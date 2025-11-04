騰訊雲於香港金融科技週2025以先進雲端與AI解決方案 驅動金融科技創新

活動期間，騰訊雲的展位吸引了眾多金融機構、科技合作夥伴及業界專家的目光。訪客親身體驗了尖端金融科技解決方案的現場演示。現場展出的創新成果包括騰訊元寶、人臉核身解決方案（eKYC）、智能體開發平台（ADP）以及AI程式碼助手 CodeBuddy等，每一項創新都體現了騰訊雲如何協助金融機構提升安全性、提高營運效率，並構建智慧化的數位生態系統，從而創造更多商業機會。

目前，騰訊雲已為全球超過10,000家金融客戶提供支援，其中近400家海外客戶實現雙位數成長。在香港，騰訊雲已與富途證券、富融銀行、天星銀行、AIA友邦保險以及中國銀行（香港）等領先金融機構展開合作，加速數位化轉型。近期的合作項目包括協助富融銀行僅用15小時完成新一代核心銀行系統升級，以及支援天星銀行實現全面上雲，大幅提升效能、成本效益與靈活性，同時滿足香港嚴格的合規要求。這些合作充分體現了騰訊雲致力於透過安全、可擴展且智慧的雲端解決方案，賦能香港金融產業的堅定承諾。

構建面向未來企業的願景

騰訊雲諮詢總經理于炎鑫博士在「AI與先進科技論壇」上發表了廣受好評的主題演講，題為「數位融合與戰略合作夥伴關係：騰訊對面向未來企業的願景」。該演講探討了數位融合如何重塑金融服務，以及戰略合作夥伴關係在建立具韌性、面向未來的企業中的關鍵角色。于博士在演講中表示：「金融機構正成功應對前所未有的數位轉型時代。我們在金融科技週獲得的積極迴響證實，我們的智能雲解決方案與協作模式，正有效地賦能企業引領金融科技領域的創新。」

騰訊雲的領導層也為重要的專題討論提供了寶貴觀點。騰訊雲國際AI架構負責人廖牧西參與了「從核心到協作：透過平台與夥伴關係重塑銀行業」討論環節，探討如何從傳統銀行系統成功過渡到由雲端和AI技術驅動的協作式、平台化模式。

騰訊雲副總經理蔣渝則在「AI x 身份：深偽技術、信任與現實的未來」討論中分享專業見解，應對數位身份安全的關鍵挑戰，並介紹騰訊雲在維護金融交易信任方面的創新方法。

此外，「香港金融科技週 x 騰訊圓桌會議」促進了與行業領袖的深度對話，聚焦新興趨勢與協作機會。該會議讓與會者對騰訊雲構建更安全、更創新金融生態系統的願景產生了濃厚興趣。

應對現代金融挑戰的成熟解決方案

騰訊雲國際高級副總裁楊寶樹表示：「香港金融科技週提供了一個絕佳平台，展示我們的技術解決方案如何成功改變金融服務。我們所獲得的熱烈參與和正面回饋證實，金融機構日益認可我們雲端與AI解決方案在提升安全性、改善效率及提供卓越客戶價值方面的價值。」

此次在香港金融科技週2025的參與，進一步鞏固了騰訊雲作為全球金融機構領先技術合作夥伴的地位。公司將持續透過技術創新與戰略合作，致力於培育一個更安全、高效和包容的金融生態系統。

關於騰訊雲

騰訊雲乃全球發展最快的雲服務供應商之一，致力提供創新的解決方案以應對日常生活及商業難題，並賦能智慧產業實現數碼化轉型。騰訊雲一直秉承滿足各行各業需求的使命，運用其雲計算、大數據分析、人工智能、物聯網和網絡保安等先進科技，以及其遍佈全球的基礎架構，為教育、金融、醫療保健、遊戲、媒體及娛樂、房地產、零售、旅遊和交通等多個行業領域提供穩定、安全及領先業界的雲產品和服務。

SOURCE 騰訊雲