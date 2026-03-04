華為發佈面向AI時代全新升級的星河AI Fabric 2.0解決方案
04 3月, 2026, 23:07 CST
助力企業實現算力滿載，業務永續
西班牙巴塞羅那2026年3月4日 /美通社/ -- MWC 2026 巴塞羅那期間，以「引領AI DC創新，共贏智能未來」為主題的AI DC創新論壇成功舉辦。華為與全球行業領袖、專家學者齊聚一堂，共同探討Al時代數據中心發展趨勢，分享全球AI DC建設實踐。會上，華為發佈面向AI時代全新升級的星河AI Fabric 2.0解決方案，致力於打造算力滿載、業務永續的數據中心網絡，為全球企業數智化轉型注入新動能。
華為數據通信產品線數據中心網絡領域總裁王武偉在主題演講中表示，數據中心網絡已從虛擬化時代、雲時代加速邁入AI時代。過去一年，人工智能的關注焦點正從基礎模型訓練轉向智能體AI應用，企業的核心需求也聚焦於充分釋放與高效利用AI算力。本次發佈的星河AI Fabric 2.0解決方案，在2018年AI Fabric方案基礎上實現全面迭代升級，依托「AI大腦、AI聯接、AI網元」三層網絡架構，深度融合四大核心能力：磐石架構2.0三級高可靠與AI鷹眼引擎、星翼數字地圖2.0三級自動化與NetMaster網絡智能體、星環AI加速器2.0 NPLB/NSLB網絡負載均衡，以及閃啟iFlashboot2.0 5秒快速重啟能力，助力企業實現算力滿載、業務永續。
硬件層面，華為同步推出業界首款商用51.2T（128×400GE）液冷盒式交換機CloudEngine XH9230-128DQ-LC，產品採用獨家專利散熱結構與新型導熱介質，實現100%光模塊液冷，散熱比達到業界2倍；支持1櫃8機部署，機櫃利用率提升1倍。同時發佈800G/400G全系列星聯光模塊，憑借2倍於業界的高可靠性能與超遠傳輸能力，為全球企業打造穩定可靠的高品質網絡體驗。
論壇還邀請尼日利亞Access銀行西部地區CIO Emmanuel Morka，分享與華為在數據中心網絡領域，基於星河AI高韌性數據中心網絡方案的合作成果與商業實踐。
展台亮點奪目，直觀呈現核心硬實力
展會期間，華為數據中心網絡展台通過動態交互演示與實景模擬，集中呈現星河AI Fabric 2.0解決方案「AI大腦、AI聯接、AI網元」三層架構優勢，直觀展現以網強算、以智賦網的核心價值。現場展出800GE全系列產品全家桶：768×800GE框式交換機CloudEngine XH16800系列、128×800GE盒式交換機CloudEngine XH9330、64×800GE盒式交換機CloudEngine XH9320、800G全系列星聯光模塊；同時展出業界首款51.2T高密液冷交換機XH9230-128DQ-LC等明星產品。
面向未來，華為將堅持開放合作，持續深化數據中心網絡技術創新與智能化升級，攜手全球客戶與夥伴聯合創新，為行業和客戶創造更大價值。
