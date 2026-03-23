東擎發表AI BOX-A395精緻高效AI工作站 搭載 AMD Ryzen™ AI Max

AMD Ryzen™ AI Max 300系列處理器 最強悍的x86 APU

AI BOX-A395採用AMD Ryzen™ AI Max+ 395處理器，內建最高16核心與32執行緒的Zen 5架構CPU、AMD Radeon™ 8060S系列GPU，以及可提供最高50 TOPS AI運算效能的AMD XDNA™ 2 NPU。AI BOX-A395同步支援Windows與Linux作業系統，在迷你機身中提供AI工作站等級的運算效能，滿足本地端AI推論、AI應用開發與高階內容創作等多元高效能工作負載。

高達128GB LPDDR5x統一記憶體 加速AI運算能力

系統支援最高128GB LPDDR5x-8000統一記憶體，可有效處理大型AI模型與高記憶體需求的運算任務，讓AI推論與資料處理在本地端順暢執行，無需仰賴外接加速器。

邊緣端執行大型AI模型

AI BOX-A395可將AI運算能力帶到資料產生的第一線，支援在本地端運行大型語言模型（LLM）、生成式AI與視覺AI，提供即時AI回應並降低雲端運算成本，同時確保敏感資料的安全與控制。

10GbE與USB4實現高速本地AI運算

AI BOX-A395提供完整且高效能的I/O與連線能力，配備兩組USB4、一組USB 3.2 Gen2 Type-C、兩組USB 3.2 Gen2以及兩組USB 2.0連接埠，並搭載雙網路介面，包括一組10GbE與一組2.5GbE LAN，可實現高速本地AI運算，以高效處理大型模型與分布式工作負載。影像輸出支援四顯示配置，透過兩組HDMI 2.1與三組DisplayPort 2.1介面，最高可提供8K高解析度影像輸出。

雙儲存與WiFi 7無線傳輸 支援高速AI工作負載

AI BOX-A395提供完善的儲存與擴充能力，內建兩組M.2 Key M插槽（2242/2280），支援PCIe Gen4 x4 SSD與RAID 0/1，可提供高速儲存效能與可靠的資料保護機制；另配有一組M.2 Key E插槽，可擴充Wi-Fi 7與Bluetooth 5.4無線連線功能。此配置不僅具備優異的儲存擴展性，更能為多樣化的應用場景提供彈性的連網與部署選擇。

進階散熱架構 確保持續AI效能

AI BOX-A395採用6根熱導管散熱架構，搭配銅製底座與優化氣流設計，可有效排散高效能AI運算所產生的熱能。此先進散熱系統不僅確保AI處理效能長時間穩定輸出，還能維持低噪音運作，適合AI開發與內容創作等高負載應用環境。

企業級可靠設計

系統採用200 x 100 x 232 mm（長 x 寬 x 高）的鋁合金機殼設計，在緊湊體積中兼顧散熱效率與結構強度，並提供把手配件以方便攜帶。系統內建TPM 2.0安全模組並支援雙重BIOS設計，提供企業級可靠性，確保系統長時間穩定且安全運作，滿足多元產業環境的長期部署需求。

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關於東擎科技

東擎科技（ASRock Industrial）隸屬和碩集團（Pegatron Corporation），為華擎科技（ASRock Inc.）子公司，成立於2018年，專注於工業電腦主板、嵌入式工業電腦系統及工業級強固邊緣AIoT系統平台研發與銷售。我們致力提供安全且開放的邊緣AI運算平台，掌握「邊緣AI運算、工業資安防護、開放式架構優勢」等核心能力，為製造、商業和零售等產業提供最佳解決方案。作為全球領先的工業電腦供應商，東擎科技的客戶遍佈全球，我們不僅領先通過IEC 62443工業資安認證，更積極與AMD、 FIDO、Intel、NVIDIA、OPAF、UAO等多家策略夥伴密切合作。未來我們將持續攜手合作夥伴共創智能世界，將產品廣泛應用於CARES市場，包括智慧商業與零售（Commerce）、智慧工廠（Automation）、機器人與無人載具（Robot）、娛樂與遊戲（Entertainment）及工業資安（Security）等產業。

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