的樞紐，也為明略提供了鏈接世界的舞台。上市不是終點，而是新的起點。我們將持續加大研發投入，以數據智能技術助力企業高效運轉，加速創新。與全球夥伴攜手，共創AI時代的可信的、美好的未來！」

SOURCE 明略科技