AIGC 賦能香港出版，科技「智」啟未來

在這一變革中，數傳幻景作為中國出版行業科技巨頭數傳集團的香港子公司，成為 AI 驅動香港出版領域的重要力量。在 2025 年 1 月舉辦的大灣區出版融合業務交流大會上，數傳幻景展示了其最新產品 WhatsBook，該產品集成了 AI 校對、有聲書製作、社交媒體營銷和短視頻製作等先進工具，從而能夠讓數傳團隊為香港及海外客戶提供優質高效 AI 服務。數傳集團近年來一直積極探索 AI 在出版領域的應用，去年推出了自主研發的大模型 BooksGPT，並以此為基礎推出了一系列 AIGC 產品，致力於將 AIGC 技術與出版業務深度融合，全面提升出版單位的內容生產能力。

數傳集團 CEO 施其明強調，AI 帶來的「新質生產力」是公司創新戰略的核心，通過利用 AI 技術，數傳集團旨在提高運營效率和內容交付能力，幫助出版商滿足個性化和快速生產內容的不斷增長的需求。數傳幻景在交流大會上推出了全球首款基於港澳版的繁體中文審校工具，其繁體中文字詞語法錯誤的檢出率超過 70%，審校能力領先於包括 ChatGPT 等主流 AI 大模型工具，顯著減少了編輯審校所需的時間和精力。

AI 不僅重塑了內容生產，還改變了書籍的營銷和銷售方式。在香港這樣一個科技意識強、媒體關注度高的市場，AI 已成為創建針對性營銷活動的不可或缺的工具。根據尼爾森數據 2024 年的調查，AI 驅動的推薦約佔在線圖書銷售的 35%。出版商現在利用 AI 分析大量讀者數據，從而為特定受眾群體量身定制內容和推廣材料。

儘管 AI 在出版業的潛力巨大，但也帶來了諸多挑戰。在大灣區出版大會上，與會者討論了 AI 生成內容的倫理問題，隨著 AI 工具的不斷進步，人們越來越擔心 AI 創合作品的真實性以及可能產生的偏見或不準確內容。此外，AI 的興起也引發了關於人類編輯和作家未來的討論。儘管 AI 可以自動化許多任務，但它能否真正取代人類專業人士所具備的創造性判斷和細膩理解，仍是一個值得思考的問題。行業專家，包括中國編輯學會會長郝振省，強調了在 AI 效率與人類創造力之間取得平衡的重要性。

儘管存在挑戰，香港出版業的 AI 未來依然光明。隨著 AI 工具的不斷發展和完善，出版商將能夠利用更強大的技術來簡化運營、降低成本並提升讀者體驗。AI 在出版工作流程中的整合不僅僅是一種短暫的趨勢，而是一種根本性的轉變，將塑造未來多年的行業格局。未來幾年，香港出版業可能會看到更廣泛的 AI 應用，公司也將探索新的方式來結合技術和創造力。從內容創作和營銷到讀者參與和發行，AI 將繼續重塑出版過程的每一個方面。

隨著香港出版業在 AI 驅動中不斷前進，東方之珠有望繼續在全球出版業中保持其關鍵地位，尖端技術將推動出版革命的下一章。

聯繫人：

qi an

[email protected]

SOURCE 數傳幻景（香港）科技有限公司