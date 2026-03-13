中國移動香港舉辦「AI+教育變革」教育行業生態發布會

深耕香港教育 構建全方位AI+教育生態

中國移動香港董事兼首席執行官石曉萍女士在開幕致辭中，重點分享了中國移動香港的核心能力將如何賦能香港「AI+教育」的發展。她指出：「中國移動香港提前布局AI基礎設施，將公司的核心能力與香港教育的實際場景深度融合，從通信、算力、智能服務三大維度，全方位打造AI+教育的支撐體系。」中國移動香港公司發揮兩地超級聯繫人角色，背靠中國移動集團專業研發能力和豐富的實踐經驗，將為教育界持續提供優質的產品及服務，打造教育場景專屬算力底座與多元AI核心能力。未來，中國移動香港公司將全力配合教育局未來藍圖與課程框架，讓前沿科技成為香港教育升級的核心引擎。

她強調，中國移動集团以「科技賦能教育」為初心，發布了對AI+教育五個方面賦能的「燈塔」體系，即LIGHT賦能「連接（Link）、智能（Intelligent）、安全（Guard）、產研（Hatch）、生態（Teamwork）」五大領域，全方位助力學界邁向AI+教育新未來。

AI加速「教、學、管、研、評」，全面推動五大教育場景升級

本次發布會的焦點在於中國移動香港全新推出的「AI+教育」生態體系。該體系緊扣香港教育局局長蔡若蓮指出「要積極探索在教、學、管、研、評五方面應用人工智能的策略和方案」的要求，針對教育過程中的五大核心環節推出了極具前瞻性的解決方案：

教（AI智慧教學）：提供AI智能備課、智能錄直播、AI個性化教學及AI出題及評卷功能，打造線上教學平台並打破時空限制，實現個性化學習與精準教學。

學（AI創新內容）：涵蓋AI校本及素養課程，並結合AIOT物聯網、AI+航空航天、AI+ESG生態，為學生提供豐富的科創教育等優質學習內容。

管（AI校園管理）：打造AI智慧操場、AIOT智慧教室與AI智慧考場，並提供AI校園安防及AI心理識別，利用物聯網與AI技術全面提升學校行政管理效率與校園安全性。

研（AI科研實踐）：推動AI主題跨境研學，並透過舉辦OneNET創科比賽、AI梧桐盃數智創新大賽及5G應用比賽，培養學生利用AI進行創新與實踐的能力。

評（AI教學評估）：為教師提供AI教學輔助，推出AI智能改卷、AI體育測評及AI監考巡考，全方位助力教學評估效率的提升。

強強聯手 啟動先導計劃與MOU簽署

為凝聚行業力量，共同構建可持續發展的教育生態，中國移動香港在發布會上與五大戰略合作夥伴簽署了合作備忘錄（MOU），包括香港教育城（EdCity）、香港電腦學會（HKCS）、香港電腦教育學會（HKACE）、香港教育工作者聯會（HKFEW）及資訊科技教育領袖協會（AiTLE）。雙方承諾將在資源共享、技術研發及人才培養等方面展開深度合作。

隨後進行的「AI LIGHT先導學校計劃」啟動亮燈儀式將活動推向高潮。該計劃旨在選拔並支持一批在AI教育應用上具有示範意義的學校，中國移動香港將為其提供技術、課程及資金上的全方位支持。大會亦向首批試點學校及分享嘉賓頒發了感謝狀，表彰他們在推動香港創科教育方面的先行者精神。

專家智庫匯聚 解讀AI教育新趨勢

在專題演講環節，三位重量級嘉賓為與會者帶來了宏觀政策與微觀實踐的雙重視角：

北京大學新信院青少年AI教育實驗室副主任肖延宇先生，深入解讀了「人工智能教育國家政策課程框架理念及優秀學校應用個案」，為香港教育界提供了國家級的視野與參考；香港中文大學課程與教學學系人工智能與STEM教育趙建豐副教授，則從學術角度探討了「人工智能研究、發展及未來人才素養培訓」，強調了培養學生AI素養的緊迫性；德萃小學部總校長朱子穎校長則分享了香港中小學AI教育應用的實戰經驗，展示了AI如何具體落地於日常教學之中。

中國移動香港表示，未來將繼續以「AI+」為引擎，緊密連接學校、家庭與社會，構建終身學習生態，以智慧之光照亮教育之路，助力香港建設成為國際創科中心。

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SOURCE 中國移動香港有限公司