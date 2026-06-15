晶泰科技AI自主實驗工作站落地中石化，打造AI+材料表徵智能化新標桿

上海2026年6月15日 /美通社/ -- 近日，全球領先的人工智能（AI）+機器人藥物與新材料研發平台晶泰科技（2228.HK）宣佈，其與中石化（上海）石油化工研究院有限公司、北京精微高博儀器有限公司聯合打造的「智能化物理/化學吸附分析自主實驗工作站」正式投入運營，以智能化、自動化的材料表徵驅動化工研發，為「AI for Science」（科學智能，AI4Science）的材料發現引擎打造了關鍵的物理載體與具身智能底座。它首次在產業級場景中，將材料表徵的高通量數據收集與實驗自主決策，完整納入了「AI + 機器人 + Multi-Agent」的智能體系，邁出了通往物理 AI（Physical AI）的關鍵一步，為材料研發構建「可感知、可操作、可進化」的智能自主研發體系奠定基礎。

本次成果集中體現了三大核心技術標籤：全流程無人化自主實驗、原生高質量數據閉環、軟硬一體的模塊化智能基座。這一合作成果將材料表徵這一高頻剛需環節，從經驗驅動的手工作坊式操作，升級為數據驅動、AI決策的工業級智能系統，實現表徵通量、數據精度與實驗安全的量級躍升。

強強聯合，打造AI+材料表徵行業標桿

在石油化工、新能源、環保等萬億級產業中，對材料的精確表徵是研發流程中高頻、剛需、且極大依賴人力與個人經驗試錯的關鍵環節。多孔材料（如分子篩、活性炭、金屬有機框架材料等）作為石油化工中應用最廣、用量最大的催化劑和吸附劑載體，其比表面積、孔徑分佈及表面酸性等特性，直接決定了催化裂化、加氫處理、氣體分離等核心工藝的效率與選擇性，堪稱石化產業的「芯片」。傳統表徵模式高度依賴人工操作，不僅效率與通量低下，更因個人主觀經驗與操作差異導致數據一致性差，使得海量的實驗數據無法有效反哺 AI 模型，成為制約新材料智能研發的最大數據瓶頸。

為破解這一難題，晶泰科技與中石化（上海）石油化工研究院和精微高博通力合作，構建了從產業問題定義、高端儀器研發到AI自主實驗全流程閉環的協同創新生態，將傳統上依賴直覺和經驗的分析過程，轉變為可量化、可重複的科學方法，直擊產業核心痛點。

本次合作中，中石化（上海）石油化工研究院憑借石油化工領域豐富的研發積澱與深刻的產業場景理解，精準提出高通量、高精準、高安全的工業級核心需求，並提供真實嚴苛的驗證場景；精微高博作為國產物理/化學吸附儀器的領先企業，為工作站打造「精準感官」的高精度分析儀器硬件底座，確保AI自主實驗數據的精準性與可靠性；晶泰科技作為AI for Science領域的標桿企業，為合作注入「AI大腦」與機器人自主操控能力，依托其「AI+機器人+Multi-Agent」的閉環自主運行的智能系統，將獨立運行的儀器升級為能自主規劃流程、解析數據、做出決策的「AI 材料表徵科學家」，三方深度創新協同，為行業樹立材料表徵的智能化新標桿。

AI驅動自主實驗，重塑材料表徵核心範式

本工作站以AI原生為內核，將靈活、可擴展的機器人實驗工站兼容併入智能算法統一實驗標準，形成了一套「軟硬一體」的智能化系統，實現從樣品處理到數據分析的全流程無人化閉環，為 AI for Science賦能材料科學構築「高質量數據底座」：

高通量自主實驗：工作站支持多通道物理/化學吸附模塊的智能拓展，可在AI統一調度下自主分配任務，實現 7×24小時無人化不間斷運行，日均樣品處理量獲得數量級躍升，將研究人員從重複勞動中徹底解放。

原生高質量數據閉環：機器人操作統一實驗標準，從根本上消除了人為誤差。系統兼容併入核心智能算法，保障了數據的超高一致性與可重複性，為AI模型訓練提供高質量數據支撐，讓每一組數據都可追溯、可復用。

本質安全與智能分析：無人化運行顯著降低了傳統實驗中液氮接觸等操作風險，提升了實驗室本質安全。系統還能自動完成數據分析、結果歸一化與趨勢建模，為材料研發的數字化、智能化轉型奠定了基礎。

這套系統基於晶泰科技成熟可定制的AI自主實驗平台開發而來，該平台擁有 30餘種功能模塊，可靈活組合，已獲全球超300家頂尖企業與科研機構認可。

構築數據基石，推動產業向物理 AI 邁進

「智能化物理/化學吸附分析自主實驗工作站」通過全流程數字化與自主運行，首次實現了實驗數據的完整捕獲與結構化沉澱，將原本分散、易逝的個人經驗轉化為可積累、可復用的數據資產。其意義不僅在於單點效率的提升，更為構建能夠理解並作用於物理世界的AI模型提供了高質量「數據燃料」，讓材料理性設計真正有機會從海量實驗數據中發現構效關係，形成「實驗-數據-模型-預測」的閉環進化能力。

中石化（上海）石油化工研究院有限公司業務相關負責人表示：「該智能工作站以AI與自主實驗技術，引入催化劑研發的核心環節，不僅在效率與數據精準度上實現躍升，更為我們探索高性能、低能耗催化劑提供了全新的研究範式，助力'雙碳'目標下產業綠色低碳轉型，是化工研發智能化轉型的標桿實踐。」

晶泰科技自動化創新業務負責人表示：「這是AI for Science在石油化工領域的重要突破。我們正在構建的，是一套能夠讓AI持續產生、消化高質量數據，並驅動自我迭代的研發基礎設施。以此為起點，這一模式將從吸附表徵拓展至更廣泛的材料研發場景，推動材料研發從'經驗驅動'轉向'數據驅動、智能驅動'，賦能更多行業的源頭創新。」

北京精微高博儀器相關負責人表示：「本次合作是國產儀器與AI自主實驗技術融合的典範，我們將持續提升產品智能化水平，為全球用戶提供更完整的材料表徵數智化解決方案。」

未來，晶泰科技將繼續深化AI for Science平台型技術，驅動材料研發從經驗探索走向更深層次的機理認知與理性設計，在工業場景中持續打磨以垂類AI模型、大規模機器人實驗室、Multi-Agent為核心的研發飛輪，加速我國材料研發領域全面智能化升級，為服務科技強國戰略與產業高質量發展注入持久動能。

關於中石化（上海）石油化工研究院有限公司

中石化（上海）石油化工研究院是中國石化集團公司直屬的綜合性石油化工科研機構，致力於石油化工、合成樹脂、合成纖維、催化劑等領域的技術研發和產業化應用，為中國石化的技術進步和產業升級提供核心支撐。

關於精微高博

精微高博成立於 2004 年，總部和研發中心設於北京，生產基地位於天津，在美國、德國設有子公司，是一家深耕全球市場的科學儀器製造企業。公司產品涵蓋吸附類儀器、熱分析儀器、X 射線衍射儀及反應裝置等關鍵領域。作為全球材料分析儀器領域的創新推動者，精微始終秉持「為新材料的研究和製造提供高質量、高易用性、高性價比的先進測量儀器」的使命，持續探索材料表徵前沿技術，加速技術迭代，為全球客戶提供多元化產品及服務解決方案。

關於晶泰科技

晶泰科技（「XtalPi Holdings Limited」，股份簡稱：晶泰控股，XTALPI，股票代碼：2228.HK）由三位麻省理工學院的物理學家於 2015 年創立，是一個基於量子物理、以人工智能賦能和機器人驅動的創新型研發平台。公司採用基於量子物理的第一性原理計算、人工智能、高性能雲計算以及可擴展及標準化的機器人自動化相結合的方式，為製藥及材料科學（包括農業技術、能源及新型化學品以及化妝品）等產業的全球和國內公司提供藥物及材料科學研發解決方案及服務。

SOURCE 晶泰科技