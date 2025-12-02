百融雲創宣佈4.5億港元自願回購計劃

北京2025年12月2日 /美通社/ -- 北京時間，2025年12月1日，百融雲(HK.6608)，一站式服務的AI科技領航者，公佈了新的4.5億港元自願回購計劃。

公司董事會宣佈，根據於 2025 年 5 月 30 日舉行之股東週年大會上本公司股東通過之股份購回授權，在未來 12 個月內不時在公開市場購回總價值不超過 4.5 億港元的本公司 B 類股份。

公司認為，股份購回將展示本公司對自身業務展望及前景充滿信心，且最終會為本公司帶來裨益及為股東創造價值。董事會認為，本公司現有財務資源足以支持在維持穩健的財務狀況的同時進行股份購回。

關於百融雲

百融雲創是一家領先的企業級AI應用服務公司。該公司應用大語言模型、強化學習（RL）、檢索增強生成（RAG）、多模態智能、自然語言處理（NLP）、深度機器學習、數字人3D引擎、隱私計算和雲計算等科技，通過結果即服務（RaaS）的商業模式向B端客戶提供硅基員工服務。RaaS服務利用自研 BR-LLM 大模型與「百融百工」企業級智能體操作系統幫助客戶自建Agent硅基員工，從而幫助機構端到端地完成內部運營與管理及外部商業交易任務。「百融百工」與BR-LLM 均已完成國家備案，產品自主知識產權率超95%，累計461項軟著/專利（截至 2025年6月30日）。該公司提供的產品與服務已覆蓋金融、互聯網、零售、通信、教育、醫療等多個行業的8,000余家機構客戶，廣泛應用於營銷推薦與銷售協同、智能客服與外呼、合同/票據與制度解析、授信與反欺詐、理賠與檔案管理、招聘運營與培訓賦能等場景。

更多信息請進入: http://ir.brgroup.com

聲明

本新聞稿包含前瞻性陳述，反映了本公司對未來的當前信念和期望。這些陳述包含「預期」、「相信」、「打算」、「估計」、「期望」等詞和類似含義的詞。本新聞稿所包含的歷史事實陳述之外的所有陳述均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述僅反映本文件日期時公司管理層的觀點，並非 未來業績的保證。本公司、集團成員或其任何相關關聯方，或其人和董事、高級管理人員、員工、顧問或代表均不承擔任何義務，且明確否認有任何義務或承諾傳播任何更新或修訂的任何前瞻性聲明。

