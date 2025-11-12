晶泰科技AI破局生發難題，「雙子星」新分子聯用引領突破性效果

面對上述挑戰，源自 MIT 的晶泰科技依托領先的 AI+ 機器人分子研發能力，直擊不正常掉發核心生物學靶點，並深度挖掘對毛發全生長周期關鍵的生物標記物，開發出小分子 Remeanagen™、多肽 AquaKine™ 兩大創新養護成分，組成協同配方，帶來頭皮養護防掉發功效的全方位升級，有望為全球龐大的脫發人群帶來高效、安全的新選擇，展現巨大的市場潛力。

破解發量養護三大核心難題:

晶泰 AI 的創新路徑

頭發再生的核心難點在於分子設計的復雜性，既需要高效穿透皮膚屏障、精准激活休眠毛囊，又需要持續營養優化毛發生長微環境。晶泰科技 AI 平台的核心優勢正是在於針對復雜目標進行精准分子設計、並高效迭代優化的能力。基於這一平台能力，晶泰科技實現突破性創新，解決養護毛發生長的三重關鍵挑戰：

1. 「透」：攻克屏障壁壘，實現高效遞送

外用功效型產品的首道難關是穿透頭皮角質層。透皮吸收能力差，則一切功效無從談起。晶泰科技的 AI 平台曾參與為濕疹藥設計高滲透肽等獨具挑戰的藥物研發項目，積累下豐富的經驗與方法論，可針對性地對分子的滲透性進行優化，使 Remeanagen™ 和 AquaKine™ 具備遠超普通成分的皮膚吸收效率，為後續功效的充分發揮奠定堅實基礎。

2. 「激」：喚醒沉睡種子，源頭養護防脫

Remeanagen™ (XTP-118) 的誕生是 AI 探索未知化學空間的典范成果。晶泰科技利用其信息挖掘平台 Patsight™ 鎖定關鍵生物靶點，並通過 AI 篩選設計出人類化學家難以想象的創新小分子結構，解鎖關鍵生物學功能。

Remeanagen™ 的核心作用機制在於有效激活休眠的毛囊干細胞，促其重新進入生長期，並顯著延長這一周期[1]。熒光對比實驗及用戶案例清晰地證明了其激活改善頭皮健康生長狀態的能力，實現源頭的充盈防脫[2]。測試期間，有多例長年禿頂的中老年受試者在短期內長出新發[3]。

3. 「養」：滋養成長沃土，鞏固豐盈秀發

重新進入生長期後，毛囊的長期健康需要最佳微環境支持。晶泰 AI 平台為頭發生長全周期設計了多肽分子AquaKine™ (XTP-016)。

AquaKine™ 通過作用於頭發生長周期中多個關鍵生物標記物，顯著改善毛囊微環境，包括促進膠原蛋白與彈性蛋白生成環境、改善增強毛囊角質層細胞與干細胞增殖環境[4]。這一效果直接增強了毛囊的健康與營養供給，如同施肥固根，可以有效減少掉發、鞏固現有頭發，並為新生頭發的生長提供強有力的支持。

「透-激-養」三重協同機制使得這對「雙子星」分子不僅能重煥毛囊活力，促進源頭濃密，更能鞏固現有頭發，顯著提升毛發密度與質量，獲得充盈與固發的雙重效果。

注：數據源自第三方實驗機構測試結果，效果因人而異

卓越驗證：顯著效果與高安全性

經專業檢測機構完成人體功效測試，及品牌配方超半年的大規模消費級真實使用測試[5]，晶泰科技的創新「雙子星」分子展現出卓越的性能，充分驗證了其在起效速度、顯著功效與高安全性方面的產品競爭優勢。

起效迅速： 研究顯示，受試者最快在 使用 14 天後 即可觀察到初步的生長期毛囊密度提高效果 [6] ，起效速度快。

研究顯示，受試者最快在 即可觀察到初步的生長期毛囊密度提高效果 ，起效速度快。 效果顯著：使用45天後，超 90% 受試者觀察到肉眼可見的頭發密度增加[7]；受試者平均掉發數量減少了 33%至 45%[8]。其中，一位對現有主流生發成分響應不佳的 4 級脫發受試者的轉變頗具代表性——在 20 天的時間內，其頭皮已長出細軟絨毛，並逐步向更健壯的成發轉化[9]。

注：數據源自第三方實驗機構測試結果，效果因人而異

安全性高：尤為重要的是，該配方展現出優異的安全性表現。產品研發經過嚴格的篩選與驗證過程，確保了長期使用的安全可靠。在一系列人體功效測試[10] 與近百個真實使用案例中，未出現現有同類產品中常見的初期脫發加劇等不良反應[11]；得益於良好的水溶性與出色的生物相容性，配方表現溫和無刺激，體驗舒適無負擔。

注：數據源自第三方實驗室與檢測機構

實力背書：十年磨礪的AI研發引擎

Remeanagen™、AquaKine™ 兩款高效生發分子的誕生並非偶然，其背後是晶泰科技投入十數億資金、歷時十年精心打造並持續優化迭代的 AI 分子開發平台 ID4。該平台整合一系列算法創新，其分子發現與理性設計能力在實戰中屢獲驗證。ID4 平台曾賦能輝瑞快速開發抗新冠口服藥 Paxlovid®，為化解全球疫情危機貢獻力量。依托這一平台，晶泰科技與禮來分別簽訂了 AI 小分子與 AI 生物藥研發高額合作，助力禮來攻克極具挑戰性的藥物靶點。這一平台還協助創新生物科技公司希格生科研發突破性的彌漫性胃癌候選藥物 SIGX1094，並獲得生物醫藥「諾貝爾獎」——蓋倫獎（Prix Galien USA）提名。正是 ID4 平台強大的分子預測、設計和優化能力，巧妙解決生發新成分研發中的多重挑戰，讓看似「不可能」的生發新分子變為現實。

商業模式：賦能伙伴，共創共贏

作為晶泰科技的首個消費品項目，Remeanagen™ 與 AquaKine™ 的成功開發具有戰略意義。公司選擇與一家港股小型科技公司合作，推動這一創新成果的商業化進程。這一合作既印證了晶泰科技平台對中小企業的強勢賦能價值，可以助其實現技術跨越與市值躍升，亦確保中國消費者能第一時間體驗本土源頭創新的尖端成果。

同時，這一商業模式有潛力為創新者帶來更高的商業回報。相比與傳統大型藥企合作的個位數商業化分成比例，晶泰科技作為分子 IP 持有者，此次將享有高達兩位數百分比的銷售分成，為後續更多消費健康類新產品的研發提供充沛的現金流支持。

開啟新紀元：AI分子造福民生

隨著 Remeanagen™ 和 AquaKine™ 獲得關鍵國際權威認證並即將上市，晶泰科技正式開啟了其 AI 平台雙軌驅動的戰略新紀元：既攻堅重大疾病的藥物研發，也創造改善大眾日常生活品質的消費級解決方案。

這也賦予晶泰科技嶄新的使命：

讓 AI 流淌進每一款新藥；

也讓 AI 分子走進每個人的美好生活。

注：

*文中提及配方成分不能替代藥物。

1. 數據源自 Groland 品牌及合作實驗室。

2. 數據源自 Groland 品牌及第三方實驗機構，針對品牌專利成分 Remeanagen™ 的 ROS 熒光測試試驗結果。

3、6、7、8、11. 數據源自Groland品牌，99 名 18-70 歲有脫發困擾的受試者每天早晚使用 Groland 產品兩次，持續使用 4 周，並分別在 1 周、2 周、3 周、4 周等關鍵節點的自我評估結果。部分使用者完成了 6 個月的持續隨訪，實際效果因人而異。

4. 數據源自 Groland 品牌實驗室和第三方機構實驗針對品牌專利成分 AquaKine™ 的多種膠原蛋白促生功效的檢測結果。

5. 所有消費級產品使用測試均在該產品獲批使用范圍內完成。

9、10. 數據源自 Groland 品牌及第三方檢測機構，32 名 28-59 歲有脫發困擾的受試者每天使用原料成分 2 次，持續 2 周後的儀器評估和自我評估結果，實際效果因人而異。

SOURCE 晶泰科技