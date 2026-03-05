華為與比特發布星河AI安心酒店園區網絡解決方案

西班牙巴塞羅那2026年3月5日 /美通社/ -- 在2026年巴塞羅那世界移動通信大會(MWC Barcelona 2026)期間，華為與山東比特智能科技股份有限公司（簡稱「比特」）聯合發布星河AI安心酒店園區網絡解決方案。該解決方案采用前沿的AirEngine產品，實現酒店全場景Wi-Fi 7覆蓋，支持有線與無線雙10Gbps高速接入。其創新型智能物聯網(IoT)控制系統可以讓賓客無縫調節室內溫度，同時降低20%的能耗。此外，該解決方案還能提供一周七天24小時全天候安全保障，確保每次入住都安全無憂。該解決方案專為酒店行業量身定制，整合合作伙伴資源，提供即裝即用的部署模式，讓設備實現即插即用。這簡化了安裝調試流程，加快了服務部署速度。

比特歐洲、非洲及獨聯體(CIS)地區市場總監魏振華表示：「我們自2020年起便開始與華為合作。此次新推出的解決方案將華為前沿的Wi-Fi 7技術與我們在系統集成方面的專長相結合。它無需額外配備紅外傳感器和毫米波雷達等設備。通過利用華為先進接入點(AP)的功能特性，我們可以提供流暢智能的解決方案，通過空間智能重新定義酒店競爭力。我們現在攜手共進，共同打造安全、由人工智能(AI)驅動的酒店，推動整個行業加快數字化轉型步伐。」