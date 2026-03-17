從窗前暖陽到星辰大海：光翼新能源攜AI太空光伏新品亮相日本光伏展

本次首發的「太陽翼」太空鈣鈦礦光伏產品，是光翼新能源將航天級能源技術與AI智慧深度融合的指標之作，象徵光伏產業正式邁入AI驅動的太空能源新時代。該產品徹底突破傳統晶硅光伏笨重、易碎、剛性強的物理限制，依託柔性鈣鈦礦核心技術，兼具極致輕薄、可彎曲折疊的特性，完美相容多元場域。

「太陽翼」可實現光能即時追蹤、功率自適應調節，大幅提升極端環境下的發電效率與穩定性；同時參考航天耐候標準，攻克極端溫差、強紫外輻射等產業難題，延長產品使用週期。現場實物展示環節，以分散式能源輕量化、智慧化、高相容性等新特點，AI賦能的智慧發電控制效果驚豔全場，並吸引全球買主與媒體關注。

AI賦能民生場域 光伏窗簾點亮生活美學

除了尖端太空光伏技術，光翼新能源同步展出柔性可捲收光伏窗簾，讓淨能源從太空落地日常，打通「星辰大海」到「窗前暖陽」的全場域鏈路。這款產品將高效能鈣鈦礦電池與居家窗簾深度結合，搭載智慧光電管理系統，在遮陽隔熱的同時，可自主擷取太陽能並轉換為電力，即時供應智慧家居設備、AI終端使用，實現「即掛即用、隨捲隨充」。

兼具實用性與美學質感的創新設計，引爆現場合作洽談熱潮，上下游業者、智慧家居廠商紛紛圍繞「光伏＋AI」民生商用化路徑展開深度對接，加速淨能源與智慧生活的融合落地。

全場域AI布局 助推能源平權加速落實

展會現場，光翼新能源展台人氣持續爆棚，海內外產業鏈合作夥伴、國際投資機構紛紛駐足洽談。業界人士與投資機構一致認可，光翼新能源以AI為紐帶，建構起「太空航天＋民生分散式」的全場域光伏生態，不僅突破尖端能源技術門檻，更讓淨能源真正普及大眾，釋放鈣鈦礦技術的商用潛力。

光翼新能源相關負責人表示，企業始終以AI賦能淨能源為核心願景，透過技術整合與場域創新，讓光伏能源成為AI智慧時代的底層動力。本次日本光伏展的亮相，不僅展現光翼新能源柔性鈣鈦礦技術的全球領先地位，更印證光伏產業正朝多元化全面快速發展，淨能源普及萬家的目標正逐步實現。

SOURCE 光翼