AHOCA 亞洲分會成立 進一步鞏固香港作為亞洲旅遊及酒店業地位 促進跨境業界更深層次合作

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CSTS Enterprises

09 6月, 2026, 16:32 CST

香港2026年6月9日 /美通社/ -- 美國酒店地產總商會亞洲分會（AHOCA Asia）（由 CSTS Enterprises 及 Connexus Travel 全力支持）成立典禮於5月26日圓滿結束。作為該組織於美國以外成立的首個分會，AHOCA Asia 標誌着推動酒店業全球協作的重要里程。分會總部設於香港，致力成為一個充滿活力，連繫東西方酒店業領袖、企業家及投資者的平台。

是次成立慶典活動以「連接東西  開創先機」為主題，假香港海景嘉福洲際酒店舉行，包括首屆 AHOCA Asia 酒店及款待業領袖會議以及成立晚宴，旨在促進極具意義的合作夥伴關係、知識交流，以及於全球市場創造長遠價值的願景。

AHOCA 成員參觀 AHOCA Asia 辦公室，並出席揭牌儀式。
AHOCA 成員參觀 AHOCA Asia 辦公室，並出席揭牌儀式。
嘉賓（左起）：AHOCA Asia 會長趙健鷹先生、立法會議員陳宗彝先生、旭日集團董事長楊釗博士、AHOCA 主席林建中先生、美國駐香港特別行政區總領事館首席商務領事 Mr. Geoffrey Parish，以及投資推廣署總裁 (消費品牌及款待)黃思敏女士一同主持祝酒儀式。
嘉賓（左起）：AHOCA Asia 會長趙健鷹先生、立法會議員陳宗彝先生、旭日集團董事長楊釗博士、AHOCA 主席林建中先生、美國駐香港特別行政區總領事館首席商務領事 Mr. Geoffrey Parish，以及投資推廣署總裁 (消費品牌及款待)黃思敏女士一同主持祝酒儀式。
AHOCA 成員參觀 AHOCA Asia 辦公室，並出席揭牌儀式。 嘉賓（左起）：AHOCA Asia 會長趙健鷹先生、立法會議員陳宗彝先生、旭日集團董事長楊釗博士、AHOCA 主席林建中先生、美國駐香港特別行政區總領事館首席商務領事 Mr. Geoffrey Parish，以及投資推廣署總裁 (消費品牌及款待)黃思敏女士一同主持祝酒儀式。

AHOCA Asia 肩負一明確使命：為酒店業持份者建立一個值得信賴且具協作性的生態圈，促進跨境對話、投資機遇，以及分享成功實戰經驗。憑藉香港特別行政區作為國際門戶的策略性地位，亞洲分會致力推動以美國為基地的亞洲酒店業主，與區內同業之間更具影響力的互動與合作。

是次領袖論壇匯聚多位知名酒店業主及業界專家，就成功案例、接班規劃、品牌價值、投資前景及經營理念等議題，進行高層次交流與討論。

活動焦點之一，由 AHOCA Asia 會長、CSTS Enterprises 及 Connexus Travel（前稱 Swire Travel）集團行政總裁兼執行董事趙健鷹先生發表開幕主題演講。作為 AHOCA Asia 的官方合作夥伴，他分享了拓展美國市場的成功經驗，並強調在應對國際化增長過程中，策略視野、卓越營運及切實執行的重要性。

其他主題演講嘉賓包括：

  • 香港理工大學酒店及旅遊業管理學院助理院長肖曲教授
  • 香港中文大學商學院馮景禧旅遊管理學紀念教授、酒店及旅遊管理學院院長李想教授
  • 投資推廣署總裁(消費品牌及款待)黃思敏女士

活動亦設有領袖論壇，嘉賓陣容包括：

  • AHOCA 主席兼 Lam Group 主席林建中先生
  • AHOCA 副主席兼 AIDI 創辦人姜曉東先生
  • AHOCA 副主席、New Empire Group 主席兼行政總裁趙汝尚先生
  • AHOCA 副主席、Fushimi Group 及 Wyndham Garden 業主陳世品先生

論壇由 CSTS Enterprises 資本策略及投資者關係總監羅天健先生主持，與講者一同向參加者分享如何在酒店營運、建築、房地產及餐飲等領域建立成功事業的寶貴經驗。

當日慶典活動最後以 AHOCA Asia成立典禮暨晚宴圓滿結束，出席嘉賓包括：

  • 立法會議員陳宗彝先生
  • 旭日集團董事長楊釗博士
  • 投資推廣署總裁(消費品牌及款待) 黃思敏女士

當日眾多嘉賓踴躍出席，充分反映業界支持加強美國與亞洲酒店業界之間的聯繫及溝通。

AHOCA 主席林建中先生向來賓表示：「AHOCA Asia 的成立是協會發展歷程中的重要里程碑。透過連繫東西方，我們正為會員及整個行業開創嶄新的增長、創新及長遠價值機遇。」

AHOCA Asia 會長趙健鷹先生於歡迎辭中表示：「AHOCA Asia 建基於一個連結不同市場的人才、理念與機遇的共同願景。透過這個平台，我們希望賦能酒店業領袖分享知識、建立具意義的合作夥伴關係，並創造跨越地域界限的深遠成果。」

AHOCA 總部設於紐約，十年來一直凝聚由美國華裔企業家擁有的逾 100 間酒店網絡，成為美國東岸最大的美國華裔酒店業協會。

承接香港成立典禮的成功，AHOCA Asia 未來將透過論壇、會員交流及跨境合作項目，進一步拓展其區域影響力。這些舉措旨在深化聯繫、推動創新，並為亞洲以至其他地區的酒店業持份者開拓更多新機遇。

關於 AHOCA Asia

AHOCA Asia 是一個充滿活力，匯聚亞洲區內具前瞻視野的酒店業、商界及社會影響力領袖的平台。作為美國酒店地產總商會（AHOCA）的首個美國以外分會，AHOCA Asia 致力成為推動合作、文化交流及行業發展的重要催化劑，並促進東西方之間的知識共享、推動可持續增長，並開拓商業機遇。

SOURCE CSTS Enterprises

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