晶泰科技傾力推動中國胃癌逐漸消除，攜手覓瑞、希格生科構建全球首個胃癌「AI早篩+精準治療」閉環體系

香港2026年2月4日 /美通社/ -- 今天，晶泰科技（股票代碼：2228.HK）宣佈，將聯合全球領先的胃癌早篩企業Mirxes覓瑞（股票代碼：2629.HK）及創新藥研發公司希格生科，共同打造以 AI 為核心的「早篩-診斷-治療」全流程的胃癌精準防治體系，推動中國及亞洲的胃癌防治進程。三家公司將在中國和新加坡聯合成立合資公司，共同拓展亞洲市場。該項目依托晶泰科技的 AI+ 機器人藥物研發平台、覓瑞全球領先的胃癌早篩技術及希格生科的全球首個瀰漫性胃癌靶向藥管線，有望在未來 5 年逐步構建 「早篩、早診、早治」的胃癌全週期治療閉環體系，全面提升胃癌早篩滲透率與精準診斷、治療覆蓋，助力逐步降低亞洲胃癌發病與死亡率，顯著提升中國乃至亞洲胃癌早篩可及性與治療有效率，力爭在 2031 年前系統性降低中國胃癌疾病對患者家庭與醫療系統的負擔，逐步消除胃癌這一重大健康威脅，以前沿技術合力攻克胃癌防治難題。

中國胃癌防治現狀：早篩不足、治療滯後，亟需技術突破

胃癌在亞洲地區具有極高的發病率和死亡率，長期位居癌症死亡原因前列；全球近一半胃癌死亡人數發生在亞洲，全球範圍內晚期患者的五年生存率小於 10%。中國胃癌發病數和死亡數居高不下，且多數患者確診時已進展至中晚期，五年生存率顯著低於日韓等早篩普及國家。根據國家癌症中心 2024 年發佈數據，全國胃癌的年發病人數超過35萬，位列所有惡性腫瘤第5位；死亡人數超過26萬人，位列惡性腫瘤第3位。其中，瀰漫性胃癌（Diffuse Gastric Cancer，DGC）約占胃癌總數的三分之一，作為一種難治亞型仍缺乏有效治療手段，且對放化療、免疫治療等方法也不太敏感，臨床需求遠未滿足。

晶泰科技董事長溫書豪博士表示：「中國胃癌防治面臨兩大核心挑戰——早篩可及性不足與創新藥物研發效率待提升。晶泰聯手產業夥伴，共同攻克胃癌防治難題，正是希望通過AI技術深度賦能胃癌防治全鏈條：一方面優化早篩技術，讓更多患者在可治癒階段被及時發現；另一方面加速創新藥物研發，為確診患者提供精準治療方案。我們堅信，科技創新的終極目標，是讓前沿突破轉化為大眾可及的健康福祉，讓每個患者都能享有更長的生命與更好的生活。」

戰略投資覓瑞：AI賦能全球領先早篩技術

作為這項計劃的重要一環，晶泰科技以戰略投資者身份參與覓瑞新股配售，並達成深度技術合作。覓瑞核心產品「覓小衛」是全球首個獲批的胃癌血液早篩產品，並已在中國獲批上市。

2025年，晶泰科技與覓瑞達成戰略合作，共建AI賦能的「診療一體化」創新研究及產業化平台，攜手打造從早期發現到精準干預治療的全鏈條解決方案。晶泰科技將基於其行業領先的AI算法與量子物理計算平台，從兩大維度賦能並加速覓瑞的早篩管線。一方面，兩家公司將深度合作，進行早篩技術的算法優化：覓瑞內部積累了豐富的亞洲人群基因及血液多組學數據，通過晶泰科技的機器學習底座，有望進一步優化覓瑞早篩模型的精準度與泛化能力，尤其針對中國高發胃癌亞型（如幽門螺桿菌相關型）開發專屬篩查標誌物；另一方面，對發現的潛在治療靶點發起管線轉化：挖掘早篩中發現的差異化分子靶點，反向賦能希格生科等胃癌創新藥管線的持續開發，並為晶泰科技的藥物研發工作提供真實世界基礎，形成「早篩指導用藥，用藥驗證早篩」的閉環。

覓瑞CEO周礪寒博士指出：「在AI賦能醫療創新的時代，整合晶泰的AI平台和覓瑞多組學血液早篩技術，深度分析覓瑞過去12年間在亞太多國積累的10萬級臨床及真實世界數據，可進一步提升現有單癌早篩的準確性和可及性，將多癌早篩產品的研發速度提升3倍以上，並降低成本，讓早篩成為普惠醫療的一部分。同時，覓瑞的臨床經驗也能助力晶泰科技發掘更多極具市場價值的創新靶點與抗癌藥物，實現胃癌的精確診斷與精準治療無縫銜接，進一步降低死亡率。」

聯動希格生科：全球首款瀰漫性胃癌靶向藥研發取得突破

在治療端，晶泰科技孵化的希格生科成為計劃的關鍵支柱。兩家公司合作研發的 SIGX1094 是全球首個進入臨床階段的瀰漫性胃癌靶向藥，該藥物基於創新靶點設計，以 AI+ 類器官進行精確的藥效、安全性與可開發性優化，並進入 I 期臨床研究。2025年，憑借其突破性潛力，SIGX1094 獲得「醫藥界諾貝爾獎」蓋倫獎（Prix Galien）提名，而希格生科也被Biotech Breakthrough組委會評選為「Drug Discovery Innovation Award」（藥物發現創新獎），代表著其與晶泰科技合作研發的首創新藥（First-in-class）藥物管線與「類器官+AI」藥物研發平台獲得國際權威認可。

希格生科同時擁有全球領先的胃癌類器官模型，可高度模擬亞洲胃癌亞型特徵。晶泰科技與希格生科通過深度合作，結合覓瑞的早篩標誌物與希格生科的類器官藥敏測試，實現「篩查-用藥」精準匹配，並利用其深厚的生物學領域科研積澱與類器官+AI平台能力，針對覓瑞發現的全新疾病靶點建立模型，驗證其可開發性，推進這些發現向新藥管線的研發轉化。

希格生科創始人張海生博士表示：「瀰漫性胃癌等晚期胃癌目前治療選擇有限，SIGX1094 的研發進展為這類患者帶來新希望。通過與晶泰科技、覓瑞的合作，我們將進一步優化藥物開發策略，以希格生科獨特的類器官+AI 平台與晶泰科技的 AI+機器人藥物研發平台，推動具有高市場潛力的腫瘤靶向藥研發，與行業夥伴一起為幫助癌症患者擺脫『無藥可醫』的困境而做出努力。」

AI 賦能三方技術協同，構建胃癌防治新範式

該計劃不僅具有重要的社會價值，也展現出可觀的商業前景。全球癌症早篩市場正處於快速發展階段，預計2033年達3600億美元。同時，2025年全球胃癌治療市場規模達70.5億美元，亞太地區以39.38%的份額主導全球市場。該市場預計將在 2034年達到 313.1 億美元，期內復合年增長率為18.23%。隨著中國癌症早篩市場的快速發展和創新藥研發的持續推進，三方合作有望在胃癌防治領域建立長期競爭優勢與獨特的技術協同效應，並通過中國與新加坡合資公司的成立，共同推進亞洲市場的業務推廣，共享未來商業化收益。晶泰科技的AI平台將同時賦能早篩技術優化與藥物研發效率提升，覓瑞的臨床經驗將為藥物研發提供真實世界基礎，而希格生科的創新藥物研發將進一步豐富胃癌治療選擇。這種「篩-診-治」全鏈條的閉環模式，有望為中國胃癌防治帶來革命性突破。

這一以 AI 賦能的胃癌早篩+精準診療閉環體系的建立，代表著中國創新企業攻克重大疾病的決心。晶泰科技、覓瑞與希格生科的強強聯合，持續完善產業生態閉環，通過技術創新重塑胃癌防治格局，讓精準、高效、可負擔的癌症診療服務惠及中國與更為廣泛的亞洲地區，共同應對胃癌這一重大疾病威脅，守護人類生命健康，為中國乃至亞洲患者帶來切實獲益。

關 於覓瑞

覓瑞(股票代碼：2629.HK)成立於2014年，是一家源自新加坡的生物科技公司，專注於miRNA檢測技術和癌症早篩的創新與應用。覓瑞核心產品GASTROClear為全球首款及唯一獲批的胃癌分子早篩產品，完成了超15000人的前瞻性臨床驗證，在新加坡，中國，歐盟獲批，並獲得美國FDA突破性醫療醫械稱號。覓瑞臨床管線包含肺癌，結直腸癌，肝癌，乳癌等高發癌症。通過新加坡和中國雙引擎，覓瑞臨床業務覆蓋東南亞和東亞主要市場。覓瑞以「讓癌症早診觸手可及」為使命，與全球眾多頂尖醫療機構和科研單位合作，將多組學診斷技術轉化為普惠的臨床工具，助力癌症等重大疾病的早發現、早干預，改善人類健康結局。

關於希格生科

希格生科是全球「類器官+AI」藥物研發模式的先行者，是深圳市專精特新企業，並獲得國家高新技術企業認定。公司最初誕生於哈佛大學校園，於2020年底正式落地深圳，至今已完成近2.2億元的融資及項目資助。目前公司具有四條藥物管線，首條管線開發全球首款瀰漫性胃癌靶向藥SIGX1094，先後獲得了美國FDA和中國NMPA的IND批件，並獲得美國FDA孤兒藥資格認定及快速通道認定，已邁入一期臨床試驗階段。

關於晶泰科技

晶泰科技（「XtalPi Holdings Limited」，股份簡稱：晶泰控股，XTALPI，股票代碼：2228.HK）由三位麻省理工學院的物理學家於 2015 年創立，是一個基於量子物理、以人工智能賦能和機器人驅動的創新型研發平台。公司採用基於量子物理的第一性原理計算、人工智能、高性能雲計算以及可擴展及標準化的機器人自動化相結合的方式，為製藥及材料科學（包括農業技術、能源及新型化學品以及化妝品）等產業的全球和國內公司提供藥物及材料科學研發解決方案及服務。

