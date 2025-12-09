晶泰科技與甘李藥業達成平台合作，AI多肽研發破局代謝疾病創新藥藍海

雙方還將組建戰略協作團隊，通過「AI驅動研發-臨床轉化-商業化落地」的合作閉環生態，深度集成甘李藥業在代謝疾病研發領域的核心資源與晶泰科技的AI 多肽研發技術平台，依托甘李藥業成熟的多肽生產銷售網絡與晶泰科技橫跨中歐美的合作夥伴矩陣，加速新藥管線的商業轉化，並持續推動晶泰科技的平台升級。

作為國內AI多肽製藥領域的先鋒企業，晶泰科技長期聚焦人工智能、自動化技術與多肽藥物研發的深度融合，其構建的一體化多肽研發平台PepiX™涵蓋了分子從頭設計、自動化合成以及高通量建庫篩選的序列優化等技術能力，可以短時間內大幅提升藥物分子的穩定性、半衰期及口服利用度等關鍵藥物屬性。這一AI多肽研發平台已在多個內外部研發項目中獲得成功驗證，能有效設計出極具競爭優勢與可開發性的創新多肽分子，顯著縮短研發週期，提高創新回報率。

本次合作是雙方基於行業需求與技術優勢的精準契合——甘李藥業在內分泌代謝疾病領域擁有領先的成果和近30年深耕積澱，同時北京總部具備3.5噸級原料藥產能與覆蓋4.5萬家醫院的商業化網絡。晶泰科技的AI多肽研發平台在新靶點發現、化合物快速篩選方面具備獨到的優勢，可與甘李藥業形成高效協同，助力甘李藥業豐富差異化管線創新，並持續驅動晶泰科技AI 研發平台的優化升級，為創新夥伴與投資人創造價值。

依托與甘李藥業等產業龍頭的前沿研發實踐，以及全球領先的 AI 製藥商務合作進展，晶泰科技正全力拓展其 AI 多肽研發平台的產業級合作。此舉也將進一步強化晶泰科技覆蓋多肽、抗體、小分子、ADC及分子膠的多維度AI藥物研發平台的稀缺價值與整合優勢，加速其技術壁壘與規模化效益向商業收益的高效轉化。

晶泰科技首席創新官賴力鵬博士表示：「此次與代謝疾病領域的頭部企業甘李藥業達成合作， 標誌著晶泰科技的 AI 多肽研發平台經過多年深耕與豐富的實戰驗證，全面進入產業級賦能階段。我們將與甘李深度攜手，充分利用雙方團隊在多肽設計與開發領域的深厚積累，從源頭提升候選藥物的差異化優勢，構建端到端的高效開發閉環，共同推動多肽藥物研發範式升級。期待晶泰科技的 AI 多肽研發平台助力更多突破性的多肽療法早日惠及全球患者，為代謝疾病治療創造全新臨床價值。」

甘李藥業董事長兼CEO陳偉博士表示：「我們始終關注前沿科技在藥物研發中的應用，AI技術正引領生物醫藥行業的變革浪潮。本次與晶泰科技的合作，是踐行公司創新戰略與融合發展的重要一環，將為我們帶來全新的研發視角和技術路徑。我們期待通過AI賦能，進一步提升研發效率，加速優質多肽藥物的研發進程，解決內分泌代謝疾病治療的未被滿足臨床需求，為全球患者提供更多高質量的創新治療方案。」

此次戰略合作標誌著晶泰科技 AI 多肽研發平台的合作規模躍升，進一步鞏固了其在 AI 賦能大分子藥物創新領域的領跑地位。未來，雙方將以此次合作為起點，AI+自動化實驗平台與甘李藥業的產業縱深，持續深化AI技術與多肽藥物研發的融合創新，加速實現下一代多肽療法突破，引領全球多肽藥物研發範式升級，並攜手行業夥伴共同構建開放共贏的創新生態，為全球代謝疾病防治事業貢獻更多中國智慧和中國力量。

關於甘李藥業

甘李藥業股份有限公司（簡稱：甘李藥業）是中國首家成功實現重組胰島素類似物產業化生產的高科技生物製藥企業，在內分泌代謝治療領域處於國內領先地位。公司已形成完整的胰島素產品矩陣，全面覆蓋第二代及第三代胰島素，包括長效、速效、預混胰島素，現有六款核心產品。2024年，公司胰島素類似物集采協議量高居中選企業榜首，並順利通過歐洲藥品管理局（EMA）的GMP檢查，生產質量管理體係獲國際認可。立足中國，放眼全球，甘李藥業始終致力於為全球患者提供更高質量的藥品與服務。

關於晶泰科技

晶泰科技（「XtalPi Holdings Limited」，股份簡稱：晶泰控股，XTALPI，股票代碼：2228.HK）由三位麻省理工學院的物理學家於 2015 年創立，是一個基於量子物理、以人工智能賦能和機器人驅動的創新型研發平台。公司採用基於量子物理的第一性原理計算、人工智能、高性能雲計算以及可擴展及標準化的機器人自動化相結合的方式，為製藥及材料科學（包括農業技術、能源及新型化學品以及化妝品）等產業的全球和國內公司提供藥物及材料科學研發解決方案及服務。

