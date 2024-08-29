AI碳管理淨零科技帶動綠色競爭力：Cedars Digital 希達數位 加入台灣淨零排放協會

在全球氣候變遷的挑戰下，減碳已從國際倡議走向在地行動。 世界銀行（World Bank Group）《碳定價現況與趨勢報告 2024》將台灣的碳價政策納入全球75個正在實施排放交易體系（ETS）與碳稅機制中；環境部亦參考歐盟「總量與交易」（Cap and Trade）研擬「總量管制」碳交易，未來將與「碳費」雙軌並進。企業在邁向淨零排放的路上，需要碳盤查數據作基礎，才能逐一掌握碳排放熱點，強化綠色競爭力。希達數位（Cedars Digital）在此背景下接軌國際減碳政策並攜手碳查證機構，開發「AI碳管理平台CarbonM」，賦能企業同時進行溫室氣體盤查和產品碳足跡計算，運用AI技術推薦對應碳係數，減少尋找碳係數的難度，並降低人工作業造成的溫室氣體排放計算錯誤率。平台使用者得以一站式收集並管理碳相關數據，大幅降低查證時間和成本，縮短市場標準工時，產生經第三方認證的碳盤查報告書，助力企業智能轉型，並完善內部碳BOM資料庫，為日後減碳路徑擬定策略規劃。未來，希達數位（Cedars Digital）也將提供企業顧問輔導服務，建構低碳能源管理、優化綠電組合並協助企業申請碳權，創造更長遠的綠色經濟價值。

關於希達數位（Cedars Digital）

AI碳管理與顧問服務跨國公司希達數位，致力提供各產業一站式AI管理平台與減碳輔導服務，運用AI科技協助企業「與碳共生」，兼顧企業ESG與永續價值鏈，推動數位與淨零的雙軸轉型，共同邁向2050淨零排放目標。

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關於台灣淨零排放協會（Taiwan Net Zero Emission Association, TNZEA）

台灣淨零排放協會由台灣永續能源研究基金會與國內33家企業籌設成立之非營利組織，宗旨為協助企業會員實踐淨零排放，並成為企業與政府之溝通橋樑， 號召國內關心氣候與碳中和議題並有意於2050年前達成淨零排放目標之企業，以行動引領台灣各界，協助政府達成台灣碳中和目標。

了解更多：https://www.tnzea.org.tw/

SOURCE 希達數位