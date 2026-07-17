晶泰孵化無界進化虛擬細胞模型達行業最優(SOTA)，科學發現引擎開啟內測申請

針對上述行業難題，無界進化發佈了虛擬細胞模型 OCOO-T，以更簡潔的建模路線在跨細胞類型、跨擾動場景的轉錄組擾動響應預測上實現行業領先（SOTA）水平，且較第二名實現顯著提升。同時，OCOO-T 模型有望大幅降低訓練與推理成本，加速虛擬細胞技術在真實的藥物研發等生命科學應用場景規模化落地。

論文評測數據顯示，OCOO-T 在化學藥物、基因和細胞因子三大擾動基準上均達到目前業界最高水平（SOTA）。在一系列基準測試（越接近1，效果越好）中，OCOO-T 均表現出優異的性能：在面向化學藥物擾動的大規模單細胞數據集 Tahoe100M 基準上，OCOO-T 預測的細胞響應與真實實驗結果的相關性（PDCorr）達到 0.952，比第二名高出 31.7%，預測和現實幾乎吻合；在面向 CRISPRi 等遺傳擾動場景的 Replogle 基準上，OCOO-T 的擾動區分性（PDS_cos）得分為 0.833，相較第二名提升約 23.2%；在人外周血單核細胞在細胞因子刺激下的響應 PBMC 基準上，OCOO-T 的基因差異表達（DEOver）得分為 0.760，比第二名高出 34.8%。

基於優異的性能表現，OCOO-T 未來有望應用於藥物發現、靶點挖掘、免疫與炎症研究、臨床效果評估、細胞狀態調控以及細胞命運重編程等多個核心場景，在分子機制研究與臨床前藥物評價之間架起一座數據驅動的橋樑。在靶點發現與藥物發現階段，該模型可輔助識別疾病關鍵基因、調控網絡核心節點及潛在靶點，同時協助團隊在濕實驗前實現分子排序、機制假設生成與風險初篩。在免疫與炎症研究中，OCOO-T 有助於解析不同免疫細胞亞群對信號刺激的響應差異，從而輔助發現新型免疫調控策略。在更宏觀的細胞狀態與命運調控方面，該模型不僅能為疾病逆轉、功能恢復、抗衰老及複雜機制研究提供全新計算工具，還在干細胞分化、免疫細胞工程、再生醫學及細胞治療產品開發中展現出廣闊的應用前景。

作為晶泰科技內部孵化項目，無界進化依托晶泰科技底層研發平台技術優勢與全球產業資源，得以快速跨越初創企業的平台建設階段並取得重要進展。此次 OCOO-T 取得的領先成果，標誌著無界進化在虛擬細胞領域具備行業前沿水平，不僅為該技術後續的產業轉化奠定堅實基礎，也有望與晶泰科技高效的分子設計與篩選能力形成深度互補，從而顯著降低藥物研發成本、縮短開發週期，並提升整體成功率。未來，晶泰將持續賦能無界進化等前沿生物科技先鋒加速創新成果落地，將更全局、更精準、更高效的先進療法帶給全球患者，為行業與投資人創造長期價值。

全球首個自主科學發現平台 TPP 即將開啟內測申請

基於在 AIVC 領域的前沿技術與平台能力，無界進化近日重磅推出了全球首個可交互、可追溯、可自主迭代的科學發現引擎 The Popper Project（TPP）並即將開啟內測申請。TPP 的命名源自提出 「可證偽性」 科學理論標準的哲學家卡爾·波普爾（Karl Popper）。不同於傳統科研工具主要聚焦信息檢索、文獻總結或實驗流程輔助，TPP 聚焦科學發現中更前置、也更關鍵的一步——「提出可證偽的科學假設」，旨在幫助科研人員從分散知識、異常現象和未被充分解釋的證據中，形成可追溯、可挑戰、可驗證的結構化科學假設。

TPP 正與 OCOO-T 虛擬細胞模型深度整合，形成「虛擬細胞輔助發現問題與生成假設 → TPP 結構化因果鏈與驗證路徑 → 返回虛擬細胞進行計算驗證 → 通過者進入濕實驗 → 實驗數據回灌虛擬細胞與假設系統」的閉環。通過這一機制，科學發現不再只是一次性的靈感生成，而可以逐步演化為由 AI、虛擬細胞、專家知識與實驗數據共同驅動的自我迭代系統，加速從觀察到假設、從假設到證據、從證據到可驗證知識的轉化。

TPP 近期將開啟內測，用戶可通過官方網址：https://thepopperproject.com/ 點擊申請或關注無界進化 INFevo 官方微信公眾號，第一時間獲取 AI 虛擬細胞領域的最新前沿訊息。

關於無界進化 (INFevo)

北京無界進化科技有限公司（INFevo）致力於構建行業領先的 AI 虛擬細胞模型，為全球藥物創新提供變革性的生物學研究工具。公司整合生物領域最先進（SOTA）的自研基礎大模型 OCOO 與自動化、智能化的細胞實驗平台，打造全球領先的 AI 時代生物醫藥創新研究平台，從而有力支撐基礎生物學的科研突破。同時，公司還通過有效銜接臨床研究，加速創新成果的落地轉化。圍繞抗衰老、神經退行性疾病、自身免疫疾病、代謝疾病、腫瘤等具有挑戰性的研究方向，無界進化正加速建立起一套覆蓋新機制與新靶點發現、虛擬藥物篩選與評價，以及臨床方案優化的全功能 AI 生物學平台。

關於晶泰科技

晶泰科技（「XtalPi Holdings Limited」，股份簡稱：晶泰控股，XTALPI，股票代碼：2228.HK）由三位麻省理工學院的物理學家於 2015 年創立，是一個基於量子物理、以人工智能賦能和機器人驅動的創新型研發平台。公司採用基於量子物理的第一性原理計算、人工智能、高性能雲計算以及可擴展及標準化的機器人自動化相結合的方式，為製藥及材料科學（包括農業技術、能源及新型化學品以及化妝品）等產業的全球和國內公司提供藥物及材料科學研發解決方案及服務。

SOURCE 晶泰科技