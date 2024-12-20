AI進課堂 近500位教育家齊聚2024 AI融入教學高峰論壇

此次論壇舉辦之「Al融入教學教案徵選」，獲全國各地約1,700位教師熱烈參與，不但把生成式AI引入HiTeach課堂，並撰寫成教案參加徵選，無私分享AI融入教學的經驗，論壇集結AI融入教學優秀作品共計20篇，彙編AI融入教學教案合輯（電子版）分享與會者，並邀請得獎者臺北市金華國小許碧珊老師、桃園市同德國小黃瓊瑩老師、臺北市大附小王瑀老師分享各學科領域的AI融入教學教案，傳授AI進課堂所帶來的效益與價值，同時也為發展AI教科書，指明方向。

大會之主題論壇亦邀請到台灣微軟教育業務經理王蔓甄、全球醍摩豆智慧教育研究院院長吳權威、邁達特事業發展經理陳冠廷，從全球數位學習與教育科技等多方面切入生成式AI結合教育的議題，並透過HiTeach AI輔助教學與專業發展，到如何串聯台灣教育生態圈，有詳盡的論述。

協會理事長梁仁楷博士表示，教育部制定「中小學數位學習精進方案」生生用平板政策，大力推動數位學習，累積豐富多樣的數位學習經驗與案例，藉由生成式AI蓬勃發展，期能進一步提升教育效能，創造更省力、更高效、更智慧的教與學環境，以實現教育數位轉型、典範移轉的各種可能性。

AI融入教學教案合輯（電子版），以及相關講者簡報，請見HiTeach社團下載取得

SOURCE 全球醍摩豆智慧教育研究院