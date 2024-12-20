AI進課堂 近500位教育家齊聚2024 AI融入教學高峰論壇

新聞提供者

全球醍摩豆智慧教育研究院

20 12月, 2024, 17:15 CST

台北2024年12月20日 /美通社/ -- 在AI進課堂，教育數位轉型的趨勢下，臺灣科技領導與教學科技發展協會、台灣微軟、全球醍摩豆智慧教育研究院、邁達特…等單位共同主辦「2024 AI融入教學高峰論壇暨生生用平板AI教學示例成果發表會」

實體加上線上會議吸引超過500位教育界人士報名參加，包括臺北、新竹、臺中、苗栗、高雄、澎湖、連江等各縣市教育局處與數位學習推動辦公室代表，以及上百位各級學校單位校長、組長、老師一同共襄盛舉，場面盛大。

超過百位與會貴賓合影
超過百位與會貴賓合影

此次論壇舉辦之「Al融入教學教案徵選」，獲全國各地約1,700位教師熱烈參與，不但把生成式AI引入HiTeach課堂，並撰寫成教案參加徵選，無私分享AI融入教學的經驗，論壇集結AI融入教學優秀作品共計20篇，彙編AI融入教學教案合輯（電子版）分享與會者，並邀請得獎者臺北市金華國小許碧珊老師、桃園市同德國小黃瓊瑩老師、臺北市大附小王瑀老師分享各學科領域的AI融入教學教案，傳授AI進課堂所帶來的效益與價值，同時也為發展AI教科書，指明方向。

大會之主題論壇亦邀請到台灣微軟教育業務經理王蔓甄、全球醍摩豆智慧教育研究院院長吳權威、邁達特事業發展經理陳冠廷，從全球數位學習與教育科技等多方面切入生成式AI結合教育的議題，並透過HiTeach AI輔助教學與專業發展，到如何串聯台灣教育生態圈，有詳盡的論述。

協會理事長梁仁楷博士表示，教育部制定「中小學數位學習精進方案」生生用平板政策，大力推動數位學習，累積豐富多樣的數位學習經驗與案例，藉由生成式AI蓬勃發展，期能進一步提升教育效能，創造更省力、更高效、更智慧的教與學環境，以實現教育數位轉型、典範移轉的各種可能性。

AI融入教學教案合輯（電子版），以及相關講者簡報，請見HiTeach社團下載取得

SOURCE 全球醍摩豆智慧教育研究院

來自同一來源

HiTeach獲2024 EdTech Award教學軟體獎

HiTeach獲2024 EdTech Award教學軟體獎

由臺灣教育科技展舉辦之2024 EdTech Award得獎名單出爐，HiTeach 從超過100家廠商、250件以上產品，激烈角逐中脫穎而出，獲得「教學軟體獎」，同步在展覽與老師們見面！...
此來源更多新聞稿

探索

教育

教育

人工智能

人工智能

電腦軟件

電腦軟件

電腦軟件

電腦軟件

相關題材的新聞稿