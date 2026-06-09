AHOCA 亞洲分會成立 進一步鞏固香港作為亞洲旅遊及酒店業地位 促進跨境業界更深層次合作

AHOCA Asia 肩負一明確使命：為酒店業持份者建立一個值得信賴且具協作性的生態圈，促進跨境對話、投資機遇，以及分享成功實戰經驗。憑藉香港特別行政區作為國際門戶的策略性地位，亞洲分會致力推動以美國為基地的亞洲酒店業主，與區內同業之間更具影響力的互動與合作。

是次領袖論壇匯聚多位知名酒店業主及業界專家，就成功案例、接班規劃、品牌價值、投資前景及經營理念等議題，進行高層次交流與討論。

活動焦點之一，由 AHOCA Asia 會長、CSTS Enterprises 及 Connexus Travel（前稱 Swire Travel）集團行政總裁兼執行董事趙健鷹先生發表開幕主題演講。作為 AHOCA Asia 的官方合作夥伴，他分享了拓展美國市場的成功經驗，並強調在應對國際化增長過程中，策略視野、卓越營運及切實執行的重要性。

其他主題演講嘉賓包括：

香港理工大學酒店及旅遊業管理學院助理院長肖曲教授

香港中文大學商學院馮景禧旅遊管理學紀念教授、酒店及旅遊管理學院院長李想教授

投資推廣署總裁(消費品牌及款待)黃思敏女士

活動亦設有領袖論壇，嘉賓陣容包括：

AHOCA 主席兼 Lam Group 主席林建中先生

AHOCA 副主席兼 AIDI 創辦人姜曉東先生

AHOCA 副主席、New Empire Group 主席兼行政總裁趙汝尚先生

AHOCA 副主席、Fushimi Group 及 Wyndham Garden 業主陳世品先生

論壇由 CSTS Enterprises 資本策略及投資者關係總監羅天健先生主持，與講者一同向參加者分享如何在酒店營運、建築、房地產及餐飲等領域建立成功事業的寶貴經驗。

當日慶典活動最後以 AHOCA Asia成立典禮暨晚宴圓滿結束，出席嘉賓包括：

立法會議員 陳宗彝 先生

旭日集團董事長楊釗博士

投資推廣署總裁(消費品牌及款待) 黃思敏女士

當日眾多嘉賓踴躍出席，充分反映業界支持加強美國與亞洲酒店業界之間的聯繫及溝通。

AHOCA 主席林建中先生向來賓表示：「AHOCA Asia 的成立是協會發展歷程中的重要里程碑。透過連繫東西方，我們正為會員及整個行業開創嶄新的增長、創新及長遠價值機遇。」

AHOCA Asia 會長趙健鷹先生於歡迎辭中表示：「AHOCA Asia 建基於一個連結不同市場的人才、理念與機遇的共同願景。透過這個平台，我們希望賦能酒店業領袖分享知識、建立具意義的合作夥伴關係，並創造跨越地域界限的深遠成果。」

AHOCA 總部設於紐約，十年來一直凝聚由美國華裔企業家擁有的逾 100 間酒店網絡，成為美國東岸最大的美國華裔酒店業協會。

承接香港成立典禮的成功，AHOCA Asia 未來將透過論壇、會員交流及跨境合作項目，進一步拓展其區域影響力。這些舉措旨在深化聯繫、推動創新，並為亞洲以至其他地區的酒店業持份者開拓更多新機遇。

關於 AHOCA Asia

AHOCA Asia 是一個充滿活力，匯聚亞洲區內具前瞻視野的酒店業、商界及社會影響力領袖的平台。作為美國酒店地產總商會（AHOCA）的首個美國以外分會，AHOCA Asia 致力成為推動合作、文化交流及行業發展的重要催化劑，並促進東西方之間的知識共享、推動可持續增長，並開拓商業機遇。

SOURCE CSTS Enterprises