助力企業實現算力滿載，業務永續

西班牙巴塞羅那2026年3月4日 /美通社/ -- MWC 2026 巴塞羅那期間，以「引領AI DC創新，共贏智能未來」為主題的AI DC創新論壇成功舉辦。華為與全球行業領袖、專家學者齊聚一堂，共同探討Al時代數據中心發展趨勢，分享全球AI DC建設實踐。會上，華為發佈面向AI時代全新升級的星河AI Fabric 2.0解決方案，致力於打造算力滿載、業務永續的數據中心網絡，為全球企業數智化轉型注入新動能。

華為數據通信產品線數據中心網絡領域總裁王武偉在主題演講中表示，數據中心網絡已從虛擬化時代、雲時代加速邁入AI時代。過去一年，人工智能的關注焦點正從基礎模型訓練轉向智能體AI應用，企業的核心需求也聚焦於充分釋放與高效利用AI算力。本次發佈的星河AI Fabric 2.0解決方案，在2018年AI Fabric方案基礎上實現全面迭代升級，依托「AI大腦、AI聯接、AI網元」三層網絡架構，深度融合四大核心能力：磐石架構2.0三級高可靠與AI鷹眼引擎、星翼數字地圖2.0三級自動化與NetMaster網絡智能體、星環AI加速器2.0 NPLB/NSLB網絡負載均衡，以及閃啟iFlashboot2.0 5秒快速重啟能力，助力企業實現算力滿載、業務永續。