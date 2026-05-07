AI 時代下的專業升級｜ 2026 四大熱門進修課程 助您投身房屋管理或屋宇裝備工程行業

1： 房屋學(榮譽)學士課程 符合物業管理第1級牌照要求

房屋學不只是物業管理，更涉及社區營運、法規、財務、維修、保養及智慧系統等多個專業領域 。物管經理有清晰的晉升階梯 ，因應《物業管理服務條例》，專業牌照已成為晉升高級管理層的首要條件。

牌照認可：物管監管局 (PMSA) 指定學位，符合「第1級」物業管理人牌照學歷要求。

權威認證： 課程已獲特許房屋經理學會亞太分會(CIHAPB)、香港地產行政師學會(HIREA)及香港設施管理學會(HKIFM) 三大專業學會認可 。

高效修讀：合資格申請者可直接入讀二年級，最快2年畢業。

了解詳情： https://aibe-edu.org/zh/course/ba-hons-housing-studies/

2：屋宇裝備工程(榮譽)學士課程 邁向註冊工程師的第一步

智能建築不僅是科技潮流，更是回應時代挑戰的必然選擇 。隨著各國積極推動減碳政策與綠色轉型，智能技術已成為建築業實踐環保目標的關鍵工具 。AIBE 專為希望掌握智能建築與節能減碳技術的工程人員而設。

考牌銜接： 獲英國 CIBSE 認證，符合 MCIBSE CEng (特許工程師) 學歷要求。

前瞻內容： 涵蓋 BIM、能源效益及低碳系統設計。

了解詳情：https://aibe-edu.org/zh/course/beng-hons-building-services-engineering/

3：屋宇裝備工程(榮譽)學士課程 - 銜接學位

短期衝刺：1.5 年兼讀制，針對已有基礎的在職人士，快速提升學歷至大學本科水平。

理論與實踐並重：著重可持續發展，推動環保同時符合經濟效益，培養學生擔任屋宇設 備工 程界的管理及協調能力。

了解詳情： https://aibe-edu.org/zh/course/bsc-hons-building-services-engineering/

4：屋宇裝備工程碩士課程 工程界領袖的首選資歷

在職人士首選： 晚間兼讀制形式，兼顧學習與工作。以專題功課及研究項目進行評核，21個月完 成。

考牌支援： 提供 MCIBSE CEng 特許工程師支援工作 坊。

了解詳情： https://aibe-edu.org/zh/course/msc-building-services-engineering/

選擇 AIBE 進修的獨家優勢

AIBE 致力以學生為本，全方位支援專業發展。除了校舍地點方便及業內口碑好之外，學員更可享以下優勢：

無憂分期： 學費相宜，可分期繳交。

全數會籍贊助： 所有課程均贊助CIBSE學生會藉及專業學會會藉1 年。

全人發展： 與「始動輔導及發展中心」合作，提供職場心理健康支援，助學員 在職涯 路上走得更遠。

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(註：個別僱主可酌情決定是否承認本課程可令學員獲取的任何資格。)

上述課程（編號 1 至 4）教育局註冊編號分別為：252355、252742(3)、252353 及 252592。

關於亞洲建築環境學院 (AIBE)

亞洲建築環境學院 (AIBE) 於2010年成立，專注營運屋宇裝備工程及房屋管理專業教育。並與多所英國大學合作營辦碩士及學士課程，結合面授與線上教學模式，支援在職專業人士於工作與進修之間取得平衡，推動亞洲基建及建築科技的發展。

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