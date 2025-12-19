用AI「交付結果」-- 百融雲創發布RaaS戰略及「結果雲」平台，定義AI硅基智能新范式

北京2025年12月19日 /美通社/ -- 北京時間，2025年12月18日，百融雲(HK.6608)，一站式服務的AI科技領航者。公司正式發布企業級 AI Agent 戰略，明確提出 RaaS（Result as a Service，結果即服務） 商業模式，並推出 Results Cloud（結果雲） 與面向多業務崗位的企業級 Agent 產品體系。同時，百融雲創宣布與產業伙伴共建「硅基生產力生態」，加速「硅基員工」在營銷、客服、人力、法務等高價值崗位規模化上崗。

AI不只是提供一個「工具」，而是在硅碳共治時代「交付結果」。

百融雲創創始人兼 CEO 張韶峰在發布會上表示：「企業級 AI 的下一站，不是更會說，而是更能做；不是交付一個功能，而是交付一個結果。RaaS 讓企業真正把 AI 變成生產力：面向崗位、端到端執行、可衡量交付、可審計留痕，真正做到對結果負責。我們也將把這套企業級智能體的底座能力開放給生態伙伴，共同推進硅基員工的生產、培訓、派遣與考核，讓結果可驗證、可復用、可規模化落地。」

時代判斷：硅碳共治是一套可度量的「新治理模式」

生成式AI的終極意義，是解放人的創造力。百融雲創提出「硅碳共治，智成其事」的企業主張，旨在構建一個AI（硅基）與人類（碳基）各展所長、協同共治的新型商業組織形態。硅碳共治不是口號，而是可觀測指標體系：硅碳比、工作流重構率、協同成熟度、AI原生成熟度。人類專注於戰略、創意與情感聯結，而標准化、流程化、計算密集型的工作則交由忠誠、高效、不知疲倦的「硅基員工」隊伍。百融雲創的使命是通過RaaS戰略與「結果雲」平台，讓每一家企業都能輕松組建和管理自己的「硅基軍團」，將AI的潛力切實轉化為增長的動能、競爭的壁壘與創新的源泉。AI不只是工具，而是為企業的經營結果而負責。

戰略與品牌發布：BR = Best Results

百融雲創的進化史，是一部始終圍繞「為客戶交付可量化的業務結果」而展開的奮斗史。「我們的起點，源於一個樸素的信念：都在賣錘子，而客戶要的是挖到金子——業務結果。」百融雲創創始人兼CEO張韶峰表示。過去十年，軟件行業主要嘗試了三種模式：一開始做項目，一次性交付，高定制成本，難規模復制。後來賣工具，價值存在感越來越弱，工具同質化，惡性競價。再後來SaaS訂閱，把工具搬到雲上，但價值感弱、同質化卷這兩個問題依然沒解。

到了如今的Agentic AI時代，AI能力爆發式增長，但它仍然被鎖在舊模式的牢籠裡，釋放不出真正的生產力。所以今天百融雲創在做的，不是AI工具，而是一場生產力范式的切換——AI不能走老路，必須交付結果。

「以結果為導向，為結果計價」是貫穿百融雲創發展的核心邏輯。使其區別於多數AI公司「賣功能、賣工具」的模式，更強調與客戶圍繞業務成效形成價值共同體。基於此，百融雲創將公司級戰略定位為「為客戶提供交付結果的硅基員工」， 並完成品牌煥新升級，將主張錨定為 Best Results（最佳結果） 導向。

平台發布：Results Cloud 三層架構

「結果雲」（Results Cloud）平台重磅發布。作為RaaS戰略的核心載體，「結果雲」平台的設計哲學是讓企業像雇傭和管理人類員工一樣，規模化地部署和管理「硅基員工」。該平台共分為三層架構：

第一層：「百基」—— AI Infra，算力基礎設施 + 推理引擎 + 專屬領域AI模型；

第二層：「百工」——Agent OS，企業級智能體操作系統；

第三層：「百匯」——Agent Store，內置百融雲創旗艦硅基員工。

Results Cloud平台構建了前所未有的企業級AI生產力體系，其三層架構不僅提供了技術底座，更通過五大核心能力實現了「對結果負責」的可量化承諾，真正將AI從工具層面提升到生產力層面。

可觀測可計量：平台構建了全方位的智能體運行監測體系。在「百工」層的Agent Builder模塊，企業級能力被「原子化」封裝為可服用的智能體組件，實現全鏈路的可觀測、可調優，確保「上線即達標」。通過「百匯」層的價值化閉環機制，使用過程可計量、業務效果可衡量，客戶能清晰看到每一分投入帶來的業務回報。這種深度可觀測能力讓智能體的運行效果從「黑箱」變為「透明表」，真正實現了「為結果負責」的承諾。

評測優化一鍵發布：Results Cloud平台首創「評測優化一鍵發布」體驗。基於Agent DevOps體系，企業可以將復雜業務能力快速原子化封裝，系統自動完成模型選擇、參數調優和效果驗證。平台創新性地引入「反思式學習」技術，能自動將智能體運行中產生的歷史交互記錄，通過「反思」技術轉化為抽象的經驗知識，批量、安全地注入到智能體的知識庫中，實現效果的自我躍升。這種機制讓智能體「越用越准」，無需人工反復調試，真正實現「一鍵優化、一鍵發布」的高效體驗。

在線自迭代：平台的Agent Runtime能力實現了智能體的「在線自迭代」。通過「反思式學習」技術，智能體在運行過程中能自動提煉歷史交互經驗，轉化為抽象知識並注入自身知識庫，實現效果的持續提升。與傳統依賴人工優化提示詞（Prompt Engineering）的方法相比，這種自迭代機制使智能體效果提升更加穩定、可規模化。智能體在使用過程中不斷學習、進化，其效果可接近需要大量標注數據的模型精調（Supervised Fine-Tuning, SFT），但成本卻顯著降低，真正實現了「運行即進化」的智能體生命周期管理。

內置計價與分成：Results Cloud平台在「百匯」層創新性地實現了「內置計價與分成」機制，將「對結果負責」的理念轉化為可執行的商業機制。平台支持三種價值交換模式：按任務計價（針對單次或批量化任務）、按崗位薪酬制（相當於為「硅基員工」支付月薪/年薪）、按價值創造分成（與客戶按業績提升比例進行分成）。這種機制讓客戶能夠像管理人力資源一樣，靈活地管理自己的硅基勞動力，實現「使用可計量、效果可衡量、收益與價值緊密掛鉤」的價值閉環，真正將AI的潛力轉化為可量化的業務增長。

生命周期管理：2個月→2周：Results Cloud平台通過Agent DevOps體系，將智能體的開發與部署周期從傳統的數月縮短至數周，實現了「2個月→2周」的革命性提升。這一突破源於平台對智能體全生命周期的深度管理：從LLM Ops的模型層統一抽象，到Agent Builder的能力原子化封裝，再到Agent Runtime的運行中持續進化，整個流程實現自動化、標准化。每個智能體在「上崗即達標」，無需額外調試，真正實現了智能體從「一次性項目交付」到「可持續運營的數字資產」的轉變，大幅提升了企業AI應用的效率和成功率。

Results Cloud的這五大核心能力，共同構成了企業級AI規模化落地的堅實基礎，讓「硅基員工」真正成為企業可管理、可計價、可量化的生產力要素，推動AI從「工具」升級為交付結果的「硅基生產力」，開啟「硅碳共治」的新時代。

「結果雲是在我們持續服務8000家機構客戶、海量2C用戶的基礎上，融合了全棧GenAI能力的雲平台，支持對硅基員工以結果為導向，結果即服務的商業模式。」百融雲創首席產品與市場官、副總裁王偉民表示。

技術底座：為什麼百融能「規模化交付結果」

百融雲創之所以能「規模化交付結果」，源於其在AI技術底座上的深厚積累與創新。BR-Proactive LLM在真實場景中的ROI可達通用大模型的2倍，BR-Voice端到端語音模型響應速度提升4倍，BR-Vision-Doc視覺語言模型能完成解析、抽取、對比、審核等高階任務，而BR Vortex推理引擎通過多級緩存將P99延遲降低一個數量級，通過多元算力優化使芯片利用率提升30%。

百融雲創選擇「訓練上雲，推理歸己」的融合架構，將模型訓練部署於阿裡雲，充分利用其彈性資源應對算力峰值；同時將模型推理落地於自建集群，確保核心業務鏈路的性能、成本與時延完全自主可控、穩定可預期。平台實現了對所有模型的統一接入與智能調度，系統自動匹配異構算力、支持模型動態切片與聚合，使得每一次推理任務都能運行在最合適、也最具成本效益的資源組合之上。

因崗制宜，提升企業硅碳比：從一個平台走向兩類硅基員工： EX +CX

長期以來，大多數企業的工作分工是「以碳基員工為中心」：軟件系統和工具負責流程片段，人負責把片段連接起來。隨著硅基員工進入崗位，企業將進入「碳基-硅基協同完成」的新階段——在高觸達、強流程、可度量的崗位上，硅基員工承擔更多工作負載，企業硅碳比隨之提升。

參考麥肯錫對「人—Agent—機器人」分工的研究框架，企業崗位會從「以人完成」走向「人機協同」，再到「以 Agent 主導」：越是規則密集、交互高頻、可度量的工作，越適合先讓硅基員工承擔主流程。對應到企業落地，最先規模化的兩條主線就是 EX（對內提效）與 CX（對外增收）。

兩類硅基員工：EX + CX

CX（Customer eXperence，客戶體驗）領域：產出對外創收硅基員工，覆蓋智能營銷、客戶服務、客戶留存等場景，硅基員工可完成精准觸達、個性化推薦、復雜問題處理等任務。

EX（Employee eXperience，員工體驗）領域：打造公司內部硅基員工，深入財務、稅務、法務、人力資源（如簡歷篩選、初面）等專業服務環節，充當員工的「超級副手」。

同時，百匯Agent Store（生態市場）作為 Results Cloud 的生態入口，從「產品商店」升級為「開放平台」，吸引第三方開發者與行業ISV共創並上架垂直場景硅基員工，形成可持續的Agent生態。

四個旗艦硅基崗位：用「崗位樣板」證明能交付結果

百盈（CX）：「銷服一體」硅基專員：讓每一次客戶溝通都被傾聽、被理解！通過打造穩定金牌團隊、穩固用戶口碑、轉化客戶觸達商機，直擊傳統銷服領域的人力、產能、體驗三重悖論（團隊流失、口碑波動、商機流失），年化離職率從 > 70% 降至 0%、波峰客戶滿意度從下滑 16% 提升至增長 55%、咨詢轉化率飆升 217%，讓銷服運營躍遷至硅基新曲線。

百才（EX智能招聘）：硅基招聘專員：讓招聘進入自動駕駛時代！通過才智、智聘、智管三大產品矩陣協同，實現「精准尋源→自動流轉→智慧決策」的招聘全生命周期閉環，直擊招聘領域「招人慢、看不准、診斷難」三重困境，招聘周期從 28 天縮短至 2 天、簡歷達成率從 60% 提升至 90%、HR 單崗招聘量從 5 個擴增至 20 個，讓招聘真正進入「自動駕駛時代」。

百鑒（EX專業服務）：讓大所級專業服務，成為出海標配！依托百鑒專業服務平台，客戶可一站式獲得跨境設立、合規設計、架構規劃等法商財稅服務；平台聚合 80 + 國家及地區、1000 + 專業人士，與硅基員工按「9:1 硅碳協同」交付 ——90% 高頻工作由硅基員工完成（資料歸集、核對、要點提取、留痕與版本管理），專家聚焦關鍵判斷與審核把關，最終實現反饋周期從 90 天壓縮至 14 天、項目成本從 300-600 萬降至 100 萬內，讓出海法商財稅服務更高效普惠。

百智（EX知識生產）：「職場人的硅基搭子」：能聽，會記，善寫！通過三端一體（錄音筆 + APP+PC 端）協同創作，實現全域數據智能匯聚、專家實踐賦能知識生產，直擊知識鏈路中「信息獲取碎片化難整合、知識生產缺方法論難復用、交付周期長（數天至數月）」的卡點困局，打通從信息獲取到結果交付的閉環，深度報告交付周期從 20 天縮短至 4 天、交付提效 80%，助力職場人高效產出專家級創作成果。

生態與標准：從「發布產品」到「定義規則」

完整的硅碳共治生態，需要百融雲創與業內各界伙伴共同創造。發布會現場，百融雲創與多家重磅伙伴完成戰略簽約，共同構築RaaS生態的四大支柱：

標准制定：與中國信息通信研究院等權威機構聯合發布《企業級AI智能體（Agent）技術及應用白皮書》，旨在定義技術框架、評估體系與實施標准，引領行業規范發展。

基礎科研：與中國人民大學高瓴人工智能學院等高校成立「AI for Business聯合實驗室」，聚焦於Agent認知推理、復雜任務分解等前沿課題，保持技術領先性。

產業協同：與主流雲廠商、通信服務商、國產芯片企業及通義千問等模型方達成深度合作，打通從算力、模型到應用落地的全產業鏈，確保平台的技術供給與產業兼容。百融雲創與Gangtise投研達成生態合作，面向資本市場投研機構，結合BR-Voice展開金融場景語音模型的探索研發與生態共建。同時，百融雲創戰略投資思迪信息，結合自研BR-LLM 聯合推出面向券商2B2C場景的下一代AI Native卡片式金融智能體「財查查」。依托思迪信息在券商資源方面的深厚積累，百融雲創能將AI技術能力及生態延展至證券行業。

產業生態：百融雲創被授予「智能體創新與應用工作組聯席組長單位」，成為《遠程銀行智能體標准》的牽頭制定者。

百融雲創的「結果雲」平台已從「發布產品」升級為「定義規則」，構建了從技術標准、產業生態到商業機制的完整RaaS價值鏈。

平台 × 生態 的乘數效應：構建Agentic AI時代新型商業生態

12月18日，不僅是一場產品發布會，更是一個新紀元的起點。在已經到來的Agentic AI時代，百融雲創誠邀產業伙伴、客戶與投資者，共同見證並攜手投身於這場波瀾壯闊的「硅碳共治」之旅，共贏智能新時代。百融雲創將持續推動RaaS戰略落地，通過Results Cloud平台與「硅基員工」生態，讓每一家企業都能輕松組建和管理自己的「硅基軍團」，將AI的潛力切實轉化為增長的動能、競爭的壁壘與創新的源泉。

關於百融雲

百融雲創是一家領先的企業級AI應用服務公司。該公司應用大語言模型、強化學習（RL）、檢索增強生成（RAG）、多模態智能、自然語言處理（NLP）、深度機器學習、數字人3D引擎、隱私計算和雲計算等科技，通過結果即服務（RaaS）的商業模式向B端客戶提供硅基員工服務。RaaS服務利用自研 BR-LLM 大模型與「百融百工」企業級智能體操作系統幫助客戶自建Agent硅基員工，從而幫助機構端到端地完成內部運營與管理及外部商業交易任務。「百融百工」與BR-LLM 均已完成國家備案，產品自主知識產權率超95%，累計461項軟著/專利（截至 2025年6月30日）。該公司提供的產品與服務已覆蓋金融、互聯網、零售、通信、教育、醫療等多個行業的8,000余家機構客戶，廣泛應用於營銷推薦與銷售協同、智能客服與外呼、合同/票據與制度解析、授信與反欺詐、理賠與檔案管理、招聘運營與培訓賦能等場景。

更多信息請進入: http://ir.brgroup.com

聲明

本新聞稿包含前瞻性陳述，反映了本公司對未來的當前信念和期望。這些陳述包含「預期」、「相信」、「打算」、「估計」、「期望」等詞和類似含義的詞。本新聞稿所包含的歷史事實陳述之外的所有陳述均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述僅反映本文件日期時公司管理層的觀點，並非 未來業績的保證。本公司、集團成員或其任何相關關聯方，或其人和董事、高級管理人員、員工、顧問或代表均不承擔任何義務，且明確否認有任何義務或承諾傳播任何更新或修訂的任何前瞻性聲明。

SOURCE Bairong Inc.