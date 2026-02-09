暖哇科技香港及中東市場連續突破，AI 出海初戰告捷

上海2026年2月9日 /美通社/ -- 2026年2月9日，中國保險業領先的 AI 科技公司暖哇科技宣布，其出海戰略取得初步進展：在香港，暖哇科技已與多家本地頭部保險公司達成 AI 技術及 AI 理賠服務相關合作；在中東，暖哇科技的拳頭產品 AI 理賠已敲定與阿聯酋本地創新型保險公司合作。隨著這些合作陸續落實，暖哇科技的 AI 全球布局成效逐步顯現。

在香港市場，暖哇科技依託成熟的 AI 理賠與風險管理能力，為某全球性保險集團提供 AI 驅動的理賠服務。同時，在與香港某頭部壽險公司的合作中，暖哇科技將已在國內形成標杆應用的 AIGC 解決方案進行升級，並部署至東南亞市場。該方案經過仔細本地化，以符合當地業務模式及監管要求，實現穩定落實與可規模化推廣。

作為首個中東市場合作，暖哇科技將作為 AI 技術合作夥伴，為阿聯酋一家創新型保險公司提供 AI 驅動的智能風險管理服務及端到端 AI 理賠產品，助力其核心保險業務實現數碼化轉型。

在全球保險行業數碼化與智能化轉型加速的背景下，中國科技企業正迎來更具現實意義的國際化發展窗口期。暖哇科技表示，香港與中東市場在監管要求、產品結構及業務複雜度上具有高度代表性，對 AI 技術的穩定性、合規性及場景適配能力提出更高標準，也成為檢驗保險 AI 能力的重要落地場景。

香港作為成熟保險市場，健康險以高端醫療為主，近年逐步向中端及普惠型產品拓展。隨著保障範圍擴大，承保與理賠環節的風險管理複雜度顯著增加，保險公司對精準風險評估及高效理賠管理的需求也隨之提升。在這一背景下，AI 技術在複雜理賠、風險分析及產品定制化等環節的價值日益凸顯。

相比之下，中東保險市場仍處於發展階段，人口持續增長帶動健康險需求快速上升。市場在擴大產品覆蓋及提升客戶體驗的同時，對理賠效率、合規管理及數碼營運能力提出更高要求，AI 主要用於提升營運效率及規模化能力，協助保險公司應對快速增長和多元化需求。

針對不同市場的差異化特徵，暖哇科技在產品層面持續迭代：無論是 AI 智能風險管理產品「天鑑」、AI 用戶經營產品「阿拉莫斯」，還是 AI 理賠產品「羅布泊」，均按市場逐步構建專用知識庫，以真正落地不同國家市場。

暖哇科技 CEO 卢旻表示：「透過與香港及中東多家保險公司的合作，我們驗證了公司保險 AI 產品在不同監管與業務體系下的適用性。我們希望以可規模化落地的 AI 技術能力，持續幫助保險公司提升風險管理能力、營運效率及服務質素。」

根據截至 2025 年 6 月 30 日止的六個月業務數據，暖哇科技大語言模型在審核場景的準確率達 98%，理賠案件自動化審批率平均達 70%，最高可達 80%，累計處理超過 2 億宗承保及理賠案件，有效幫助保險公司將賠付率降低 10–23 個百分點，顯著提升了承保與理賠流程的自動化水平及整體營運效率。

未來，暖哇科技將持續以真實業務場景為出發點，不斷創新，使 AI 技術在全球保險市場創造可持續價值，推動行業智能化發展。

