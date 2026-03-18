放飛AI Coding想像力 Codebuddy「AI Coding實訓營」香港站圓滿落幕

作為「Tencent WeTech Academy x 騰訊 AI 百校行」系列活動的重要一環，香港站決賽邀請了學術界與業界領袖，共同探討人才需求的轉變。

香港城市大學計算學院副院長王詩琪表示：「未來的頂尖人才將是『問題的定義者』，而不僅僅是『代碼的搬運工』。我們正邁向一個人類與 AI 深度協作的世界，個人將成為 AI 的協作者，而非單純的工具使用者。」

騰訊雲副總裁、騰訊教育解決方案負責人楊暉則透露了 AI 工具對企業內部的影響：「在騰訊內部使用 CodeBuddy 的軟件工程團隊中，目前已有接近 100% 的程式碼可由 AI 生成。對 AI 工具的熟練程度，將直接決定未來職場人士的核心競爭力。」

社會影響：科技助老與民生服務

本次實訓營挑戰 30 名來自城大計算學院及電機工程學系的學生，圍繞「長者慢性病管理服務」開發解決方案：

長者健康管理應用程式： 二年級學生倪凡軒與佘志鼎開發了一款具備「長者+子女」雙視角的應用程式「Elderly-care」。透過 CodeBuddy，他們僅用半天時間便完成了核心編程工作，並能以自然語言調用 UI 庫來實現複雜的交互功能。

二年級學生倪凡軒與佘志鼎開發了一款具備「長者+子女」雙視角的應用程式「Elderly-care」。透過 CodeBuddy，他們僅用半天時間便完成了核心編程工作，並能以自然語言調用 UI 庫來實現複雜的交互功能。 運動社區平台： 學生 Calvin 開發了一個結合打卡積分與尋找跑伴功能的運動社區軟件。Calvin 分享道：「在此之前，我對前端頁面、後端邏輯或數據庫連接一竅不通。CodeBuddy 填補了這些技術空白，讓我能開發出一個真正可運行、具備真實數據的 MVP（最小可行性產品），而非僅僅是一個空殼頁面。」

AI Agent 時代來臨：首發桌面智能體「WorkBuddy」

活動期間，騰訊雲亦重點介紹了自主研發的桌面 AI Agent —— WorkBuddy。與傳統的聊天機器人不同，WorkBuddy 定位為「在電腦裏工作的 AI 同事」，具備免部署、全平台兼容、本地執行及遙距操控能力。

騰訊雲開發者 AI 產品負責人汪晟傑表示：「WorkBuddy 代表了從『回答問題』到『完成任務』的跨越。Agent 時代的核心變革，是將用戶與 AI 的關係從『提問與回答』轉向『委託與執行』。我們正致力於將 AI 直接引入日常工作流程中。」WorkBuddy 目前已對中國內地用戶開放，騰訊雲計劃在不久後將其推向更廣泛的國際市場。

繼香港站取得成功後，AI Coding 實訓營第二期將於本月在新加坡啟動。該計劃將涵蓋教育科研、智慧辦公及遊戲娛樂等高增長領域。

關於騰訊雲

騰訊雲乃全球發展最快的雲服務供應商之一，致力提供創新的解決方案以應對日常生活及商業難題，並賦能智慧產業實現數碼化轉型。騰訊雲一直秉承滿足各行各業需求的使命，運用其雲計算、大數據分析、人工智能、物聯網和網絡保安等先進科技，以及其遍佈全球的基礎架構，為教育、金融、醫療保健、遊戲、媒體及娛樂、房地產、零售、旅遊和交通等多個行業領域提供穩定、安全及領先業界的雲產品和服務。

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