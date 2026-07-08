晶泰科技發佈生命科學專屬AI智能體epiXora™，以可信決策基座加速完善Multi-Agent研發閉環

北京2026年7月8日 /美通社/ -- 晶泰科技（2228.HK）今日宣佈，其面向生命科學與醫藥研發場景的專業級 AI 調研智能體 epiXora™ 全面升級上線，並開放註冊試用。作為晶泰科技「AI+機器人+Multi-Agent」技術體系在決策前端的關鍵延伸，epiXora™ 將權威專業數據庫與研發邏輯深度嵌入工作流，為靶點立項、管線評估及對外合作評估等核心場景，注入可信、可追溯、可復用的高效決策支持。隨著公司多智能體矩陣的日益完善，晶泰科技正持續將專屬科學智能體（Scientific Agent）部署到更多科研場景，為行業構築起應對複雜創新挑戰的數字化智能中樞。

近年來，通用 AI 工具極大提升了信息檢索的效率，但在生命科學等高度複雜的專業領域，卻常常陷入「水土不服」。在靶點評估或研發立項等真實場景中，通用 AI 往往存在專業數據覆蓋不足、分析邏輯與決策路徑脫節、缺乏嚴謹證據鏈等問題，面臨難以跨越的「信賴鴻溝」，導致調研成果無法直接被採納為決策依據。行業迫切需要從「通用信息檢索」向專屬化 AI 智能體（Agentic AI）的升級。epiXora™ 正是為回應這一產業需求而設計。它不僅具備通用 AI 在處理海量信息時的速度與廣度，更能理解生物醫藥場景中高度嚴謹的決策邏輯，直擊產業對結論確定性與可信度的核心訴求，使 AI 調研從簡單的信息歸納整理，躍升為可靠的「決策輔助引擎」。

為了讓 AI 真正將科學家從繁瑣低效的信息收集與交叉驗證中解放出來，epiXora™ 通過海量專業數據、貼近真實決策鏈的邏輯框架以及嚴謹的核驗機制，重構生物醫藥調研的數字基座：

在專業數據層面 ，epiXora™ 覆蓋 5600 萬條文獻元數據、 940 萬篇文獻全文，並接入臨床試驗、監管文件、市場銷售數據及 1.6 億條專利數據等多源專業數據庫，全面打破海量異構數據壁壘，為後續 的科學多維研判提供紮實的證據底座。

在邏輯層面 ，epiXora™ 內置了符合行業規範的調研框架與決策邏輯，自動圍繞科學機制、疾病關聯、臨床進展、競爭格局、專利風險與商業化潛力組織調研內容。用戶可通過 「 快速模式 」 在 5 分鐘內獲取結構化簡報，建立初步判斷；或進入 「 深度模式 」 ，約 30 分鐘生成覆蓋多維度的完整報告，顯著降低二次加工成本，使調研路徑更貼近真實決策。

在信度層面 ，epiXora™ 以 「 可信 」 為基石。關鍵論斷支持 句子級溯源 ，一鍵回溯原始文獻段落。同時，針對大模型在專業應用中常見的 「 幻覺 」 問題， epiXora™ 的 幻覺檢測功能， 可以針對標識證據不一致或來源缺失的高風險內容，輔助研究人員快速進行覆核。調研資料與結論可結構化存入 知識地圖 ，在後續項目中復用，讓調研從一次性輸出轉變為持續積累的知識資產。

epiXora™ 基於其前身 X-Buddy 的用戶反饋進行了全面迭代，現已面向生命科學與醫藥研發領域的專業人士開放試用，為長期依賴人工的專業調研環節提供可規模化複製的智能解決方案，也為晶泰科技「AI+機器人+Multi-Agent」的研發體系構築起更紮實的前端研判支撐。在這一體系中，專屬的科學智能體正以嚴謹的邏輯與自主推演能力，賦能從靶點分析、分子生成到自動化合成實驗的關鍵環節，驅動 AI 從「輔助效率工具」向多步驟協同的「專業科研夥伴」進化。

從解答一次專業的科學追問，到構建一套持續演進、高度可信的智能網絡，epiXora™ 正以生命科學專屬的 AI 智能體能力，重新定義專業調研的效率與確定性。未來，晶泰科技傾力打造的 Multi-Agent 體系將持續推動 AI 深度賦能各個核心科研場景，讓智能驅動的科學發現真正成為行業進化的新基線。

註冊試用 epiXora™，請訪問https://epixora.xtalpi.com/

關於晶泰科技

晶泰科技（「XtalPi Holdings Limited」，股份簡稱：晶泰控股，XTALPI，股票代碼：2228.HK）由三位麻省理工學院的物理學家於 2015 年創立，是一個基於量子物理、以人工智能賦能和機器人驅動的創新型研發平台。公司採用基於量子物理的第一性原理計算、人工智能、高性能雲計算以及可擴展及標準化的機器人自動化相結合的方式，為製藥及材料科學（包括農業技術、能源及新型化學品以及化妝品）等產業的全球和國內公司提供藥物及材料科學研發解決方案及服務。

SOURCE 晶泰科技