台北AI醫療生態系對接日本關西地區，15家企業展示台日創新聯動成果

台北不再依靠零散、一次性項目扶持企業，而是依托完整的醫療創新生態體系，與關西地區搭建合作關係。

在AI輔助診斷領域，Smart Surgery Technology、DeepRad.AI及dentall.展現了將技術轉化為可行商業模式的能力。

Smart Surgery Technology的牙科AI解決方案診斷準確率達98%。DeepRad.AI的解決方案已在超過35家醫院部署，累積逾10萬例臨床案例，並取得日本藥品醫療器械綜合機構(Pharmaceuticals and Medical Devices Agency)相關認證。dentall.在台灣已對接超3000家牙科診所、9000名牙醫，並已在日本設立本土子公司。上述成果表明，台灣AI醫療企業已經為進軍日本市場築牢基礎。

在癌症照護與精準醫療領域，微體生醫(VITAE Biomedical)、精拓生技(CancerFree Biotech)、LiT MedTech及IMOSA正圍繞泌尿系統癌症檢測、癌症類器官、AI基因分析、乳腺癌術後照護開發各類解決方案。

微體生醫已完成逾5萬例尿液肺癌檢測，服務超過600家醫療機構。精拓生技已建立逾100種癌症模型，並正規劃在日本進行概念驗證項目。LiT MedTech已累積逾1萬組基因數據集，其技術被日本20餘家生殖醫學機構採用。IMOSA的產品現已供給80餘家醫院，惠及5萬餘名患者。

針對日本老齡化社會的現實需求，FongAI、Ucarer、omoomi與竹謙科技(Bamboo Technology)提供多元化方案，涵蓋跌倒風險預判、居家照護、失智預防以及AI心理健康服務。

FongAI已建立亞洲最大的老年人步態數據庫。Ucarer服務超過12.5萬名會員。omoomi正計劃在關西地區啟動試點項目。竹謙科技已為4個地方政府、15家企業及2萬名員工提供服務，同時在台灣及日本完成臨床驗證。

在基礎生物醫學技術領域，安宏生醫(AnHorn Medicines)利用AI將藥物發現週期從4至5年縮短至僅14個月。AHEAD Medicine開發了AI驅動的細胞治療數據分析平台，擁有7個專利族，並與約翰霍普金斯醫學院(Johns Hopkins Medicine)、美國國家標準與技術研究院(U.S. National Institute of Standards and Technology)以及神戶當地企業展開合作，同時參與細胞治療質量標準的制定工作。

本次出訪印證，台北企業已經不再局限於產品展示，正式邁入臨床驗證、聯合研發、商業變現階段。

對於日本醫院而言，這批企業帶來AI醫療、高齡照護、精準醫療領域的全新方案；對日本大學與科研機構，雙方擁有開展聯合臨床研究、推動技術商業化的合作契機；對於藥企與國際投資人，台北是新興醫療創新集群，兼具跨國臨床驗證能力、先進AI技術與高效商業化落地能力。

大阪商工會議所旗下DSANJ負責人Masanori Kawasaki表示，參與此次交流的台北醫療及生技企業，展現出和日本製藥、醫療產業集群開展合作的巨大潛力。他還提到，DSANJ會持續邀請台北企業加入其創新合作網絡。

Big Impact Fund合夥人David Bae表示，該基金剛剛完成一支全新風投基金的募資。除了評估參與此次交流的醫療新創企業投資機會、協助對接關西地區合作夥伴外，該基金也希望與更多台北數字應用及人工智能領域的初創團隊建立聯繫。

台北市政府表示，關西地區擁有成熟的高校、醫院、製藥企業和風投機構生態，而台北則在AI、生物技術、醫療科技領域具備雄厚創新實力。

未來，台北將持續深化兩地在臨床合作、技術商業化、跨境投資層面的對接。依托即將投用的旗艦創新樞紐INNOPAD TAIPEI，台北致力於成為亞洲醫療創新合作的重要合作夥伴。

SOURCE Startup@Taipei